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новость Россия направила к берегам Сирии оснащенные крылатыми ракетами корабли

05.10.2016
Корвет "Зеленый Дол". Фото: mil.ru
Корвет "Зеленый Дол". Фото: mil.ru
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Малые ракетные корабли Черноморского флота "Серпухов" и "Зеленый Дол", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр-НК", прошли через черноморские проливы в акваторию Средиземного моря. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на стамбульские СМИ.

Новейшие российские корветы, вышедшие накануне из Севастополя, направляются в восточную часть акватории Средиземного моря к побережью Сирии. Корабли идут друг за другом на расстоянии одной морской мили.

25 сентября в Средиземное море также вошел новейший российский фрегат "Адмирал Григорович", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр-НК".

В настоящее время в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море несут службу до десяти кораблей и судов обеспечения трех российских флотов.

Россия уже использовала ракеты "Калибр-НК" при проведении операции в Сирии. По данным РБК, за год было проведено 56 запусков. Это стоило бюджету 2,8 миллиарда рублей.

21 сентября министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия направит в Средиземное море тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". "В настоящее время в российскую корабельную группировку восточной части Средиземноморья входит не менее шести боевых кораблей и трех-четырех судов обеспечения из состава всех флотов. Для наращивания боевых возможностей в группировке планируем включить в ее состав корабельную авианосную группу с крейсером "Адмирал Кузнецов", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

"В целях реализации национальных интересов и поддержания мира в 2013 году мы возобновили свернутое в конце прошлого века постоянное присутствие сил ВМФ в восточной части Средиземноморья, - отметил министр. - Напомню, что в 1967 году нахождение в данном районе 5-й оперативной эскадры позволило не допустить разрастания вооруженного арабо-израильского конфликта и в дальнейшем явилось важным сдерживающим фактором для недружественных акций против Советского Союза".

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05.10.2016
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Пугающий Pu

Илья Мильштейн, 05.10.2016

Придерживая у себя излишки радиоактивного Pu, президент РФ создает новую интригу. Предлагается поломать голову над задачкой: а что он с ними собирается делать, с излишками? Может, дополнительно вооружаться? Или продавать их другим изгоям, учреждая тайное братство отщепенцев и террористов, умученных от проклятой Америки?

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