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новость Трамп: Москва нарушает договоренности по Сирии

05.10.2016
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
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Москва нарушила достигнутые с Вашингтоном договоренности о перемирии в Сирии, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Как передает Reuters, об этом он заявил, выступая в Аризоне. "Россия провалила сделку. Сейчас они стреляют, они бомбят, и все такое, - заявил Трамп. - Это должно быть прекращено, и прекращено быстро".

Также, по мнению Трампа, российский президент Владимир Путин "не испытывает уважения" ни к президенту США Бараку Обаме, ни к кандидату в президенты от Демократической партии, экс-госсекретарю Хиллари Клинтон.

7 сентября Трамп, выступая на форуме ветеранов, пообещал, что в случае победы на выборах у него будут "очень, очень хорошие отношения" с Путиным и с Россией. Говоря о российском президенте, Трамп напомнил, что рейтинг одобрения составляет 82 процента. "Я думаю, раз он называл меня блестящим, я приму этот комплимент, ладно? Я думаю, что смогу с ним поладить, - сказал Трамп. - В рамках этой (российской. - Ред.) системы он был гораздо лучшим лидером, чем наш президент".

Позже президент США заявил, что Трамп считает Путина своей ролевой моделью. "Он говорит: Путин - сильный парень. Смотрите, рейтинг его поддержки составляет 82 процента. Смотрите - рейтинг поддержки Саддама Хусейна составлял 90 процентов. Такое случается, когда сажаешь в тюрьму всех инакомыслящих", - сказал Обама.

В начале сентября США и Россия договорились о перемирии в Сирии. 3 октября на фоне ожесточенных боев за Алеппо США объявили о прекращении контактов с Москвой по сирийскому вопросу. В Госдепартаменте заявили, что Москва не сумела выполнить взятые на себя обязательства.

Кремль и поддерживаемый им режим сирийского диктатора Башара Асада в нарушение достигнутого 12 сентября соглашения о перемирии интенсифицировали атаки, в том числе на гражданские объекты, констатировал чиновник. В частности, он упомянул совершенный 19 сентября налет на гуманитарный конвой под Алеппо.

Российский МИД в свою очередь обвинил США в сотрудничестве с "Джабхат фатах эш-Шам". "В стремлении добиться вожделенной смены власти в Дамаске Вашингтон готов "заключить сделку с дьяволом" - пойти на союз с отъявленными террористами, мечтающими повернуть историю вспять", - заявили в ведомстве.

Комментарии 7 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
05.10.2016
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Владимир Абаринов

Наш человек в Америке

Владимир Абаринов, 26.04.2016

Если бы граждане России имели возможность выбирать президента США, они выбрали бы Дональда Трампа. Россия оказалась единственной страной "двадцатки", которой нравится Трамп. Между тем в самой Америке избиратели перестали смотреть на Трампа как на ежевечернее комедийное шоу и вспомнили, что он избирается не в главные клоуны.
Илья Мильштейн

Огни Трампа

Илья Мильштейн, 21.12.2015

Шанс обзавестись своим человеком в Белом Доме может быть и упущен. В том случае, например, если президент РФ с присущим ему Пушковым будут слишком часто и назойливо рассказывать американцам о том, какой Трамп яркий и талантливый, и тот по простоте душевной станет опять кланяться и благодарить.


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