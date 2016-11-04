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В Москве у резиденции посла Великобритании неизвестные провели акцию, сообщает Интерфакс со слов случайного очевидца. На территорию диппредставительства перебросили несколько манекенов, облитых красной краской.

"Это случилось около 17:30 на Софийской набережной, возле дома 14. К забору дипмиссии подъехала "Газель", примерно 10-12 мужчин быстро выгрузили из кузова несколько "окровавленных манекенов" и перебросили через забор на территорию", - рассказал очевидец. На сделанной им видеозаписи видно, что в это время несколько участников акции держали плакаты.

Как отмечает агентство, участники акции "скрылись еще до приезда сотрудников правоохранительных органов". Как реагировали сотрудники полиции, несущие постоянное дежурство у резиденции, не сообщается.

Позже у посольства Великобритании на Смоленской набережной около 500 человек провели еще одну акцию, сообщает ТАСС. Они держали в руках плакаты на английском и русском языках с надписями: "Долой двойные стандарты", "Наши дипломаты неприкосновенны". Кроме того, напротив здания посольства установили мольберты с табличками, забрызганными красной краской. На них были списки военных операций, в которых участвовали войска Великобритании. Полиция также не препятствовала акции.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отрицает причастность властей к этой акции. "МИД никогда не призывал ни активистов, ни представителей гражданского общества проводить какие-либо манифестации напротив посольств зарубежных стран по одной простой причине: Российская Федерация выполняет обязательства, в том числе по Венской конвенции, по которой мы обязаны предоставлять охрану и гарантировать определённый уровень безопасности для загранучреждений", - заявила она радиостанции "Говорит Москва".

Накануне в Лондоне прошла акция протеста у посольства России. Вход в консульский отдел был завален частями от манекенов, а протестующие в майках с надписями "Спасите Алеппо" приковали себя к к решетке ворот.

Посольство России в Лондоне направило ноту протеста в МИД Великобритании. "Была создана реальная угроза безопасности дипмиссии на территории Великобритании. За откровенно провокационными и хулиганскими действиями "демонстрантов" безучастно наблюдала полиция. Одновременно были блокированы телефонные линии загранучреждения - посольство было атаковано валом "пустых" телефонных звонков", - говорилось в сообщении.

В дипведомстве связали протестную акцию с выступлением министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в парламенте. "Складывается впечатление, что указанная "протестная акция", дестабилизировавшая работу дипмиссии, была тщательно спланирована, что не удивительно в контексте недавнего официального призыва в парламенте министра иностранных дел Великобритании Б. Джонсона проводить протесты у стен российского посольства в Лондоне", - говорится в пресс-релизе.

По данным Би-Би-Си, акция была устроена активистами организации The Syria Campaign. Они протестовали против крупномасштабного наступления на сирийский Алеппо, которое может развернуть Россия на фоне выборов в США. "Грядущее наступление России на Алеппо под контртеррористическими лозунгами может означать убийство тысяч мирных жителей, которые не могут покинуть город. Мировые правительства делают недостаточно для того, чтобы остановить эти выступления", - говорилось в пресс-релизе организации.

В пятницу Захарова назвала акцию в Лондоне "омерзительной". "Удручает, что в этой акции приняли участие молодые ребята, которые понятия не имеют, что происходит в Сирии и, тем более, в Алеппо, - сказала представитель МИДа. - Они даже не поняли, что деньги, потраченные на проведение этой акции, можно было просто перечислить детским больницам Сирии, где действительно детям пришивают руки и ноги, оторванные в ходе боевых действий".