О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/m.256266.html
Также: Россия, Европа, Ближний Восток, Война, Политика, Мир | Персоны: Мария Захарова

новость Вбрасывание в зоне противника

В Москве у британских диппредставительств прошли ответные акции
04.11.2016
Акция у резиденции британского посла. Кадр видеозаписи
Акция у резиденции британского посла. Кадр видеозаписи
Реклама

В Москве у резиденции посла Великобритании неизвестные провели акцию, сообщает Интерфакс со слов случайного очевидца. На территорию диппредставительства перебросили несколько манекенов, облитых красной краской.

"Это случилось около 17:30 на Софийской набережной, возле дома 14. К забору дипмиссии подъехала "Газель", примерно 10-12 мужчин быстро выгрузили из кузова несколько "окровавленных манекенов" и перебросили через забор на территорию", - рассказал очевидец. На сделанной им видеозаписи видно, что в это время несколько участников акции держали плакаты.

Как отмечает агентство, участники акции "скрылись еще до приезда сотрудников правоохранительных органов". Как реагировали сотрудники полиции, несущие постоянное дежурство у резиденции, не сообщается.

Позже у посольства Великобритании на Смоленской набережной около 500 человек провели еще одну акцию, сообщает ТАСС. Они держали в руках плакаты на английском и русском языках с надписями: "Долой двойные стандарты", "Наши дипломаты неприкосновенны". Кроме того, напротив здания посольства установили мольберты с табличками, забрызганными красной краской. На них были списки военных операций, в которых участвовали войска Великобритании. Полиция также не препятствовала акции.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова отрицает причастность властей к этой акции. "МИД никогда не призывал ни активистов, ни представителей гражданского общества проводить какие-либо манифестации напротив посольств зарубежных стран по одной простой причине: Российская Федерация выполняет обязательства, в том числе по Венской конвенции, по которой мы обязаны предоставлять охрану и гарантировать определённый уровень безопасности для загранучреждений", - заявила она радиостанции "Говорит Москва".

Накануне в Лондоне прошла акция протеста у посольства России. Вход в консульский отдел был завален частями от манекенов, а протестующие в майках с надписями "Спасите Алеппо" приковали себя к к решетке ворот.

Посольство России в Лондоне направило ноту протеста в МИД Великобритании. "Была создана реальная угроза безопасности дипмиссии на территории Великобритании. За откровенно провокационными и хулиганскими действиями "демонстрантов" безучастно наблюдала полиция. Одновременно были блокированы телефонные линии загранучреждения - посольство было атаковано валом "пустых" телефонных звонков", - говорилось в сообщении.

В дипведомстве связали протестную акцию с выступлением министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в парламенте. "Складывается впечатление, что указанная "протестная акция", дестабилизировавшая работу дипмиссии, была тщательно спланирована, что не удивительно в контексте недавнего официального призыва в парламенте министра иностранных дел Великобритании Б. Джонсона проводить протесты у стен российского посольства в Лондоне", - говорится в пресс-релизе.

По данным Би-Би-Си, акция была устроена активистами организации The Syria Campaign. Они протестовали против крупномасштабного наступления на сирийский Алеппо, которое может развернуть Россия на фоне выборов в США. "Грядущее наступление России на Алеппо под контртеррористическими лозунгами может означать убийство тысяч мирных жителей, которые не могут покинуть город. Мировые правительства делают недостаточно для того, чтобы остановить эти выступления", - говорилось в пресс-релизе организации.

В пятницу Захарова назвала акцию в Лондоне "омерзительной". "Удручает, что в этой акции приняли участие молодые ребята, которые понятия не имеют, что происходит в Сирии и, тем более, в Алеппо, - сказала представитель МИДа. - Они даже не поняли, что деньги, потраченные на проведение этой акции, можно было просто перечислить детским больницам Сирии, где действительно детям пришивают руки и ноги, оторванные в ходе боевых действий".

Комментарии 12 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
04.11.2016

новость Новости по теме
04.11.2016 Российское посольство в Лондоне направило ноту протеста в британский МИД →
02.11.2016 Путин поручил ввести новую гуманитарную паузу в Алеппо →
01.11.2016 Глава MI5: Российская агрессия представляет угрозу для Великобритании →
31.10.2016 Лавров: Реакция Запада на ситуацию в Сирии напоминает истерику →
28.10.2016 Песков: Путин считает нецелесообразным возобновление авиаударов по Алеппо →
23.10.2016 В Алеппо после перемирия возобновились ожесточенные бои →
21.10.2016 Гуманитарная пауза в Алеппо продлена до 24 октября →
21.10.2016 Брюссель: Россия сфабриковала данные об ударах бельгийских F-16 по Сирии →
19.10.2016 Бельгия отвергла российские обвинения в нанесении ударов по Алеппо →
18.10.2016 Россия приостановила удары по Алеппо →
11.10.2016 Глава британского МИДа призвал усилить давление на Россию в связи с ситуацией в Сирии →
09.10.2016 Лавров обвинил США в "агрессивной русофобии" →
09.10.2016 Россия ветировала проект резолюции Совбеза ООН о ситуации в Сирии →
05.10.2016 Россия приостановила сотрудничество с США в ядерных исследованиях →
05.10.2016 Россия направила к берегам Сирии оснащенные крылатыми ракетами корабли →
05.10.2016 Трамп: Москва нарушает договоренности по Сирии →
04.10.2016 Верховный комиссар ООН: Надо ограничить право вето членов Совбеза →
04.10.2016 МИД обвинил США в "заключении сделки с дьяволом" →
04.10.2016 Россия перебросила в Сирию систему ПВО "Антей-2500" →
03.10.2016 США приостановили двустороннее сотрудничество с Россией в Сирии →
03.10.2016 Путин увязал утилизацию плутония с отменой США санкций и "закона Магнитского" →
02.10.2016 SOHR: Россия и Асад разбомбили четыре больницы в Алеппо →
01.10.2016 Керри: Россия перехитрила США в сирийском вопросе →
29.09.2016 СМИ: В Белом Доме обсуждают возможность налетов на авиабазы Асада →
Фото и Видео
27580
Play own
Вечер политзеков: письма и немного денег
Пикет против разгрома ОНК. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Протест против разгрома ОНК (5 фото)
27581
Play own
Алексей Гаскаров выходит на свободу
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Открыт памятник князю Владмиру
Открытие памятника князю Владимиру. Кадр видеотрансляции
статья Путин создает нацию
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость "Патриоты" на улицах Москвы: ФОТО, ВИДЕО
Нодовцы на Тверской 4 ноября 2016 года. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
в блоге Толстой против Толстого
383
статья Коварство Хиллари
РЕКЛАМА
Loading...
статья Национальный вопрос к Путину
Николай Митрохин. Фото из личного архива
новость Русский марш в Люблине: ФОТО, ВИДЕО
Русский марш в Люблине 4 ноября 2016 года. Фото: Грани.Ру
новость В Сирии воюют наемники из России
Николай Уткин (Вагнер). Источник: fontanka.ru
новость Проблемы с вертолетом в Сирии
Боевики ИГ у сгоревшего российского вертолета. Фото: @WarNews24_7
новость Шпионку лишили гражданства
Виктория Дрессен. Фото: delfi.ee
новость Срок за картинку с Пушкиным
Евгений Корт. Фото с личной страницы ВКонтакте
новость Задержания у ИК-7
Задержание у колонии в Сегеже. Кадр видеозаписи
в блоге Писатель и Грозный
383
новость "Антимайдановец" пытался бежать в Россию
Егор Логвинов. Кадр видеозаписи
статья Правда Ильдара Дадина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Путин: Разберитесь с фондом Ролдугина
Сергей Ролдугин. Фото: sochisirius.ru
новость Новая порция переписки Суркова
Владислав Сурков. Фото: sk.ru
новость Дадин подтвердил факт пыток
Ильдар Дадин и Татьяна Москалькова. Фото: instagram.com/moskalkova.official
новость Прокрора отпустят из-под стражи
Станислав Иванов. Фото: prokuratura-lenobl.ru
статья Прозрение Райкина
Виталий Портников