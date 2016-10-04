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новость МИД обвинил США в "заключении сделки с дьяволом"

04.10.2016
МИД России. Фото: пресс-служба ведомства
МИД России. Фото: пресс-служба ведомства
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Российский МИД обвинил США в сотрудничестве с террористами из организации "Джебхат ан-Нусра". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном заявлении ведомства.

"США никогда не оказывали реального давления на "Джабхат ан- Нусру". Не делая ничего для размежевания и не предпринимая никаких действий против нусровцев, продолжавших кровавые вылазки, в Вашингтоне одновременно энергично противились тому, чтобы их остановили мы", - говорится в заявлении.

"У нас крепнет впечатление, что в стремлении добиться вожделенной смены власти в Дамаске Вашингтон готов "заключить сделку с дьяволом" - пойти на союз с отъявленными террористами, мечтающими повернуть историю вспять и силой насаждающими свои бесчеловечные нормы", - отмечается в документе.

Заявление МИДа прозвучало в ответ на заявление официального представителя Госдепартамента Джона Кирби. Накануне он уведомил, что США приостанавливают двустороннее сотрудничество с Россией в Сирии. Чиновник подчеркнул, что "это решение далось нелегко".

"К сожалению, Россия не сумела выполнить взятые на себя обязательства, - заметил Кирби, - и не пожелала либо не смогла обеспечить соблюдение сирийским режимом условий, на которые согласилась Москва". Кремль и поддерживаемый им режим сирийского диктатора Башара Асада в нарушение достигнутого 12 сентября соглашения о перемирии интенсифицировали атаки, в том числе на гражданские объекты, констатировал чиновник. В частности, он упомянул совершенный 19 сентября налет на гуманитарный конвой под Алеппо.

Кирби также сообщил, что Вашингтон отзывают своих представителей из совместного с Москвой центра реализации договоренностей.

США, заключил чиновник, сохранят с Россией лишь контакты, необходимые для обеспечения безопасности военных обеих стран в ходе проводимых военных действий.

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04.10.2016

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