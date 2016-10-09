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Россия наложила вето на предложенный Францией проект резолюции Совбеза ООН о ситуации в Сирии. Об этом сообщает Reuters. Проект предполагал полное прекращение полетов над Алеппо и, соответственно, авиаударов по этому городу.

Для принятия Совбезом резолюций требуется поддержка 9 из 15 входящих в него стран. Проект был поддержан 11 государствами. Китай и Ангола воздержались, тогда как Россия и Венесуэла проголосовали против. Однако из-за применения Москвой права вето документ принят не был.

Как отмечается, это пятый раз за более чем пять лет сирийской войны, когда Россия ветирует проект резолюции о ситуации в ближневосточной стране. При этом предыдущие четыре раза, в отличие от нынешнего, вето России поддерживал и Китай.

На заседании в субботу был рассмотрен и проект резолюции, предложенный российским постпредом в ООН Виталием Чуркиным. Как отмечается, этот документ фактически представлял собой отредактированную версию внесенного Францией. Положение о прекращении ударов по Алеппо было оттуда исключено, а акцент сделан на соблюдении условий российско-американского соглашения, заключенного месяц назад.

Российский проект получил лишь четыре голоса в свою поддержку. Помимо самой России за него проголосовали Китай, Венесуэла и Египет. Ангола и Уругвай воздержались. Остальные девять членов Совбеза документ отвергли. Таким образом, и российская резолюция принята не была.

После того как Чуркин ветировал французский проект резолюции, постпред Великобритании в ООН Мэтью Райкрофт заявил ему: "Из-за ваших сегодняшних действий сирийцы продолжат гибнут в Алеппо и за его пределами от российских и сирийских (производимых режимом диктатора Башара Асада. - Ред.) бомбардировок".

Заместитель постпреда США Дэвид Прессман, в свою очередь, заметил: "Россия стала одним из главных покрывателей террора в Алеппо. Она использует тактику, скорее подобающую бандам, нежели правительствам". Москва, добавил Прессман, "намерена позволить убийствам продолжаться и фактически принимает участие в их совершении".

Французский проект был внесен на рассмотрение Совбеза ООН в пятницу. Он, в частности, предусматривал введение санкций против сторон сирийского конфликта за несоблюдение оговариваемых условий.

В тот же день госсекретарь США Джон Керри заявил, что действия России в Сирии в поддержку режима Асада надо расследовать как возможные военные преступления. Керри обвинил Москву и Асада в целенаправленном устрашении гражданского населения в Алеппо и в уничтожении любого, кто оказывается помехой в реализации их военных задач.

Во вторник Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн предложил ограничить постоянных членов Совбеза в использовании права вето, "когда есть серьезные подозрения, что могут быть совершены военные преступления, преступления против человечности и геноцид". Такую инициативу чиновник связал с ситуацией в Сирии.

Лишение постоянных членов Совбеза права вето, заметил верховный комиссар, позволит этой структуре обратиться в Международный уголовный суд в Гааге.