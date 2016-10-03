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США приостановили двустороннее сотрудничество с Россией в Сирии. Соответствующее заявление официального представителя Госдепартамента Джона Кирби опубликовано на сайте американского политического ведомства. Чиновник подчеркнул, что "это решение далось нелегко".

"К сожалению, Россия не сумела выполнить взятые на себя обязательства, - заметил Кирби, - и не пожелала либо не смогла обеспечить соблюдение сирийским режимом условий, на которые согласилась Москва". Кремль и поддерживаемый им режим сирийского диктатора Башара Асада в нарушение достигнутого 12 сентября соглашения о перемирии интенсифицировали атаки, в том числе на гражданские объекты, констатировал чиновник. В частности, он упомянул совершенный 19 сентября налет на гуманитарный конвой под Алеппо.

Кирби также сообщил, что Вашингтон отзывают своих представителей из совместного с Москвой центра реализации договоренностей.

США, заключил чиновник, сохранят с Россией лишь контакты, необходимые для обеспечения безопасности военных обеих стран в ходе проводимых военных действий.

О возможности прекращения сотрудничества Госдеп предупредил 28 сентября. Сообщалось, что госсекретарь Джон Керри позвонил главе российского МИДа Сергею Лаврову и выразил "серьезную озабоченность ухудшением ситуации в Сирии", а также возложил на Кремль ответственность за сложившееся положение вещей, обвинив ее в том числе в бомбардировке городских кварталов зажигательными бомбами.

Между тем Москва продолжила налеты на гражданские объекты в восточных районах Алеппо, контролируемых умеренной оппозицией. По данным Сирийского центра мониторинга прав человека (SOHR), только в субботу авиация России и Асада разбомбила в Алеппо четыре больницы. Сообщалось, что 30 сентября от атак России погибли 42 мирных жителя, а 1 октября от налетов России и Асада - еще 20.

За последнее время страны НАТО выступили с целым рядом резких заявлений в адрес Москвы. Так, 25 сентября на заседании Совбеза ООН, созванном после налета России на гумконвой Объединенных Наций, постпред США Саманта Пауэр заявила: "То, что поддерживает и совершает Россия, - это не борьба с терроризмом, а варварство".

В конце прошлой недели глава МИД Великобритании Борис Джонсон заметил, что Россия рискует стать страной-изгоем и лишиться всякого сочувствия, если не изменит свою сирийскую политику.