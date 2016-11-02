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новость Путин поручил ввести новую гуманитарную паузу в Алеппо

02.11.2016
Алеппо.Фото: veteranstoday.com
Алеппо.Фото: veteranstoday.com
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Президент Владимир Путин поручил ввести новую гуманитарную паузу в Алеппо. Как передает РБК, ссылаясь на сообщение Минобороны, она будет объявлена 4 ноября.

В сообщении отмечается, что пауза вводится "во избежание бессмысленных жертв". Она продлится с 9 до 19 часов.

В ведомстве отметили, что решение согласовано с руководством Сирийской Арабской Республики. "С учетом неспособности наших американских коллег отделить оппозицию от террористов, обращаемся напрямую ко всем лидерам вооруженных формирований прекратить боевые действия и выйти из Алеппо со своим оружием. Для этого открыты два коридора, от которых будут отведены все правительственные войска и техника", - уточнили в Минобороны.

Подготовленные в Алеппо российским Центром примирения гуманитарные коридоры будут работать для выхода гражданского населения и боевиков, отмечается в сообщении.

По словам начальника Генштаба Валерия Герасимова, "все попытки прорыва боевиков в городе Алеппо не увенчались успехом". "Террористы понесли большие потери в живой силе, вооружении и боевой технике. Возможности вырваться из города у них нет", - цитирует генерала ТАСС.

Он уточнил, что один коридор для боевиков открыт для следования к сирийско-турецкой границе, второй - в Идлиб. "Остальные шесть коридоров действуют для выхода мирных жителей, эвакуации больных и раненых", - добавил Герасимов.

28 октября пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент считает нецелесообразным возобновление авиаударов российских ВКС в Алеппо. "Президент имеет в виду возможным продолжить гуманитарную паузу для вывода раненых и выхода боевиков, которые желают покинуть город, а также, что немаловажно, для того чтобы дать возможность нашим американским партнерам выполнить взятые ранее на себя обещания и обязательства по размежеванию так называемой умеренной оппозиции и террористических группировок", - сказал Песков. При этом он отметил, что гуманитарная пауза касается только Алеппо.

22 октября в осажденном Алеппо возобновились авиаудары и ожесточенные бои. Как сообщал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, авиаудары наносились по ключевой линии фронта на юго-западе города. Они начались сразу после того, как завершился действовавший три дня режим прекращения огня. В то же время усилились бои между повстанцами и правительственными силами в контролируемых оппозицией районах Алеппо.

Режим прекращения огня завершился несмотря на обещания России продлить его. 21 октября постоянный представитель России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин заявил, что гуманитарная пауза в сирийском Алеппо будет продлена до 24 октября и может быть пролонгирована еще. По его словам, это сделано "по гуманитарным соображениям", поскольку Дамаск и Москва надеются, что ситуация "может поменяться к лучшему".

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02.11.2016

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