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Российская агрессия представляет растущую угрозу для Великобритании. Об этом в интервью The Guardian рассказал глава контрразведки Великобритании MI5 Эндрю Паркер.

"Она (Россия. - Ред.) использует целый ряд государственных органов, чтобы продвигать свою внешнюю политику за рубежом все более агрессивными методами, включая пропаганду, шпионаж, подрывную деятельность и кибератаки. Россия сегодня действует по всей Европе и в Великобритании", - заявил Паркер. "Работа MI5 заключается в том, чтобы встать на пути всего этого", - сказал он.

"Россия, по всей видимости, все больше противопоставляет себя Западу и, судя по всему, действует cоответственно", - добавил глава MI5. В качестве примера он привел действия России на Украине и в Сирии. При этом Паркер отметил, что "есть большие объемы деятельности, связанные с киберугрозой, которые остаются вне видимости".

Как отмечает издание, Паркер стал первым руководителем MI5, который дал газетное интервью за всю 107-летнюю историю существования ведомства.

В начале октября министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия может лишиться всякой симпатии в мире и превратиться в страну-изгоя, если не изменит свою политику в сирийском конфликте.

"Отношение мира к России ухудшилось, и я думаю, что люди теперь допускают, что Россия может стать страной-изгоем. Если они продолжат действовать так же, они лишатся всякой симпатии и восхищения в мире", - сказал Джонсон.

Джонсон обвинил Россию в военных преступлениях в Сирии. "Они сбрасывают бомбу и ждут, когда приедут спасатели, когда мирные граждане начнут доставать раненых из-под завалов, и через пять минут они сбрасывают еще одну бомбу, - заявил министр. - У нас есть веские основания считать, что это делали русские. Мы стараемся это полностью задокументировать".

По словам главы МИДа, Лондон изучает несколько вариантов оказания давления на Москву, чтобы изменить ее позицию по сирийскому конфликту. В частности, среди этих вариантов может оказаться бойкот должностными лицами Великобритании чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.