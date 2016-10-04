Реклама

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн предложил ограничить постоянных членов Совбеза организации в использовании права вето, "когда есть серьезные подозрения, что могут быть совершены военные преступления, преступления против человечности и геноцид". Заявление верховного комиссара процитировано на сайте его управления.

Совбез ООН должен безотлагательно выработать критерии ограничения права вето, подчеркнул Зейд.

Такую инициативу чиновник связал с ситуацией в Сирии. По данным Зейда, с 21 сентября, когда "правительство Сирии и его союзники" начали жестокие бомбежки восточных районов Алеппо, удерживаемых повстанцами, в городе погибли сотни мирных жителей, в том числе по меньшей мере 100 детей.

Лишение постоянных членов Совбеза права вето, заметил верховный комиссар, позволит этой структуре обратиться в Международный уголовный суд в Гааге. "Атака на гуманитарный конвой 19 сентября, недавние удары по трем базам волонтерской спасательной группы "Белые шлемы", а также налеты на как минимум три крупные больницы на востоке Алеппо... - все это, как представляется, свидетельствует, что идущие операции проводятся с полным пренебрежением к большинству базовых норм международного гуманитарного права", - заметил Зейд.

В числе факторов, вызывающих особое беспокойство, чиновник назвал использование в густонаселенных районах оружия неизбирательного действия, в том числе зажигательных бомб. Он подчеркнул, что III протокол Конвенции об определенных обычных вооружениях строго запрещает применение зажигательного оружия в местностях с гражданским населением, и заметил, что Россия этот протокол также подписала. Это единственное прямое упоминание России в заявлении Зейда.

"Поскольку использование такого неточного оружия, скорее всего, не позволяет добиться военных успехов, следует заключить, что основное его назначение - терроризировать жителей восточного Алеппо", - заметил верховный комиссар.

"Давайте не забывать, что разрушение таких городов, как Варшава, Сталинград и Дрезден, и ужасы, которым подверглось их мирное население, в значительной степени послужили причиной к образованию ООН, - также заметил Зейд. - Мы не имеем права оставить в беде Алеппо. Мы не имеем права и дальше оставлять в беде тысячи детей, запертых в этом городе в ожидании бойни".

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, в Кремле к инициативе верховного комиссара "отнеслись негативно".

В подобном ключе, передает Интерфакс, высказалась и официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. "Это, конечно, выходит за теоретические, философские рамки работы секретариата ООН - давать такие указания странам - членам Совета безопасности, да и вообще странам - членам организации, - заявила чиновница. - Это не дело, не дело секретариата".

Ранее Россия неоднократно ветировала резолюции Совбеза ООН о ситуации в Сирии. В 2015 году Великобритания и Франция предложили постоянным членам Совбеза добровольно отказаться от права вето при обсуждении массовых преступлений. Глава МИД России Сергей Лавров эту идею категорически отверг.