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новость СМИ: В Белом Доме обсуждают возможность налетов на авиабазы Асада

29.09.2016
Белый Дом. Фото с сайта WhiteHouse.Gov
Белый Дом. Фото с сайта WhiteHouse.Gov
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В американской администрации обсуждается возможность налетов на авиабазы сирийского диктатора Башара Асада. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванных чиновников Белого Дома.

Собеседники агентства, однако, отметили, что принятие такого решения маловероятно. Как поясняется, бомбардировки баз Асада могут привести к потерям среди российских военных. В то же время в качестве альтернативны рассматривается нанесение ударов по базам, расположенным вне зоны идущих на севере страны боев. На этих объектах, как можно заключить из публикации, россиян нет.

Однако более вероятным, рассказали чиновники, представляется принятие других мер. В их числе - согласие на выделение союзными США странами Персидского залива более совершенного вооружения умеренным повстанцам. До сих пор Вашингтон препятствовал этому.

Еще одной мерой может стать отправка американских спецназовцев в качестве инструкторов и советников повстанческих, в том числе курдских, группировок. Наряду с этим рассматривается переброска в Восточное Средиземноморье военных кораблей и самолетов США и союзников в дополнение к находящемуся в регионе французскому авианосцу.

Наконец, обсуждается привлечение американской авиации для обеспечения гуманитарного воздушного коридора в местности, контролируемые повстанцами. Однако такая мера представляется слишком рискованной, поэтому она стоит "в конце списка".

Цель этих мер, заметили собеседники агентства, состоит не в том, чтобы решительно изменить расклад сил в сирийской войне, а в том, чтобы "заставить Россию остановиться и задуматься". Подчеркивается, что поставка повстанцам ПЗРК не обсуждается: в Белом Доме опасаются, что это оружие попадет в руки "Исламского государства" или группировок, связанных с "Аль-Каидой".

Скорость, с которой войска Асада продвигаются в Алеппо, а также провал дипломатических усилий застали некоторых чиновников американской администрации врасплох, признались собеседники Reuters. Между тем захват Алеппо - важнейшего города Западной Сирии - станет для повстанцев сокрушительным ударом.

Обсуждение еще не завершено, и каких-либо рекомендаций президенту Бараку Обаме не представлено, добавили источники агентства. При этом, даже если администрация предложит жесткие меры, не факт, что Обама согласится их принять.

Как бы то ни было, подчеркнул один из собеседников Reuters, прежде чем сделать какие-либо шаги в этом направлении, Вашингтон должен будет "выполнить угрозу (госсекретаря Джона) Керри и прервать переговоры с Москвой".

О возможности прекратить сотрудничество с Россией в Сирии, если Москва не прекратит бомбардировки Алеппо и не восстановит нарушенное перемирие, Госдепартамент заявил в среду. В тот же день Керри позвонил главе российского МИДа Сергею Лаврову и выразил "серьезную озабоченность ухудшением ситуации в Сирии", а также возложил на Москву ответственность за сложившееся положение вещей, обвинив ее в том числе в бомбардировке городских кварталов зажигательными бомбами.

Позже официальный представитель ведомства Джон Кирби заявил, что, если Россия выйдет из соглашений по Сирии, террористы, пользуясь вакуумом власти, будут "наступать на российские интересы, возможно даже на российские города". "Россия будет и дальше получать тела своих военнослужащих, продолжая терять ресурсы, возможно даже новые самолеты", - также заметил чиновник.

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29.09.2016

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