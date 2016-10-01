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Также: США, Ближний Восток, Мир, Политика | Персоны: Джон Керри, Сергей Лавров

новость С позиции бессилия

Керри: Россия перехитрила США в сирийском вопросе
01.10.2016
Джон Керри. Фото пресс-службы Госдепартамента США
Джон Керри. Фото пресс-службы Госдепартамента США
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Россия перехитрила США в переговорах по Сирии, заявил госсекретарь США Джон Керри в беседе с представителями сирийской оппозиции. Об этом сообщает he New York Times, в распоряжении которой оказалась аудиозапись состоявшегося 22 сентября на полях Генассамблей ООН разговора.

"Проблема в том, что русским нет дела до международного права, а нам есть", - цитирует издание слова госсекретаря.

При этом Керри пожаловался, что дипломатические усилия не подкреплены реальной угрозой применения военной силы. Он посетовал, что его позиция не находит понимания в администрации Барака Обамы. По его словам, в Белом Доме есть всего три или четыре человека, которые отстаивают применение силы. "А я проиграл спор, - сказал Керри. - Я выступал за применение силы, но все сложилось иначе. Мы пытаемся заниматься дипломатией, и я понимаю, вас это расстраивает. Никто так не разочарован, как мы". Он отметил, что Конгресс никогда не одобрит применение силы.

Госсекретарь США также предложил представителям оппозиции принять участие в выборах вместе с действующим президентом страны Башаром Асадом и войти в состав переходного правительства. "Голосовать сможет любой, кто зарегистрирован как беженец в любой точке мира. Разве они будут голосовать за Асада? Асад боится этого", - сказал Керри.

Представитель Госдепартамента Джон Кирби отказался комментировать запись, заявив, что это была частная беседа.

В пятницу состоялся телефонный разговор Керри и главы российского МИДа Сергея Лаврова. По его итогам представитель Госдепа Марк Тонер заявил, что сотрудничество между США и Росии по Сирии осталось на прежнем уровне. "Мы находимся на том же самом месте. Мы определенно не закрыли дверь, мы определенно не приостановили наши дипломатические отношения по Сирии", - сказал Тонер. Однако, по его словам, США по-прежнему находятся на грани приостановки сотрудничества с Россией, поскольку не увидели желаемых действий со стороны Москвы.

"Существуют и другие возможности, о которых мы здесь говорили. Многие из них не очень хороши. Поэтому прежде чем мы окончательно хлопнем дверью, нам нужно быть уверенными, что мы осознаем ставки, и, что более важно, что Россия осознает эти ставки", - отметил Тонер.

В среду Госдепартамент заявил о возможности прекратить сотрудничество с Россией в Сирии, если Москва не прекратит бомбардировки Алеппо и не восстановит нарушенное перемирие. В тот же день Керри позвонил Лаврову и выразил "серьезную озабоченность ухудшением ситуации в Сирии", а также возложил на Москву ответственность за сложившееся положение вещей, обвинив ее в том числе в бомбардировке городских кварталов зажигательными бомбами.

В четверг пресс-секретарь Белого Дома Джош Эрнест заявил, что дипломатическое взаимодействие с Россией по Сирии не сработало. "С момента начала нашего дипломатического взаимодействия с Россией наш приоритет заключался в том, чтобы сократить насилие. Очевидно, что это не сработало, - сказал Эрнест. - Ситуация в Сирии продолжает ухудшаться, и это вызывает глубокую озабоченность".

"Режим Асада использует бесстыдную стратегию при поддержке русских", - подчеркнул пресс-секретарь. Эрнест уточнил, что имеет в виду бомбежки объектов гражданской инфраструктуры, среди которых больницы, лагеря беженцев "и даже детские площадки".

Reuters со ссылкой на свои источники сообщал, что США константируют полную неудачу соглашения о прекращении боевых действий, действовавшего до 19 сентября, и новое наступление войск Асада на Алеппо при поддержке российской авиации.

Керри заявил, что США близки к тому, чтобы прекратить любые переговоры с Россией, касающиеся выполнения соглашения о временном прекращении огня в Сирии. "Мы на грани того, чтобы приостановить переговоры, потому что в контексте продолжающихся бомбардировок бессмысленно сидеть тут и пытаться всерьез обсуждать это, - сказал Керри. - Это один из тех моментов, когда мы должны заняться поиском других альтернатив".

Заместитель Керри Энтони Блинкен заявил, что Обама уже распорядился, чтобы все национальные ведомства, вовлеченные в поиск решения по Сирии, выступили со своими предложениями. По его словам, американские чиновники займутся этим в ближайшие дни.

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01.10.2016
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Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Вляпаться в Алеппо

Виталий Портников, 30.09.2016

Алеппо сравнивают со Сталинградом, Путину пишут открытые письма, страдания людей видят в прямом эфире миллионы западных телезрителей и пользователей интернета - а это значит, что времена, когда Россию воспринимали как партнера или хотя бы как государство со схожим представлением о гуманизме и цене человеческой жизни, кончились.


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