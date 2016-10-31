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Реакция США и Великобритании на действия России в Сирии напоминает истерику. Как передает Интерфакс, об этом глава российского МИДа Сергей Лавров заявил в фильме "Я твердо все решил. Евгений Примаков" на телеканале "Россия 1".

"Если уж мы об этом заговорили, сейчас на фоне того, что происходит вокруг Сирии, наши западные партнеры, прежде всего американцы, да и британцы, уже доходят в своей истерике до публичных оскорблений, употребляя такие слова, как "варварство", "военное преступление", - сказал Лавров.

Министр напомнил о бомбардировках США Югославии, отметив, что "это было первое вооруженное нападение в Европе на суверенное государство после 1945 года".

"Напомню, агрессия против Союзной Республики Югославии была сопряжена с атаками на огромное количество гражданских объектов, включая, между прочим, телевидение Сербии, мосты, по которым шли гражданские пассажирские поезда, и многое другое. Тысячи погибших, из них несколько сотен детей, четверть миллиона беженцев, о которых никто с тех пор больше не вспоминал", - сказал Лавров.

По его словам, разворот Примакова над Атлантикой связан с тем, что он не видел для себя возможности "лететь к вице-президенту США Альберту Гору на какой-то важный, но достаточно рутинный переговорный раут" после того, как узнал, что США начали бомбежки Югославии.

"Если бы Россия в лице Евгения Примакова не отреагировала бы так, как он отреагировал на это грубейшее нарушение международного права, то мы, наверное, себе бы потом этого не простили еще очень долго и наша история пополнилась бы очень неприятной страницей. Он сделал так, что Россия проявила свой характер и заняла единственно правильную позицию на тот момент", - подчеркнул глава МИДа.

16 октября госсекретарь США Джон Керри и глава британского МИДа Борис Джонсон заявили, что Запад обсуждает введение против России новых экономических санкций в ответ на продолжающиеся бомбардировки Алеппо.

Керри и Джонсон выразили надежду, что остановить бомбардировки удастся по итогам переговоров с Россией. В то же время они заметили, что дипломатические методы следует подкрепить экономическим давлением. "Мы рассматриваем дополнительные санкции, и президент Обама не перестал рассматривать никакие возможности на этом этапе", - сообщил госсекретарь США.

9 октября Лавров обвинил Соединенные Штаты в том, что в основе их российской политики лежит "агрессивная русофобия". "Речь идет не просто о риторической русофобии, - подчеркнул Лавров, - а об агрессивных шагах, которые реально задевают наши национальные интересы, ставят под угрозу нашу безопасность". В числе таковых шагов он упомянул приближение НАТО к границам России и ее союзников.