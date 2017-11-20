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Поговорить о секрете успеха Международного культурного форума, прошедшего в Санкт-Петербурге, - идея, конечно, дерзкая, но это смотря как оформить беседу. Если, к примеру, сосредоточиться на диком скандале, предшествовавшем форуму, и откликах на этот скандал, то успех может показаться не очевидным. Все-таки даже в современной России, притом на уровне ответственного министерства, далеко не каждый день составляются черные списки режиссеров, тайно пригвожденных к позорному столбу. С убедительным перечислением совершенных ими идеологических диверсий: тот размывал традиционные духовно-нравственные ценности, ослабляя единство многонационального народа, этот занимался деконструкцией традиций отечественного театрального искусства, третий в саркастической и глумливой манере использует образы, а еще один судя по всему, разделяет "оппозиционное" политическое мировоззрение.

Если же, встречаясь с министром Мединским, заранее условиться о том, что о просочившихся в прессу документах для служебного пользования сказано будет вскользь, эдак с усмешечкой, то беседа вполне может получиться. И успехи обозначатся легко, ясно свидетельствуя о востребованности культуры, о том, как культура легко преодолевает любые санкции и барьеры. И про цензуру удастся покалякать, клеймя клеветников, и насчет мата на сцене, порицая хулиганов, и про личную коллекцию оружия, которую скромный министр выставлять пока не хочет, и про музей военной формы, который собирается открывать Военно-историческое общество, любимое детище Мединского.

И про отставку. Вчера это еще могло показаться делом решенным, а сегодня он благодушно так заявляет, что никаких амбиций у него нет. То есть полагает, что не уволят.

Отдельно еще Владимир Ростиславович с удовольствием порассуждает о судьбе режиссера Быкова, который, как известно, снял сериал "Спящие", а потом вдруг яростно покаялся. Ему Минкульт уже выдал субсидию на новый фильм, от себя же министр выразил готовность пригласить впечатлительного художника в свой кабинет и провести с ним персональный тренинг "Как себя вести и что делать, когда тебя травят либералы". Ну и полезно напоследок задать собеседнику непростой вопрос о том, надо ли возрождать агитпроп в той счастливой стране, где он заведует культурой, в которой нет места цензурным ограничениям.

О возвращении идеологического органа Мединский выскажется как идеальный чиновник: это, мол, вопрос не к нему, а к руководству. И ежели оно решит запретить все на свете, он, как мы догадываемся, возьмет под козырек и придушит культуру. А про идеологию заговорит вдохновенно, ибо без нее мир погибнет, она как воздух или вода... это набор ценностей и идей, которыми в своей жизни руководствуется человек разумный. Этим он отличается от питекантропа.

Идеология, короче, воздух, которым дышит министр и щедро делится с окружающими, выдыхая. Вот как-то так и получается блистательное интервью с Мединским, и секрет успеха культурного форума под его руководством и карьерного благополучия Владимира Ростиславовича выведывается на раз. Когда ему не задавать лишних, бестактных вопросов, на все остальные он ответит подробно, искренно, увлеченно. Исповедуясь и прямо-таки обнажаясь.

Успехи его многообразны.

Во-первых, завершилась наконец титаническая битва Мединского с либералами, едва не лишившими его докторской степени. Из этой битвы он вышел сильно пораненным, но живым, и в самом деле может теперь давать мастер-классы любым деятелям, умученным от врагов отечества. Во-вторых, он продолжает наводить порядок в культурной сфере, и если до сих пор возникали сомнения по поводу его участия в уголовных театральных делах, то сегодня можно уже не сомневаться. Свою войну против питекантропов он вел, подзаряжаясь ненавистью в ходе борьбы с историками и исторической наукой, в полном соответствии с убеждениями, и черные списки в министерстве составлялись явно по его указаниям. В-третьих, большой спец по либералам, он верил, что некоторые из них, даже вроде и занесенные в черные списки, и спешно вычеркнутые из них, не станут бойкотировать его форум. Не погнушаются, нет, но приедут и смело выступят против, допустим, цензуры, а он им ответит, и по итогам этой интереснейшей дискуссии разразится скандал уже в либеральной среде. С переходом на личности и горестным осознанием того факта, что дышать ворованным воздухом куда трудней, чем привычным клозетным духом Минкульта.

Момент стоит зафиксировать, как завязать узелок на память. Вот этот абсолютный триумф Мединского, сопровождаемый его выступлениями в печати и на телеэкране, где он презрительно комментирует недавние выступления Райкина, которому уже сулит кары. На фоне прочих свежих однообразных новостей, типа принятия нижней палатой закона о СМИ - "иностранных агентах", это, естественно, не удивляет. Однако кое-что объясняет в судьбе министра, под которым несколько месяцев подряд шаталось кресло, но он все-таки усидел. При том что научные его достижения, соединенные с хищениями в министерстве и удивительными речами про "Рашку-говняшку" и "конченых мразей", вряд ли сильно радовали руководство. Агрессивное невежество и вербальная неряшливость главы Минкульта слишком бросались в глаза.

Тем не менее, понаблюдав за тем, как он там барахтается со своей диссертацией, затравленный либералами, и поразмышляв о том, сколько вреда приносит и сколько пользы, руководство решило, что пользы от него больше. Что он сегодня востребован эпохой - в качестве бойца идеологического фронта, стойкого оловянного солдатика холодной войны. Он это тоже понимает, оттого так взбодрился и так охотно, прервав долгое молчание, стал высказываться на разные темы. Главное, из черных списков его вычеркнули, и он теперь, ликуя, составляет свои. Окрыленный удачей, он переходит в наступление и щедро делится с соотечественниками секретом своего успеха. Тайна, считай, разгадана.