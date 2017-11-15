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Colta.Ru опубликовала список театральных режиссеров, которых Минкульт не рекомендует приглашать на открывающийся в четверг VI Петербургский международный культурный форум. Список представляет собой приложение к служебной записке, которую первый замглавы ведомства Владимир Аристархов направил другому замминистра - Александру Журавскому. Приглашение этих режиссеров на форум, утверждает Аристархов в самой записке, "нецелесообразно".

В перечне шесть имен. Это худрук Гоголь-центра Кирилл Серебренников, основатель Школы драматического искусства Анатолий Васильев и ее режиссер Дмитрий Крымов, заместитель худрука Театра наций, театральный критик Роман Должанский, худрук петербургского Малого театра Лев Додин и худрук Театра им. Товстоногова Андрей Могучий.

Перечень сопровождается справкой, в которой обосновывается внесение режиссеров в черный список. В частности, о Серебренникове говорится, что его деятельность "как режиссера и культурного менеджера способствует размыванию традиционных российских духовно-нравственных ценностей и ослаблению единства многонационального народа Российской Федерации (включая распространение низкокачественной продукции массовой культуры)". "Присутствуют попытки фальсификации российской истории", - отмечается в документе.

О Васильеве, давно эмигрировавшем во Францию, Минкульт заявляет, что "значительную часть творческой деятельности режиссера составляют авангардные эксперименты и радикальные интерпретации литературных произведений, направленные на деконструкцию традиций отечественного театрального искусства и традиционных российских ценностей". "Склонен к формам искусства, формирующим депрессивную модель мировосприятия", - также говорится в справке.

Две постановки Крымова - по "Евгению Онегину" Пушкина и "Мертвым душам" Гоголя - вызвали неудовольствие Минкульта тем, что якобы свидетельствуют "об изначальной настроенности авторов на создание продукта радикального искусства, ломающего положительный конструктив классического произведения". "Авторы используют формы антиэстетичные, скорее всего, намеренно создающие депрессивное восприятие", - заявляется в справке. Образы Пушкина и Гоголя использованы, как утверждается, "в саркастической и глумливой манере".

Додин, по утверждению Минкульта, "в творчестве склонен к размыванию традиционных российских духовно-нравственных ценностей, попыткам фальсификации российской истории" и, "судя по всему, разделяет "оппозиционное" политическое мировоззрение".

В опубликованной записке Аристархова содержатся ссылки на два схожих документа, направленных им ранее. Справка о режиссерах сопровождается подзаголовком "Секция "Театр". Это позволяет сделать вывод, что подобные черные списки составлялись и по другим видам искусства.

В октябре главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов поместил в своем telegram-канале другой черный список, составленный в Минкульте к VI Петербургскому международному культурному форуму и также направленный Аристарховым Журавскому. В этом перечне среди прочих фигурировали русский кинорежиссер Александр Сокуров, английский кинорежиссер Дэнни Бойл, русский писатель Григорий Чхартишвили, швейцарский композитор и театральный режиссер Кристоф Марталер. Тогда в Минкульте подлинность документа отрицали. Как отмечает Colta.Ru, большинство фигурантов этого списка в итоге примут участие в мероприятии.