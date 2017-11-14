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Завершая свою речь и влекомый гневом, Райкин заговорил про времена, в которые живем. "...Очень трудные времена, очень опасные, очень страшные; очень это похоже...", - начал было описывать эпоху артист, но, к счастью, сразу же оборвал себя. Поскольку тут он, конструктивно протестующий против отдельных проявлений цензуры, вступал на зыбкий путь безответственного критиканства.
Завершая свою речь и влекомый гневом, Райкин заговорил про времена, в которые живем. "...Очень трудные времена, очень опасные, очень страшные; очень это похоже...", - начал было описывать эпоху артист, но, к счастью, сразу же оборвал себя. Поскольку тут он, конструктивно протестующий против отдельных проявлений цензуры, вступал на зыбкий путь безответственного критиканства.
Постоянные проверки в театре "Сатирикон" и затягивание реконструкции его здания связаны с личной местью министра культуры Владимира Мединского. Об этом заявил художественный руководитель театра Константин Райкин, сообщает "Дождь".
"Это месть и наказание, которым хочет подвергнуть меня и мой театр мой непосредственный начальник министр культуры Владимир Мединский. Он не может мне простить моего высказывания на съезде Cоюза театральных деятелей и того, что я несколько раз уличал его в неправде и боролся против его несправедливых решений, касающихся театра "Сатирикон", - сказал Райкин.
За год в театр шесть раз приходила прокуратура с проверками, отметил Райкин. Он расценивает это как "официальную попытку" запугать "Сатирикон". По мнению Райкина, Мединский также пытается остановить реконструкцию здания театра. Строительство должно было завершиться в 2016 году, затем его перенесли на 2017, сейчас - на конец 2018 года.
24 октября, выступая на 7-м съезде Союза театральных деятелей России, руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин назвал "безобразным посягательством на свободу творчества" закрытие ряда спектаклей и выставок. Артист заявил о повторяющихся "наездах на искусство". Он выразил озабоченность тем, что власти нейтрально ведут себя по отношению к "группкам оскорбленных якобы людей, которые закрывают спектакли, закрывают выставки, нагло очень себя ведут".
"Запрет цензуры - я не знаю, как кто к этому относится, а я считаю, что это величайшее событие векового значения в нашей жизни, в художественной, духовной жизни нашей страны, - сказал Райкин. - И что сейчас происходит? Я сейчас вижу, как на это явно чешутся руки кого-то - это изменить и вернуть обратно. Причем вернуть обратно не просто во времена застоя, а еще в более давние времена - в сталинские времена".
На следующий день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цензура в сфере искусства недопустима, но власти вправе влиять на то, что создается за государственные средства. "Как таковая цензура недопустима. Неоднократно эта тема обсуждалась на встречах президента с представителями театральной, кинематографической общественности. Цензура недопустима, но при этом надо четко дифференцировать те постановки, те произведения, которые ставятся или снимаются за государственные деньги, и те, которые снимаются с привлечением каких-либо иных источников финансирования", - сказал Песков.
29 октября Мединский поговорил по телефону с Райкиным, находившемся на гастролях в Новосибирске. Глава Минкульта извинился "за оскорбительные выражения и тон первого замминистра культуры РФ Владимира Аристархова, которые тот позволил себе в адрес худрука "Сатирикона" на заседании в Общественной палате 17 октября 2016 года", сообщили в театре .Кроме того, Мединский на встрече с директором "Сатирикона" Анатолием Полянкиным пришел с ним к соглашению по вопросу о финансировании театра.
"После спокойного обсуждения и разговора министра культуры с Константином Аркадьевичем мы все посчитали, что инцидент исчерпан и непонимание преодолено, - заявил замглавы Минкульта Александр Журавский. - Мы договорились спокойно и без привлечения СМИ решать возникающие вопросы в рабочем порядке".
А в крови умение приспосабливаться к условиям, созданным по окончании эпохи тотального террора, и эти навыки диктовали текст коллективного обращения к начальству, которое зачитывала перед Гоголь-центром Чулпан Хаматова. Поражающего готовностью сдать неких "лиц", хозяйствующих, что ли, субъектов, лишь бы их не подвешивали на дыбе в ходе следствия.