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Также: Наука, История, Общество, Политика, Правительство, Россия | Персоны: Владимир Мединский

новость Совет при Минобрнауки призвал лишить Мединского докторской степени

23.10.2017
Владимир Мединский. Фото: mkrf.ru
Владимир Мединский. Фото: mkrf.ru
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Совет по науке при Минобрнауки призвал пленум Высшей аттестационной комиссии отменить решение ее президиума, признавшего научную ценность докторской диссертации по истории министра культуры Владимира Мединского, и отобрать у него ученую степень. Соответствующее заявление опубликовано на сайте совета.

Члены совета считают решение президиума ВАК немотивированным и выражают "глубокую озабоченность" его действиями. При рассмотрении диссертации Мединского президиум нарушил приказ Минобрнауки, согласно которому в случае расхождения позиций экспертного совета и президиума ВАК из их членов должна быть создана специальная экспертная группа, которая и выносит окончательное решение по научной работе, говорится в заявлении.

Ученые требуют создать такую группу и поручить ей подготовку мотивированного заключения о лишении Мединского степени.

Также совет призвал проверить "новые открывшиеся свидетельства о возможных нарушениях" при защите диссертации Мединского и ее утверждении в ВАК в 2011 году. На прошлой неделе выяснилось, что существуют несколько авторефератов работы Мединского, в которых указаны разные официальные оппоненты. Историки, названные оппонентами в одном из авторефератов, опровергли свое участие в защите диссертации, а два бывших члена экспертного совета ВАК по истории заявили, что в 2011 году комиссия не утверждала диссертацию министра культуры.

22 октября около 30 академиков и членов-корреспондентов РАН, членов "Клуба 1 июля", в открытом письме призвали Минобрнауки реформировать ВАК, переподчинив ее академии и запретив президиуму комиссии отменять решения экспертных советов. На следующий день в ведомстве ответили, что не будут выполнять требования ученых, поскольку ВАК - это "авторитетная организация, доказавшая свою необходимость".

2 октября экспертный совет ВАК проголосовал за лишение Мединского научной степени. В официальном заключении экспертов ВАК говорилось, что в своей работе министр не открыл ничего нового. Кроме того, Мединский заявил в диссертации, что "национальные интересы России создают абсолютный стандарт истинности". По мнению экспертов, это противоречит методологическим принципам исторической науки. Как отмечали эксперты, министр пользовался переводами источников, а не оригиналами, избирательно цитировал летописи. В экспертном совете также усомнились, что Мединский вообще работал в архивах.

Кроме того, выяснилось, что существует несколько вариантов автореферата диссертации Мединского. В них в качестве оппонентов указаны разные ученые. В экземпляре автореферата из фондов Российской государственной библиотеки, подписанным ученым секретарем диссовета и имеющим печать библиотеки оппонентами значатся профессоры Басир Гасанов, Александр Борисов и Владимир Лавров, которые в защите не участвовали. При этом РГБ - официальный реестродержатель печатных изданий, то есть подлинником считается находящийся там экземпляр.

Кроме того, два члена экспертного совета ВАК в 2007-2013 годах, Владимир Рогинский и Виктория Уколова, сообщили, что совет не утверждал диссертацию министра после защиты в диссовете и представления отзывов оппонентов, как того требуют правила.

Тем не менее 20 октября Президиум ВАК рекомендовал оставить Мединскому степень доктора исторических наук. За такое решение проголосовали 14 членов президиума, шестеро выступили против, четверо воздержались. Решение президиума ВАК по поводу диссертации Мединского должно утвердить Минобрнауки. В ведомстве обещали подготовить соответствующий приказ в ближайшее время.

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Илья Мильштейн

Он защищает Родину

Илья Мильштейн, 18.10.2017

Если со стороны посмотреть на многолетнюю битву Мединского за свои ученые цацки, то данная история предстанет хроникой какого-то бесконечного позора. Но это взгляд поверхностный. Он дерется как лев, изнемогая в сражении, но не отступая даже в тех ситуациях, которые кажутся совершенно безнадежными.
Илья Мильштейн

Защита дурака

Илья Мильштейн, 08.02.2017

К счастью, ничего этого не случилось, и Мединский остается с нами - в должности министра культуры, увенчанный лаврами доктора исторических наук. Ни черта у врагов не вышло, при том что Владимир Ростиславович не раз заявлял, что готов к поединку, и даже, бесстрашный человек, собирался высмеять своих злокозненных оппонентов. Но вот не довелось высмеять.
Илья Мильштейн

А все-таки он вертится

Илья Мильштейн, 03.10.2016

Отвечая злопыхателям, министр культуры сравнивает их с цензорами советских времен. Изображает из себя жертву гонений. Вроде академика Вавилова, поэта Пастернака, а то и прозаика Солженицына. Мединский косит под вольнодумца и диссидента, и эти его слова вызывают, конечно, сильные чувства. Разыгрывается фантазия, и воочию видишь тот костер, на который вступает наш Джордано Бруно.

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