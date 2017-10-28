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Также: Наука, История, Общество, Политика, Правительство, Россия | Персоны: Владимир Мединский

новость Минобрнауки оставило Мединскому ученую степень

28.10.2017
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
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Глава Минобрнауки Ольга Васильева подписала приказ о сохранении за министром культуры Владимиром Мединским степени доктора исторических наук, сообщается на сайте ведомства.

"Отказать Козлякову Вячеславу Николаевичу, Ерусалимскому Константину Юрьевичу, Бабицкому Ивану Федоровичу (авторам заявления о лишении министра степени. - Ред.) в лишении ученой степени доктора исторических наук Мединского Владимира Ростиславовича", - говорится в документе.

Решение Минобрнауки - окончательный этап в деле о диссертации Мединского.

Министерство согасилось с президиумом Высшей аттестационной комиссии, который 20 октября рекомендовал оставить Мединскому степень. За такое решение проголосовали 14 членов президиума, шестеро выступили против, четверо воздержались. На заседании президиума присутствовал Мединский, он признал наличие ошибок в своей диссертации и заявил, что в начале скандала вокруг своей работы был готов добровольно отказаться от научной степени.

После рассмотрения президиумом диссертации Мединского экспертный совет по истории ВАК, который вынес противоположное решение, покинул его председатель Павел Уваров и профессор ВШЭ Олег Будницкий. Ожидаются новые отставки членов совета.

2 октября экспертный проголосовал за лишение Мединского научной степени. В официальном заключении экспертов ВАК говорилось, что в своей работе министр не открыл ничего нового. Кроме того, Мединский заявил в диссертации, что "национальные интересы России создают абсолютный стандарт истинности". По мнению экспертов, это противоречит методологическим принципам исторической науки. Как отмечали эксперты, министр пользовался переводами источников, а не оригиналами, избирательно цитировал летописи. В экспертном совете также усомнились, что Мединский вообще работал в архивах.

Кроме того, выяснилось, что существует несколько вариантов автореферата диссертации Мединского. В них в качестве оппонентов указаны разные ученые. В экземпляре автореферата из фондов Российской государственной библиотеки, подписанным ученым секретарем диссовета и имеющим печать библиотеки оппонентами значатся профессоры Басир Гасанов, Александр Борисов и Владимир Лавров, которые в защите не участвовали. При этом РГБ - официальный реестродержатель печатных изданий, то есть подлинником считается находящийся там экземпляр.

Также два члена экспертного совета ВАК в 2007-2013 годах, Владимир Рогинский и Виктория Уколова, сообщили, что совет не утверждал диссертацию министра после защиты в диссовете и представления отзывов оппонентов, как того требуют правила.

В апреле прошлого года заявление о лишении Мединского ученой степени подали доктора исторических наук Козляков и Ерусалимский, а также обладатель степени Ph.D. Бабицкий. Проанализировав диссертацию министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", они поставили под вопрос ее научную ценность.

Работу Мединского отказались рассматривать диссертационные советы Уральского госуниверситета и МГУ, затем ее научную ценность подтвердил диссовет Белгородского госуниверситета.

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Илья Мильштейн

Он защищает Родину

Илья Мильштейн, 18.10.2017

Если со стороны посмотреть на многолетнюю битву Мединского за свои ученые цацки, то данная история предстанет хроникой какого-то бесконечного позора. Но это взгляд поверхностный. Он дерется как лев, изнемогая в сражении, но не отступая даже в тех ситуациях, которые кажутся совершенно безнадежными.
Илья Мильштейн

Защита дурака

Илья Мильштейн, 08.02.2017

К счастью, ничего этого не случилось, и Мединский остается с нами - в должности министра культуры, увенчанный лаврами доктора исторических наук. Ни черта у врагов не вышло, при том что Владимир Ростиславович не раз заявлял, что готов к поединку, и даже, бесстрашный человек, собирался высмеять своих злокозненных оппонентов. Но вот не довелось высмеять.
Илья Мильштейн

А все-таки он вертится

Илья Мильштейн, 03.10.2016

Отвечая злопыхателям, министр культуры сравнивает их с цензорами советских времен. Изображает из себя жертву гонений. Вроде академика Вавилова, поэта Пастернака, а то и прозаика Солженицына. Мединский косит под вольнодумца и диссидента, и эти его слова вызывают, конечно, сильные чувства. Разыгрывается фантазия, и воочию видишь тот костер, на который вступает наш Джордано Бруно.

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