Максим Яли: "А почему российским морпехам давали медали за освобождение Крыма?" Соловьев: "Да вы истории не знаете! Они там находились по договору - 25 тысяч человек! А ваших военных сколько там было? Но войны не было! Потому что народ Крыма показал вам известный знак!"

Политолог Сергей Михеев в дискуссии с украинским коллегой Максимом Яли: "А ты - молодое оборзевшее мурло!"

Соловьев (гордо): "Да мы не собираемся обсуждать санкции. Это для нас вообще ничто. Для нас санкции - это то, что вводит Совет Безопасности ООН. А все остальное - это односторонние дискриминационные меры".

Соловьев победительно обращается к малахольному украинскому гостю Вячеславу Ковтуну: "Я с вам согласен - России действительно надо изменить свою политику в отношении Украины. Назвать фашистский режим фашистским режимом. Дезавуировать признание человека, который пришел к власти в результате фашистского переворота. И тогда Россия будет себя гораздо лучше чувствовать!"

Вы удивитесь, но у Соловьева перешли на Украину. Политолог Сергей Михеев (быстро и громко): "Владимир, мы уже много раз говорили, в том числе и у вас в передаче, что как бы Россию ни называли плохой, агрессором и все такое, украинский вопрос без нас не решить, не решить, так что говорить придется только с нами, только с нами..."

Это на тот случай, если кто-то еще думает, что Россия не агрессор и в украинские дела не вмешивается.

Соловьев (с волнением): "Сегодня россиян в мире третируют хуже, чем третировали евреев. Но мы все равно гордимся нашей историей!.. Элиты должны вернуть народу то, что они ему должны, - правду о его славном прошлом!"

Ирина Яровая (задушевно): "Доверие к нашей стране - это во многом доверие к нашему президенту. Не будем лукавить: сегодня роль национального лидера чрезвычайно высока".

Вячеслав Никонов (трагическим голосом): "Нашу страну никто никогда не взял извне. Потому что мы были едины. Но в 1917 году нашу страну разделили".

Ох, хитры же враги.

Леонид Калашников: "Гражданская война у нас из-за чего началась? Из-за того, что 14 держав Антанты задумали поделить Россию - Японии одно, Англии другое, Франции третье. Это известно, документы есть". Соловьев: "А американцы? Американцы жуткие зверства тогда творили, не надо об этом забывать".

Зловредный Злобин говорит, что трудно говорить о единстве и сплоченности российского общества при таком огромном имущественном расслоении. Соловьев: "А в 1812 году, при крепостном праве, какое было расслоение? А в Великую Отечественную, когда из лагерей люди на фронт шли?"

Елена Ямпольская (вдумчиво): "На чем подорвалась советская власть? На том, что не сумела перевести народ из мобилизационного режима в мирный. Думали, что джинсы, жвачка - это все ерунда, перетопчутся. Не перетоптались. Позорный такой развал произошел - из-за джинсов и сапог. А сейчас обратная проблема: как бы перевести людей из мирного режима в немножечко такой мобилизационный".

Леонид Калашников взволнованно обращается к Злобину: "Как же это ты, Коля, говоришь, что идеи не важны? Вот Александр Третий - ему говорили, что Транссибирская магистраль не нужна, но он не слушал, потому что у него идея была! И построили! При нем ни одной войны не было!"

Какие необычные герои нынче у коммунистов.

Николая Злобина уличают в том, что он плохо понимает Америку. Злобин (обиженно): "Я много лет прожил в американской глубинке". Карен Шахназаров: "Ну и что? Я тоже долго жил в Америке, работал там". Соловьев: "И я тоже много лет прожил в американской глубинке".

Ну и компания собралась.

Соловьев (прочувствованно, как бы делясь чем-то глубоко выношенным): "Когда человек зарабатывает деньги - в этом ничего плохого нет. Без денег в магазинах ничего не дают. (Сочувственный ропот в студии.) Но если это превращается в цель жизни... Надо обратиться к моральным ценностям, описанным в Библии. Можно, конечно, продать первородство за похлебку. Но расплата за это бывает страшная".

Ты смотри - ведь все понимает.

Депутат-коммунист Леонид Калашников говорит, что настоящий день народного единства - это 7 ноября. Телеведущий Андрей Максимов: "А это ничего, что после 7 ноября гражданская война началась?" Калашников (радостно): "Это ничего!"

Ирина Яровая (плачущим голосом): "Ведь русские люди без особых там орудий производства, в лаптях прошли до Тихого океана! Что это, как не жертвенность?"

Ага. То ли дело британские колонизаторы или американские пионеры - перли себе, покоряя чужие земли, безо всякой жертвенности.

Начался соловьевский вечер. Первая тема - День народного единства. Вячеслав Никонов: "Наш президент сказал, что наша национальная идея - это патриотизм. Хоть некоторые и говорят, что патриотизм - это последнее прибежище негодяя". Соловьев (горячо): "Так это они первоисточников не знают! Эта фраза ведь имела совсем другой смысл - что даже у самого пропащего человека остается в душе любовь к родине".

Вот, оказывается, что Сэмюэл Джонсон, а за ним Лев Толстой имели в виду. И все-то этот Соловьев знает.

Киселев: "Сразу после "Вестей недели" на канале "Россия-1" первая серия фильма "Демон революции". Один из его главных героев - международный авантюрист, действовавший под псевдонимом Парвус. Кстати, реальный исторический персонаж".

Ну это ж надо. Все, значит, как взаправду.

Киселев (игриво): "Фраза советской женщины "в СССР секса нет" вызвала бурю чувств. И над ней до сих пор хохочут. Это было во время одного из первых телемостов с Америкой в период позднего СССР. Сейчас нечто подобное громко обсуждают в США - мол, в Америке секса нет. Вольности сексуальной революции в прошлом. Но секс, противный, прямо отовсюду лезет". Пересказав известные истории про Харви Вайнстина, Кевина Спейси и др., Киселев становится серьезным: "То есть секса как бы нет? Как нет мужского, нет женского, нет уже и гомосексуального, вообще ничего нет. Нет человеческой природы, и нет романтических приключений. Так, что ли? Ведь теперь все при желании можно представить как грязное домогательство... на мой взгляд, все же есть во всей этой англо-американской волне изрядная доля лицемерия и даже какого-то омертвения... ведь эта кампания со звериной серьезностью грозит уничтожить и юмор в отношениях людей, и трогательную импульсивность, и порыв, и страсть, и еще очень многое, да даже в искусстве и эстетике жизни... Но вот что настораживает. И в Америке, и в Англии сейчас заявитель всегда прав. Априори. А с теми, на кого укажут пальцем, расправляются внесудебно и сразу. Мы такое в нашем отечестве проходили, когда поклeпа было достаточно для расправы".

В "Вестях недели" выступает академик и депутат Геннадий Онищенко: "За эти 25 лет вокруг нашей страны выстроена целая система военно-биологических лабораторий. Сначала они брали наши бывшие институты союзные и их модернизировали. Но теперь они строят, когда пришла эта марионеточная власть незаконная, под Харьковом мощный военный биологический объект... Биологической войны не будет, потому что это бессмысленно - распространять споры сибирской язвы, например, кому эта земля нужна будет? А вот биологические диверсии, которые могут дестабилизировать ситуацию в стране, индивидуальный террор - это вполне реальная картина, и это сегодня делается".

И вот главное в сюжете: "Это только кажется, что биоматериалы - сложная и непонятная субстанция. На самом деле это ключ, благодаря которому о каждом из нас можно узнать все что угодно. Даже когда набираешь текст, на клавиатуре остаются мельчайшие частички жира или капли пота. Дальше дело техники. Ничего не скроешь: ни возраст, ни национальность, ни потенциальные заболевания. А теперь представьте, что речь идет о сотруднике оборонного предприятия или о том, кто работает в атомной промышленности или в секретном НИИ. Анализ данных позволяет зарубежным разведкам понять, с какими веществами контактирует человек, как они влияют на организм и - главное - в какую сторону движутся важнейшие исследования. Получается, даже глоток воды может стать источником важнейшей информации".

Репортер "Вестей недели": "После слов президента - настоящий переполох в научной среде: кто и зачем пытается вывозить биоматериалы?! Но всего через несколько дней подтверждение - невероятно - из Пентагона. Как выяснилось, летом даже проводили тендер в интернете. Интересовало военных все, что было связано с суставами. Главное чтобы донор из России... Но интерес, похоже, не только у медиков и ученых, но и у неких зарубежных структур. В прошлом году в Мурманске - попытка вывезти из страны биоматериалы без документов. Якобы для изучения воздействия алкоголя и наркотиков. Причем в дело было вовлечены даже местные чиновники".

Киселев: "30 октября Владимир Путин собрал президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека. Обсуждали многое... Путин слушал, много записывал, что-то из предложений назвал важным и полезным, но с чем-то и откровенно не соглашался. Например, когда радиостанцию "Эхо Москвы" пытались представить как жертву государства и якобы нагнетаемой государством "атмосферы ненависти"..."Эхо Москвы" в России - просто обласканная государством радиостанция. Уникальное для планеты явление. Трудно представить себе какое-нибудь "Эхо Вашингтона"... Да, кстати, и сам Совет по правам человека при президенте тоже уникален для мира. Нет такой возможности у американских активистов за права человека - регулярно встречаться с президентом США и часами задавать ему атакующие вопросы, да еще и с прямой телетрансляцией. Например, по условиям содержания в США и Гуантанамо узников либо о полицейских, которые расстреливают сотни американцев в год прямо на улицах, не моргнув".

Да там у президента и правозащитников-то своих нет. Что о них вообще говорить.

Киселев (разочарованно): "В Брюсселе иезуитски говорят, что убежище в этой стране Пучдемон получить не сможет, поскольку на родине его жизни и здоровью ничего не угрожает. Типично для Брюсселя. Как типичен и сам Пучдемон. Он просто эталон европейского политика: слабый, скользкий, трусливый, избегает ответственности, недальновидный, одет аккуратно, взгляд светлый. Затеял референдум, вывел людей на уличные драки, подбил каталонскую полицию против Мадрида, подставил всех под статью и большие тюремные сроки, выселил из Каталонии значительную часть бизнеса, а сам в бега. Да такого в Европе сколько угодно".