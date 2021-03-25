Министр обороны России Сергей Шойгу издал приказ, практически закрывающий российские военные архивы для независимых исследователей Второй мировой войны. В приказе, изданном 12 ноября прошлого года, но опубликованном только 23 марта, говорится: "Признать утратившими силу приказы Министра обороны РФ "О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной война 1941—1945 годов" от 8 мая 2007 года и от 30 мая 2009 года".

Приказ 2007 года предписывал:

"1. Снять грифы секретности с архивных документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, находящихся на хранении в Центральном архиве Министерства обороны Российской Федерации, в Центральном военно-морском архиве и архиве военно-медицинских документов Военно-медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации:

а) управлений и учреждений Генерального штаба Красной Армии, Народного Комиссариата Военно-Морского Флота, видов и родов войск, специальных войск, Тыла Красной Армии, управлений по вооружению и военной технике;

б) фронтов, военных округов, флотов, армий, флотилий, соединений, воинских частей и учебных заведений, а также управлений и учреждений, входящих в состав фронта, военного округа, флота;

в) политических органов, партийных и комсомольских организаций фронтов, военных округов, флотов, армий, флотилий, соединений, воинских частей, управлений, учебных заведений и учреждений;

г) кадровых органов Красной Армии и Военно-Морского Флота;

д) военных госпиталей, медико-санитарных частей и учреждений, военно-медицинских и военно-врачебных комиссий".

Приказ Шойгу вступает в силу 2 апреля этого года. Его публикация всего за 10 дней до вступления в силу рассчитана на то, что не успеет подняться волна общественного протеста, а работающие в архивах историки не успеют получить еще не рассекреченные документы из числа тех, что были перечислены в приказе 2007 года. Рассекречивание всех этих сокровищ отменено.

Документы из этого списка, которые выложены в интернет в виде созданных при участии Минобороны баз данных ("Память народа", "Подвиг народа", ОБД "Мемориал" и др.), очевидно, останутся в открытом доступе, эти базы будут пополняться, но часть уже опубликованных документов представители Минобороны смогут оттуда тихо изъять.

Сейчас только в Центральном архиве Минобороны (ЦАМО РФ), по официальным данным, находятся на хранении 20 244 243 архивных дела и 60 477 024 единицы хранения военно-медицинских документов, из них 10 951 948 архивных дел относятся к периоду Великой Отечественной войны. А поскольку каждое дело может содержать десятки и даже сотни документов, речь должна идти о десятках и сотнях миллионов документов, относящихся к 1941-1945 годам. Отмечу, что почти половина дел, хранящихся в ЦАМО, относится к истории советских и российских вооруженных сил после завершения Второй мировой войны и вплоть до настоящего времени и до сих пор находится на секретном хранении.

Те документы по Великой Отечественной, которые до сих пор не были опубликованы, теперь, очевидно, будут публиковаться только по инициативе Минобороны, причем из публикаций будут исключены, независимо от срока давности, те документы, которые могут создать негативный образ Красной Армии и советского правительства. Такого рода документы могут включать предвоенные и последующие планы советского нападения на Германию и некоторые другие страны, информацию о реальных потерях советских вооруженных сил, не совпадающую с официальными цифрами, данные о наиболее чувствительных неудачах Красной Армии в тех или иных сражениях, о преступлениях советских военнослужащих, в том числе против мирного населения и военнопленных, и т.п. Впрочем, такого рода документы архивисты старались под любыми предлогами не выдавать исследователям на протяжении почти всего периода действия приказа 2007 года, постепенно ужесточая доступ к ним.

В тот же день, 12 ноября 2020 года, Шойгу издал приказ №589 - "О рассекречивании архивных документов Красной Армии и Военно-Морского флота периода Второй мировой войны":

"В соответствии с законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-I "О государственной тайне" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с января 2021 г. по декабрь 2024 г. экспертными комиссиями Министерства обороны Российской Федерации экспертизу документов, созданную управлениями и учреждениями Генерального штаба Красной Армии, Народного комиссариата Военно-Морского флота, видов и родов войск, специальных войск, Тыла Красной Армии, управлений по вооружению и военной технике, фронтов, военных округов, флотов, армий, флотилий, соединений, воинских частей, учебных заведений, политических органов, партийных и комсомольских организаций, кадровых органов Красной Армии и Военно-Морского флота, военно-медицинских и военно-врачебных комиссий, военных госпиталей, медико-санитарных частей и учреждений за период Второй мировой войны, находящихся на архивном хранении, на предмет их возможного рассекречивания.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника Архивной службы Вооруженных Сил Российской Федерации".

Хотя этот приказ начал действовать с января 2021 года, опубликован он был только 24 марта. Представители Минобороны уверяют, что приказы 2007 и 2009 годов были отменены как утратившие актуальность и новый приказ Шойгу, наоборот, расширяет круг подлежащих рассекречиванию документов, поскольку добавляет к периоду Великой Отечественной войны довоенный период 1939-1941 годов и период советско-японской войны 1945 года. На самом деле приказ Шойгу практически останавливает процесс рассекречивания документов 1939-1945 годов и закрывает независимым исследователям доступ к документам Минобороны. Очевидно, до завершения работы экспертных комиссий, то есть до конца 2024 года, никакие документы, рассекречивание которых предусматривалось приказом 2007 года, исследователям выдаваться не будут.

Кстати, в случае применения закона об оскорблении ветеранов адвокатам обвиняемых будет сложнее разоблачать фейковых ветеранов - архивы не будут давать справок о том, что имярек в войне не участвовал. В перечне Шойгу отсутствуют документы Ставки Верховного Главнокомандования, Наркомата обороны, Главного управления кадров НКО, главного управления военной контрразведки "Смерш". Справедливости ради надо сказать, что эти учреждения отсутствовали и в приказе 2007 года. Доступ исследователей к документам этих учреждений никто открывать не собирается.

Но еще важнее то, что c отменой приказа 2007 года военное ведомство возвращается к прежнему порядку рассекречивания документов. В период действия сердюковского приказа, по словам исследователей, документы указанных категорий были доступны в описях и их можно было заказывать в ЦАМО и других архивах Минобороны. Архивные дела до фронтового уровня включительно рассекречивались решением начальником архива без созыва комиссии по рассекречиванию. На практике дела рассекречивались по факту заказа, хотя исследователям приходилось ждать неделю или две, пока будет издан соответствующий приказ по архиву. Комиссии же по рассекречиванию, по ранее действовавшей инструкции, перед рассекречиванием должны были ознакомиться с самим документом. Поскольку, как я уже указывал, речь должна идти как минимум о десятках миллионов документов и сотнях миллионов листов, полное рассекречивание советских документов по Второй мировой войне займет не одно столетие.

Теперь будут издаваться только те документы, которые захочет издать само Министерство обороны РФ, предварительно убедившись, что они не содержат никакой крамолы, не противоречат официальной лакированной истории войны. Между прочим, это обстоятельство будет и дальше самым негативным образом сказываться на современных российских вооруженных силах, которые некритически воспринимают опыт Красной Армии в Великой Отечественной войне и все более отстают от передовых военных держав мира.

Издание приказов Шойгу от 12 ноября 2020 года, несомненно, связано с принятием поправок в российскую Конституцию и ряда репрессивных законов, фактически делающих несколько модернизированную советскую версию Великой Отечественной войны священной и неприкосновенной. А чтобы ни у кого не возникало сомнений в ее истинности, потребовалось ограничить доступ к документам военных архивов.