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Новое уголовное дело, попытка заменить давно истекший условный срок на реальный - Кремль лихорадочно ищет способы помешать возвращению Алексея Навального. Политик, переживший отравление "Новичком", твердо намерен вернуться в Россию после лечения в Германии. В бункере беспокоятся не зря. Известно немало примеров, когда лидеры оппозиции или свергнутые правители триумфально возвращались из эмиграции или изгнания и меняли ход истории. Вот лишь несколько ярких случаев.

1. Джузеппе Гарибальди, итальянский революционер, активный член тайного общества "Молодая Италия", в феврале 1834 года он попытался поднять антиавстрийское восстание в Генуе, а после его поражения бежал во Францию и был заочно приговорен австрийскими властями к смертной казни.

В 1835 году Гарибальди, профессиональный моряк, короткое время жил в Тунисе, а потом отправился в Южную Америку. В качестве капитана каперского корабля он участвовал войне за независимость Республики Риу-Гранди против Бразильской империи, окончившейся поражением республиканцев. С 1842 года участвовал в гражданской войне на стороне либеральной коалиции уругвайских "колорадос" и аргентинских "унитариос" против коалиции консерваторов - уругвайских "бланкос" и аргентинских "федералистов", командуя уругвайским флотом. После уничтожения флота Гарибальди сражался на суше во главе Итальянского легиона, бойцы которого носили красные рубашки. Поэтому в дальнейшем сторонников Гарибальди стали называть "краснорубашечниками".

После начала революции 1848 года в Италии Гарибальди вернулся в родную Ниццу вместе с 54 легионерами, а затем отправился в Милан. Он участвовал в войне Сардинского королевства, но сардинские войска были быстро разбиты и Гарибальди пришлось оборонять Милан против австрийцев, но вскоре из-за неравенства сил он с несколькими десятками волонтеров ушел в Швейцарию.

В декабре 1848 года он с легионом в 400 человек прибыл в Рим, где вспыхнула революция против папы Пия IX. Гарибальди успешно воевал против осаждавших Рим французских и неаполитанских войск, потом пытался пробиться в Венецию, а после падения республики в Венеции с остатками отряда отступил на территорию Сардинского королевства, где был арестован и выслан в Тунис.

В 1850 году революционер перебрался в США, где работал капитаном торговых судов, а в 1854 году вернулся в Пьемонт. В 1859 году он участвовал в войне Сардинского королевства и Франции против Австрии во главе отряда альпийских стрелков. Но когда он узнал, что в обмен на военную помощь его родная Савойя передана Франции, то отказался от чина генерал-майора Сардинской армии и от места депутата парламента.

В мае во главе 1000 волонтеров ("гарибальдийской тысячи") Гарибальди отправился на помощь восстанию на Сицилии и разбил армию Неаполитанского королевства, которое было присоединено к Пьемонту. В 1861 году было создано единое Итальянское королевство, и Гарибальди был избран депутатом итальянского парламента. В 1862 году он попытался овладеть Римом, но королевские войска окружили и разоружили 6его отряд, а сам Гарибальди во вспыхнувшей перестрелке был ранен в ногу. Он не хотел воевать против своих и приказал отряду сдаться.

После этого Гарибальди отошел от политики, много путешествовал по миру. В 1866 году он участвовал в очередной войне с Австрией, в которой его альпийские стрелки действовали относительно успешно, хотя итальянская армия была в очередной раз разбита.

В 1867 году Гарибальди вопреки воле короля предпринял последний поход на Рим с 7 тысячами волонтеров, но был разбит французскими войсками, пришедшими на помощь папе. Гарибальди был сослан в свое имение на острове Капрера.

Во время франко-германской войны 1870-1871 годов Гарибальди предложил свои услуги новому республиканскому правительству Франции, возникшему после падения Второй империи, и стал командующим Вогезской армией, в составе которой были и итальянские волонтеры. Ему даже удалось достичь несколько местных успехов, что не повлияло на исход войны. К парижским коммунарам он присоединиться отказался и в дальнейшем не играл политической роли вплоть до своей смерти в 1882 году.

Гарибальди, неоднократно покидавший Италию, но неизменно возвращавшийся, сыграл выдающуюся роль в создании национального Итальянского государства. Однако он не получил никаких политических дивидендов, да и не особенно к ним стремился, в первую очередь оставаясь полководцем, а не политиком.

2. Владимир Ульянов-Ленин, вождь партии большевиков, в январе 1908 года, после поражения первой русской революции 1905-1907 годов, он вынужден был эмигрировать в Швейцарию. Затем он сменил несколько европейских стран, но к моменту победы Февральской революции в России вновь находился в Швейцарии. Временное правительство разрешило вернуться в Россию всем политическим эмигрантам, но возвращение в Россию из Швейцарии было возможно только через территорию Германии. Тогда Ленину при содействии швейцарского социал-демократа Фрица Платтена (в 1942 году тот погиб в сталинских лагерях) удалось договориться с властями Германии о том, что он с группой товарищей проедет через германскую территорию в так называемом "пломбированном вагоне". На самом деле пломб на вагоне не было и его пассажирам даже разрешалось пользоваться станционными буфетами, но не более того. Революционерам не разрешалось выходить на станциях из опасений, что они могут остаться в Германии и начать там революционную пропаганду.

Поездка Ленина и его группы была одобрена командованием германской армии - фельдмаршалом Паулем фон Гинденбургом и генералом Эрихом Людендорфом, которые надеялись, что Ленин и его партия, выдвинувшие лозунг поражения своего правительства в мировой войне, будут способствовать выходу России из войны.

В апреле 1917 года Ленин отбыл в Петроград, а уже через несколько месяцев возглавил Октябрьскую революцию. В результате он и партия коммунистов (большевиков), воспользовавшись недовольством народа и армии войной, захватили власть, которую коммунисты потом удерживали более 70 лет. Число жертв коммунистического правления многократно превысило потери России в Первой мировой войне.

3. Президент Аргентины Хуан Доминго Перон был одним из руководителей военного переворота 1943 года. Он пришел к власти в 1946 году в результате президентских выборов. Перон основал хусиалистское движение, выступавшее за средний путь между капитализмом и социализмом. В 1955 года он был свергнут в результате военного переворота и удалился в изгнание в Испанию.

В 1973 году 78-летний Перон вернулся в Аргентину и октябре одержал победу на президентских выборах. Однако уже 1 июля 1974 года он скончался. Его жена Мария Эстела Мартинес (Исабель) де Перон, будучи вице-президентом, заняла президентский пост, но уже 24 марта 1976 года была свергнута в результате военного переворота. Исабель Перон не была популярна и оказалась неэффективным президентом. Хусиалисты более никогда не смогли вернуться к власти.



Исабель и Хуан Перон на параде. Фото: infobae.com

4. Аятолла Рухолла Мусави Хомейни был противником шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви, пытавшегося провести в Иране модернизацию по европейскому образцу. Аятолла критиковал шаха с позиций исламского фундаментализма. В январе 1963 года Хомейни призвал бойкотировать шахский референдум по вопросам проведения реформ (так называемой "Белой революции"), утверждая, что он не соответствует исламским нормам. После этого массовые выступления в его поддержку были жестоко подавлены (погибло до 1000 человек), а он сам арестован на 2 месяца. В октябре 1964 года Хомейни вновь был арестован и выслан в Турцию за то, что осудил закон об особом статусе американских граждан в Иране, который назвал "актом капитуляции". Из Турции он перебрался в священный шиитский город Неджеф в Ираке. Оттуда под давлением Ирана правительство Ирака в 1978 году, уже после начавшихся в Иране волнений, выслало его во Францию.

В январе 1979 года, в разгар Исламской революции, шах с семьей покинул Иран, а уже 1 февраля 1979 года Хомейни прилетел из Парижа в Тегеран, где его встречали 3 миллиона человек. Его возвращение способствовало тому, что уже 11 февраля сторонники шаха прекратили сопротивление и Исламская революция победила.

Хомейни стал фактическим правителем страны, заняв пост Высшего руководителя Ирана, который сохранил до самой своей смерти в 1989 году. Он превратил Иран в теократическое тоталитарное государство.



Хомейни приветствует своих сторонников 1 февраля 1979 года

5. Последний болгарский царь Симеон II занимал престол в 1943-1946 годах. В 1943 году, когда умер его отец царь Борис III, Симеону было 6 лет и фактически вместо него правил Регентский совет. В 1946 году после референдума об упразднении монархии Симеон с семьей эмигрировал в Египет, а в 1951 году переехал в Испанию, где проживал до 2001 года. Симеон был топ-менеджером ряда крупных корпораций, проявил себя как талантливый финансист. После падения коммунистического режима неоднократно посещал Болгарию, а в 2001 году основал и возглавил коалицию "Национальное движение Симеон Второй". В том же году она выиграла парламентские выборы и Симеон стал премьер-министром, оставаясь на этом посту до 2005 года.

После разгромного поражения "Движения Симеона" на выборах 2009 года Симеон ушел из политики. Несмотря на триумфальное возвращение последнего болгарского царя, реставрации монархии в Болгарии не произошло.



Возвращение Симеона в Болгарию. Фото: kingsimeon.bg

6. Президент Перу Алан Гарсия Перес, умерший в 2019 году, был одним из лидеров умеренно-социалистической Перуанской апристской партии. В 1985-1990 годах он впервые занимал пост президента. Во время правления Гарсия росла инфляция и активизировались вооруженные выступления леворадикальных повстанческих группировок, в борьбе с которыми президент использовал "эскадроны смерти".

В 1992 году в связи с обвинениями в коррупции Гарсия был вынужден эмигрировать в Колумбию, где жил до 2001 года. После снятия обвинений он вернулся в Перу, где стал лидером оппозиции. В 2001 году на президентских выборах он стал вторым, набрав 47% голосов. А на выборах 2006 года Гарсия победил с 52,6% голосов и оставался на посту президента до 2011 года. Это президентство ознаменовалось столкновениями правительственных войск с индейцами, которые протестовали против декретов президента, разрешавших нефтедобычу в индейских землях. Более 50 индейцев было убито.

В 2016 году Гарсия на президентских выборах набрал менее 6% голосов. В ноябре 2018 года ему был запрещен выезд из Перу из-за обвинений в получении взяток в размере 100 тысяч долларов от бразильской строительной компании Odebrecht. Экс-президент попытался получить политическое убежище в Уругвае, но получил отказ. 17 апреля 2019 года при попытке ареста Гарсия смертельно ранил себя и умер в госпитале. Возвращение позволило Гарсия вернуться в политику и даже снова прийти к власти, но в итоге закончилось трагически.