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Раскопки в Жестяной Горке. Фото: СК РФ

Помощник президента Владимир Мединский заявил, что масштабы геноцида мирного населения среди народов СССР в годы Великой Отечественной войны сопоставимы с Холокостом. И привел фальшивые российские официальные данные о 27 миллионах жителей СССР, погибших в годы Великой Отечественной, из которых только 8,7 миллиона приходится на военнослужащих, а 18 миллионов - мирное население. "Это же чудовищный геноцид, - говорит Мединский. - Геноцид ничуть не менее страшный, чем официально признанный геноцид еврейского, сербского, цыганского населения. Геноцид народов Советского Союза".

На самом деле Советский Союз в 1941-1945 годах потерял не 27, а более 40 миллионов человек, из которых около 27 миллионов приходится на военнослужащих, и от 13 до 14 миллионов - на мирное население. Конечно, что 18, что 14 миллионов погибших мирных жителей - это чудовищные цифры. И они в несколько раз больше, чем число жертв Холокоста - 6 миллионов. Но подавляющее большинство жертв среди гражданских лиц в СССР не могут считаться жертвами геноцида.

В свое время Виктор Некрасов, выступая в годовщину массовых расстрелов у Бабьего Яра, очень точно определил суть геноцида: "Здесь похоронены не только евреи. Но лишь евреи были убиты за то, что они - евреи". Подавляющее большинство жертв среди советского мирного населения не были жертвами геноцида. К таковым можно отнести 1,5 миллиона евреев (еще полмиллиона евреев из Западной Европы также были уничтожены на территории СССР) и около 30 тысяч кочевых, таборных цыган (оседлых цыган немцы не трогали).

В число погибших и умерших советских мирных жителей входят те, кто умер от голода и болезней как на оккупированной, так и на неоккупированной территории, в том числе в блокадном Ленинграде, жертвы боевых действий (обстрелов и бомбардировок), умершие в концентрационных лагерях (как немецких, так и советских), жертвы карательных операций немцев и их союзников против партизан, включая сюда, кроме мирных жителей, самих партизан и расстрелянных заложников, жертвы уголовных преступлений со стороны вермахта и войск СС, жертвы репрессий и уголовных преступлений со стороны советских партизан и военнослужащих, жертвы карательных операций советских войск против антисоветских национальных движений и польской Армии Крайовой, а также жертвы уголовных преступлений Красной Армии и войск НКВД.

Но, видимо, в Кремле решили всех погибших в войне советских мирных граждан записать в жертвы геноцида. Так, Томский государственный университет на полном серьезе предлагает запустить и начать реализацию научно-исследовательского проекта патриотической направленности "Неучтенные потери мирного населения СССР на тыловых территориях как последствие нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны". Очевидно, так и всех жертв ГУЛАГа и НКВД можно будет записать в "последствие нацистского геноцида".

Все началось еще в мае 2019 года, когда Следственный комитет России возбудил дело о геноциде по факту обнаружения массового захоронения мирных граждан в районе деревни Жестяная Горка Батецкого района Новгородской области. Жестяная Горка привлекла внимание российских следователей прежде всего потому, что в этом районе действовали карательные отряды СД, в том числе сформированные из жителей Эстонии и Латвии. И вот 27 октября 2020 года Соловецкий районный суд Новгородской области признал геноцидом массовые убийства, совершенные нацистами в районе Жестяной Горки.

Комментируя это решение, российский официальный историк Борис Ковалев заявил, что первое судебное решение о признании факта геноцида советского мирного населения может послужить базой для дальнейших гражданских дел в отношении действий нацистов в годы Великой Отечественной войны, поскольку "родственники убитых во время войны в таких лагерях, как Жестяная Горка, могут подавать иски о материальной компенсации не на уровне государства, а на уровне индивида". Вот где собака зарыта! Разумеется, речь идет не о наказании виновных - они либо уже были наказаны, либо давно умерли, - а о том, чтобы иметь возможность подавать иски о возмещении нанесенного геноцидом ущерба к правительствам Германии, а также Эстонии, Латвии и других постсоветских стран, чьи жители служили в немецких карательных отрядах. Ну а то, что в этих отрядах в не меньшей мере служили жители России и что Литва, Латвия, Эстония, Украина и другие государства бывшего СССР в период нацистской оккупации не обладали государственной правосубъектностью - это мелочи, на которые российские историки и юристы предпочитают не обращать внимания.

Только что ФСБ рассекретила документы об уроженцах Украины из состава немецкой карательной группы тайной полевой полиции ГФП-721, которые в годы Великой Отечественной войны замучили сотни советских граждан на оккупированных территориях юго-западной части СССР, включая Ростовскую область. По всей видимости, там вскоре пройдет такой же процесс о признании фактов геноцида советского народа, как и в Новгородской области. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту оккупации нацистами города Миллерово Ростовской области в период с 1942 по 1943 годы.

Все эти мероприятия приурочены к международному форуму "Уроки Нюрнберга", который пройдет в музее Победы в Москве 20-21 ноября. Вероятно, там кем-то из первых лиц государства будет провозглашен тезис о геноциде советского народа нацистами. Это позволит подавать бесконечные индивидуальные иски о компенсации за геноцид от имени родственников погибших к Германии и постсоветским странам, чьи жители в свое время служили в германских карательных отрядах. Естественно, шансы на удовлетворение этих исков равны нулю, но на это и не рассчитывают.

Кампания имеет чисто пропагандистское значение. Она должна как бы компенсировать иски и требования к России в сопредельных государствах покаяться и заплатить за ущерб, принесенный сталинскими репрессиями, Голодомором и оккупацией тех стран и территорий, которые были насильно включены в состав СССР в результате пакта Молотов - Риббентроп. И что, может быть, еще важнее, путинская Россия хочет утвердить третий, наряду с Холокостом и геноцидом армян в годы Первой мировой войны, "геноцид советского народа". Это поможет сплочению народа России вокруг существующей власти. А заодно культ жертв этого нового геноцида должен способствовать тому, чтобы тема сталинских репрессий была забыта обществом.

Наверняка многие захоронения жертв репрессий в Европейской части СССР постараются выдать за жертв нацистов и их союзников, что уже пытается сделать Российское военно-историческое общество в Сандаромохе. Кремль хотел бы забыть и о самом настоящем геноциде, творившемся в сталинское время. И речь здесь не только о расстреле более 20 тысяч поляков весной 1940 года в Катыни и других местах, но прежде всего о "национальных операциях" НКВД 1937-1938 годов. К расстрелу или, если повезет, к заключению в лагерь приговаривали поляков, немцев, латышей, эстонцев, греков, финнов и представителей некоторых других национальностей, считавшихся "неблагонадежными". Всего в ходе "национальных операций" было расстреляно 247,2 тысячи человек. Вот это был геноцид чистой воды, так как людей убивали только за принадлежность к той или иной национальности. Но осудить этот геноцид в отношении сотен тысяч граждан СССР нынешнему руководству СССР как-то не приходит в голову.

Порой тема "геноцида советского народа" принимает совсем уж фарсовые формы. В Карелии готовят к открытию "Бутафорский концлагерь" в деревне Ватнаволок Кондопожского района, где "будут воспроизведены жизнь и быт малолетних узников финских лагерей". В "Бутафорском концлагере" планируют проводить со школьниками "Патриотические выходные". Дети в подвале играли в гестапо...

А тут как раз спецдокладчики ООН обратили внимание властей России на проблему жертв советских репрессий, которые до сих пор не могут получить компенсацию за незаконно отнятое жилье. Но до выплат тем, кто пострадал от советского тоталитарного государства, у России все руки не доходят.