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Акция протеста в Минске против интеграции с Россией. Декабрь 2019 года. Фото: "Радио Свобода"
Что означает новый план интеграции России и Беларуси, согласованный двумя диктаторами? Одни комментаторы считают это очередной имитацией, другие объявляют об "аннексии" как о свершившемся факте.
Опубликованные в пятницу 28 программ интеграции будут торжественно подписаны 4 ноября, в так называемый День народного единства. Начнется ли всерьез тот процесс, который Лукашенко умело затягивал в течение 20 лет? Может ли он теперь хоть в чем-то отказать своему патрону? Появится ли в Беларуси российская военная база? Готов ли Путин покончить с суверенитетом "братской" страны?
В самой Беларуси, в России и Украине существуют разные точки зрения на этот счет.
Серж Харитонов, эксперт ISANSНа фоне бессодержательных "дорожных карт" куда более тревожные события - это размещение российской авиации и систем ПВО на территории Беларуси в рамках так называемого "учебно-боевого центра", который может вырасти до полноценной военной базы РФ.
Никакой реальной интеграции с РФ при Лукашенко не произойдет, потому что реальная интеграция полностью лишает его оставшихся полномочий и контроля над ситуацией в пользу Путина.
В то же время реальная интеграция с Россией будет невозможна даже в случае свержения самопровозглашенного "главы государства" и его замены на лояльного Москве прокси. У Кремля в Беларуси просто нет социальной базы, на которую можно было бы опираться в случае оккупации.
И, разумеется, никакой интеграции не будет в случае прихода к власти демократических сил. Беларусское общество и его ориентиры изменились. В Кремле должны принять этот факт как долгосрочную политическую реальность.
Сергей Наумчик, журналист белорусской службы "Радио Свобода"Знакомство с одним только списком "дорожных карт" не дает повода "выдохнуть и успокоиться" по поводу поглощения Беларуси Россией. Проекты затрагивают практически весь спектр экономических и финансовых отношений, и нет сомнений в том, что унификация (особенно законодательная) пойдет по российской модели. Я бы даже сказал, что эти "тихие" проекты гораздо опаснее для независимости Беларуси, чем договоренности о создании "союзного государства" в 1996–1999 годах, которые Василь Быков назвал "преступлением века" и "концом истории Беларуси". В то время в заявлениях Ельцина и Лукашенко говорилось как о единой валюте, так и об общем парламенте, но этого не произошло, поскольку Беларусь и Россия слишком сильно разошлись в 1991-1994 годах. Была совершенно другая правовая база, другая структура экономики. Основания не было. Сейчас этот фундамент создается.
https://www.facebook.com/siarhiej.navumchyk/posts/4246985422094409
...После встречи с Лукашенко Путин заявил о возможности создания "единого оборонительного пространства"... Совершенно очевидно, что даже при формальном сохранении независимости Минобороны Беларуси стратегические решения будут приниматься в Москве. Фактически в случае создания "единого оборонительного пространства" Кремлю даже не нужно будет способствовать созданию российских военных баз в Беларуси: вся белорусская армия будет подчинена Москве.
В этом контексте следует ли считать простым совпадением тот факт, что переговоры Лукашенко и Путина состоялись в тот день, когда российские самолеты приземлились в Беларуси (9 сентября на боевое дежурство заступили российские С-400 в Гродно и Су-30СМ в Барановичах. - Ред.)? Если и можно, то совпадение зловещее.
Андрей Казакевич, белорусский политологУ России сильные позиции, у меня нет ощущения, что будут спешить. К тому же мне кажется, реакция общества будет очень негативной, поэтому вся эта интеграция будет иметь очень медленный характер. Будут приниматься решения в отдельных сферах, которые бы растягивали эту программу на два-три года.
В Москве работают неплохие аналитики, они понимают, что интеграцию нужно завязывать на как можно более низкие уровни - Министерство транспорта или промышленности, например. Эти программы будут выполняться, сменится Лукашенко или нет, эту машину будет очень сложно остановить. Это переводит зависимость Беларуси от России в более сложный формат.
https://euroradio.fm/ru/pochemu-rossiya-zainteresovana-v-medlennoy-integracii
Александр Фридман, историк, философВ Европе вновь вошел в моду термин "аншлюс". Именно его использовали вчера финский журналист Йорма Виртaнен и его ирландский коллега Джейсон Коркорэн, одними из первых прокомментировавшие в твиттере пресс-конференцию Путина и Лукашенко в Москве. Если Виртанен провел прямую аналогию с присоединением Австрии к нацистскому рейху в 1938 году, то Коркорэн назвал происходящее между Минском и Москвой "славянским аншлюсом". Журналисты тем самым фактически поставили крест на независимой Беларуси.
Это, однако, поспешный вывод, для которого на данный момент нет оснований. В то же время нельзя не отметить, что начиная с августа 2020 года зависимость Беларуси от России постоянно усиливается, а теперь Кремлю удалось, по всей видимости, принудить заинтересованного прежде всего в сохранении личной власти Лукашенко к еще более тесной интеграции. Заданный диктатором вектор развития Беларуси является ключевой угрозой для независимости и суверенитета Беларуси.
Если же говорить об историческом "аншлюсе" 1938 года, то сравнение Виртанена и Коркорэна не выдерживает критики: значительная часть австрийцев хотела стать частью "третьего рейха", в Вене толпы приветствовали Гитлера, а мировые державы в целом спокойно восприняли "воссоединение" Австрии и Германии, считая австрийцев частью "немецкой нации". "Аншлюсом" для России стал в 2014 году Крым. В Беларуси же иной случай: это другой международный контекст, но главное в том, что подавляющее большинство беларусов выступает против "аншлюса" и не готова принять его.
Александр Скобов, историк, публицистЭто (подписанные документы. - Ред.) имитация интеграции. Что там может быть серьезно - это военная интеграция. И она скорее всего будет происходить. Но в присутствии российских войск на белорусской территории заинтересован прежде всего сам Лукашенко, а не Путин. Для него это лишняя подпорка его власти и страховка на случай неожиданностей. Какого-то зловещего поглощения независимой Беларуси путинской Россией я не усматриваю. Целый ряд причин Путина от этого удерживают. Технически, конечно, он может организовать переворот в Беларуси, заменить Лукашенко на более податливого правителя. Но это будут слишком большие издержки для его режима. Получить дополнительную провинцию с сегодняшним несмирившимся белорусским населением, обладающим огромным опытом настоящих массовых протестов, - это совершенно не в интересах Кремля. Кремлю выгоднее сегодня иметь Беларусь в качестве отдельного субъекта, полигона для отработки технологий нового тоталитаризма.
Николай Сванидзе, историк, журналистЛукашенко чего добился? Он добился, во-первых, того, что осталась очень низкая цена газа. Это его большая победа. Во-вторых, он добился того, что в отношении политической интеграции воз и ныне там. Даже экономической. Потому что нет общей валюты... То есть Лукашенко говорит Москве: вы знаете, ребята, вы меня поддерживаете, я, конечно, с вами, я сложный переговорщик, вы со мной хлебаете, но если меня не будет, то на смену придет другой человек, который сразу повернет Белоруссию к Западу. Поэтому я ваша единственная надежда. А своим он говорит, которые уже его не любят: ребята, вы меня, конечно, не любите, но если меня не будет, то Путин слопает Белоруссию. Слопает. А я вот плохой, но я сопротивляюсь. Вы меня злым считаете, но я сопротивляюсь. Я Белоруссию не сдаю. И он по-прежнему играет на две страны. И играет, кстати, очень умело. Поэтому я не исключаю, что тот шаг, который сделан, это шаг вполне себе формальный.
Татьяна Становая, политаналитикИнтеграция Белоруссии для Путина в последние три года - это безальтернативный вопрос времени и цены. Работа над этим велась крайне активная, а геополитически задача заключалась в том, чтобы не допустить "украинизации" Белоруссии ("цветные революции", прозападные настроения и раскол). Белоруссия сегодня для Путина - это отчасти (конечно, с миллионом оговорок) как Украина в 2002-2003 - тогда Кучма едва не договорился о газотранспортном консорциуме и о вступлении в Единое экономическое пространство. Но тогда Россия была еще не такая зубастая, а Украина уже вовсю крутила с Западом. Белоруссия в этом плане - геополитически девственная, поэтому никуда ее Путин не отпустит.
За нынешними событиями, вероятно, скрывается двухходовка - предварительные интеграционные планы с целью экономического, налогового, оборонного (военная база?) и прочего сближения, и "второй пакет" - единая валюта и политическая унификация. Первый этап - как троянский конь - позволит зайти на белорусское поле, открыв возможности для второго этапа - решения "проблемы Лукашенко" и настоящей интеграции. Так что игра только начинается, но мечты не всегда сбываются.
Леонид Гозман, политикПохоже, брату нашему Александру Григорьевичу все же выкрутили руки. Совсем влиться в состав России он не согласился, и до этого, судя по некоторым ремаркам Путина, еще очень далеко. Но на многое и согласился, сделав столь нужные Путину подарки к выборам.
Кто выиграл, а кто в проигрыше? Выиграл немного наш режим и лично Путин В.В. Никакой особой радости от сближения с Беларусью не будет, но, во-первых, начальство живет в прошлом и этого не понимает, во-вторых, базовым электоратом ЕР это будет восприниматься все же в плюс, что важно на фоне масштабных минусов. Что-то, наверное, в обмен на его хорошее поведение пообещали и Лукашенко.
https://www.facebook.com/leonid.gozman.77/posts/4331257713635769
Виталий Портников, журналистЛукашенко затягивал интеграцию с Россией годами... Возможностей изменить позицию Лукашенко еще недавно у Путина было не так много, а сегодня эти возможности прибавились, и российский президент их использует вовсю.
...Сторонников присоединения к Российской Федерации в Беларуси в принципе особенно не наблюдалось и не наблюдается. Конечно, можно сказать, что Путина это никогда не останавливало - его мало волнует общественное мнение, особенно когда речь идет о других государствах. Говорил же он Лукашенко: присоединяйтесь к России областями. То есть речь вообще не идет о сохраненнии Беларуси как субъекта, а речь идет о нескольких областях, которые в Кремле вообще могут считать русскими областями и которые должны быть присоединены к РФ.
Можно рассчитывать только на то, что после фиаско Путина с проектом "Новороссия" у него не будет подобного желания относительно Беларуси и что Беларусь на политической карте мира все же останется. Вот только вопрос, каким будет реальный суверенитет этой страны, после того как Лукашенко вынудят подписать эти интеграционные карты. Останутся ли у Беларуси свои экономические возможности, своя валюта, своя внешняя политика? Или ничего, кроме советского герба и советского же флага, за который так держатся Лукашенко и его окружение? И кроме, разумеется, своего президента, который будет послушно поддакивать Путину в ответ на любые предложения.
Денис Казанский, украинский журналистЛукашенко и Путин после очередных переговоров заявили о начале активной фазы интеграции России и Беларуси. Стало известно, что Лукашенко согласился на единую макроэкономическую политику, интеграцию платежных систем, углубление сотрудничества в таможенной и налоговой сферах, создание единого рынка газа и т.д. Понятно, что на самом деле это означает не столько интеграцию, сколько банальное поглощение Беларуси Российской Федерацией.
Экономика была последним бастионом суверенитета РБ (если в случае с этим государством вообще можно говорить о суверенитете). Батька долгое время умудрялся выбивать из России транши и кредиты, за счет которых финансировал так называемое "экономическое чудо". Но теперь в обмен на дешевый газ Кремль забирает себе уже и контроль над экономикой. И Лукашенко из президента независимого государства постепенно превращается в губернатора субъекта федерации. Причем самое обидное для беларусов, что суверенитет сдает фактически не легитимный лидер, а узурпатор. Который понимает, что время его подходит к концу, и пытается усидеть на троне даже ценой продажи суверенитета.
https://www.facebook.com/den.kazansky/posts/4381958845216927
Андрей Смолий, украинский юрист-международникРоссия фактически и окончательно поглощает Беларусь. Все 28 программ "поглощения" почти согласованы на сегодняшней встрече Путина и Лукашенко, а уже в конце октября они могут быть приняты на официальном уровне. Это будет означать окончательное создание "союзного государства", а следовательно, существованию Беларуси даже на бумаге подходит конец. Точнее, она как бы и дальше будет существовать, но юридически уже в рамках "союзного государства".
Кстати, сегодня же Лукашенко заявил, что "русские и белорусы практически единый народ, который вышел из одного корня". Это прямая цитата. Вполне понятно, кто на самом деле (кроме Лукашенко) стоял за кровавыми событиями в Беларуси и кому больше всех была выгодна полная изоляция страны. Это Путин. Он своего почти добился. Теперь дело техники - дожать кровавого диктатора, чтобы он поставил пару подписей.
Хуже всего, что мы получаем не просто более 1000 километров границы с режимом Лукашенко. Эта граница фактически станет так называемым "границей Кремля", с которой он в любой момент может начать агрессию.
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