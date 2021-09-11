

Акция протеста в Минске против интеграции с Россией. Декабрь 2019 года. Фото: "Радио Свобода"

Что означает новый план интеграции России и Беларуси, согласованный двумя диктаторами? Одни комментаторы считают это очередной имитацией, другие объявляют об "аннексии" как о свершившемся факте.

Опубликованные в пятницу 28 программ интеграции будут торжественно подписаны 4 ноября, в так называемый День народного единства. Начнется ли всерьез тот процесс, который Лукашенко умело затягивал в течение 20 лет? Может ли он теперь хоть в чем-то отказать своему патрону? Появится ли в Беларуси российская военная база? Готов ли Путин покончить с суверенитетом "братской" страны?

В самой Беларуси, в России и Украине существуют разные точки зрения на этот счет.