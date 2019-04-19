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Также: Белоруссия, Европа, Мир, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Александр Лукашенко

статья Глубинная почта

Илья Мильштейн, 19.04.2019
Александр Лукашенко. Кадр "России-1"
Александр Лукашенко. Кадр "России-1"
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Александр Лукашенко выступил с ежегодным посланием к белорусскому народу. Как обычно, был словоохотлив и касался самых разных тем, включая грядущие выборы, президентские и парламентские, новую Конституцию, интернет, сельское хозяйство, цены на электроэнергию, помиловку для наркоманов и так далее. Отдельно президент высказался о молодежи, развив эту тему в неожиданном направлении.

О России и русских он думает и говорит постоянно, вот и теперь не удержался. Когда призвал собравшихся помнить, что в стране два государственных языка, неразделимых, как разум и сердце. "Что вы хотите потерять - разум или сердце?" - риторически вопросил батька, долгие годы посвятивший вытравлению исторических традиций из памяти белорусов. Да и на сей раз это был примирительный жест в отношении Москвы: Лукашенко возмутила надпись на белорусском языке возле дороги, и он приказал своим гаишникам включать голову, когда они информируют граждан о скоростном режиме на трассе. Чай, не на Украине живем, с их свободными выборами и прочими языковыми излишествами, прибавил он, поднимая другой вопрос.

В иной тональности Александр Григорьевич заговорил о соседней стране, нахваливая белорусское племя младое. Дети, по его мнению, выросли в лукашенковской Беларуси вольными людьми, и тут, оттолкнувшись от этой мысли, он произнес главные слова. "Сейчас, - заявил докладчик, - много болтовни: вот Беларусь куда-то включат, Беларусь поделят... Да невозможно это сегодня сделать, потому что они уже родились в свободной, независимой Беларуси. И тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь... они будут прокляты нашим белорусским народом. А кто посмеет это сделать силой, они получат мощнейший ответ от нашего народа и прежде всего от тех, кто родился суверенным и независимым. Вот вам ответ на этот вопрос, если кто-то этого не понимает. Глубинный ответ".

Погружаясь на указанную глубину, нельзя не отметить, что батька, по-видимому, с карандашом в руке изучал знаменитую статью нашего идеолога. То есть глубинному и явно немолодому российскому народу Лукашенко противопоставил глубинную суверенную белорусскую молодежь, которая, как он верит, готова насмерть биться с любым потенциальным оккупантом. Трудно сказать, так ли это. Ясно лишь, что в дискуссиях с соседями Александр Григорьевич использует разные методики, а тут решил воспользоваться их же оружием: философскими построениями сурковской пропаганды. Взывая к разуму российского руководства, он от всего сердца предостерегал его от ошибок и как бы даже заранее проклинал от лица своих внуков и сыновей. В чем и заключался основной посыл его вчерашнего обращения к соотечественникам и к россиянам.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 19.04.2019
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Россия, ты обнаглела

Илья Мильштейн, 12.04.2019

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опять обрушился с критикой на братскую Россию, которая "попросту обнаглела", и пригрозил закрыть на ремонт нефтепровод "Дружба". В Кремле посоветовали сменить "тональность", в "Транснефти" занервничали. Действительно ли Лукашенко готов к резким шагам? Чем закончатся публичные перебранки двух диктаторов? Мнение Ильи Мильштейна.

Виталий Портников

Вершка не защитим

Виталий Портников, 20.12.2018

Большинству населения республики, так и не ощутившему себя гражданами, способному выйти на улицу, только когда власть затрагивает экономический интерес, да и то ненадолго? Чиновникам, которые готовы вмонтироваться в российскую вертикаль? Силовикам - этим домашним псам любого диктатора? Получается, только Лукашенко она и нужна. И еще немногочисленным белорусским патриотам - самоотверженным людям, которых сам Лукашенко ненавидит от всей души.
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