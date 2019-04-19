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Александр Лукашенко выступил с ежегодным посланием к белорусскому народу. Как обычно, был словоохотлив и касался самых разных тем, включая грядущие выборы, президентские и парламентские, новую Конституцию, интернет, сельское хозяйство, цены на электроэнергию, помиловку для наркоманов и так далее. Отдельно президент высказался о молодежи, развив эту тему в неожиданном направлении.

О России и русских он думает и говорит постоянно, вот и теперь не удержался. Когда призвал собравшихся помнить, что в стране два государственных языка, неразделимых, как разум и сердце. "Что вы хотите потерять - разум или сердце?" - риторически вопросил батька, долгие годы посвятивший вытравлению исторических традиций из памяти белорусов. Да и на сей раз это был примирительный жест в отношении Москвы: Лукашенко возмутила надпись на белорусском языке возле дороги, и он приказал своим гаишникам включать голову, когда они информируют граждан о скоростном режиме на трассе. Чай, не на Украине живем, с их свободными выборами и прочими языковыми излишествами, прибавил он, поднимая другой вопрос.

В иной тональности Александр Григорьевич заговорил о соседней стране, нахваливая белорусское племя младое. Дети, по его мнению, выросли в лукашенковской Беларуси вольными людьми, и тут, оттолкнувшись от этой мысли, он произнес главные слова. "Сейчас, - заявил докладчик, - много болтовни: вот Беларусь куда-то включат, Беларусь поделят... Да невозможно это сегодня сделать, потому что они уже родились в свободной, независимой Беларуси. И тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь... они будут прокляты нашим белорусским народом. А кто посмеет это сделать силой, они получат мощнейший ответ от нашего народа и прежде всего от тех, кто родился суверенным и независимым. Вот вам ответ на этот вопрос, если кто-то этого не понимает. Глубинный ответ".

Погружаясь на указанную глубину, нельзя не отметить, что батька, по-видимому, с карандашом в руке изучал знаменитую статью нашего идеолога. То есть глубинному и явно немолодому российскому народу Лукашенко противопоставил глубинную суверенную белорусскую молодежь, которая, как он верит, готова насмерть биться с любым потенциальным оккупантом. Трудно сказать, так ли это. Ясно лишь, что в дискуссиях с соседями Александр Григорьевич использует разные методики, а тут решил воспользоваться их же оружием: философскими построениями сурковской пропаганды. Взывая к разуму российского руководства, он от всего сердца предостерегал его от ошибок и как бы даже заранее проклинал от лица своих внуков и сыновей. В чем и заключался основной посыл его вчерашнего обращения к соотечественникам и к россиянам.