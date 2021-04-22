

Виталий Портников

То, с каким наслаждением Владимир Путин описывал в своем послании Федеральному собранию России подготовку к "государственному перевороту" в Беларуси, то, как сетовал, что Запад не осуждает это противоправное деяние, то, как сравнивал этот "государственный переворот" с другим "государственным переворотом" - украинским Майданом, продемонстрировало, что российские чекисты уже подготовились к спецоперации по окончательному заманиванию белорусского диктатора в клетку русской любви и выпускать его уже не собираются.

Лукашенко как бы дают понять: либо он соглашается на пребывание в этой клетке и инкорпорацию Беларуси в состав путинского государства, либо о следующем "госперевороте" Лукашенко уже не рассказывают и ликвидируют его вместе с сыновьями.

Сама история о перевороте, разоблаченном в Москве, выглядит по меньшей мере смехотворной. Можно, конечно, нарезать любые фразы из бесед в виртуальных конференциях, вот только люди, которые, по версии следствия, готовили этот переворот и "дают признательные показания", никогда не имели никакого доступа не то что к силовым структурам, но даже к оружию - и показательной в этой связи выглядит фигура публициста Александра Федуты, автора политической биографии Лукашенко. Так и российских активистов или независимых журналистов скоро начнут обвинять в том, что они замыслили убийство национального лидера. Но эти обвинения в перевороте еще впереди.

А пока белорусское телевидение и сам Лукашенко вместе с российскими пропагандистами рассказывают нам очередную историю в стиле поджога Рейхстага или убийства Кирова, стоит напомнить им, что это Гитлер готовился к репрессиям против своих оппонентов и что это Сталин уничтожил в результате всех своих бывших сподвижников. И что это Лукашенко совершил уже несколько настоящих государственных переворотов. И когда в начале своего бесславного правления разгонял белорусский парламент, и когда сейчас, очевидно уже в конце своего пребывания у власти, вновь фальсифицирует выборы и разгоняет белорусский народ.

И выбора у диктатора, в общем-то, после путинского поджога Рейхстага нет. Либо он отказывается от путинских гарантий безопасности - и тогда ФСБ устраивает уже настоящий государственный переворот, ликвидирует Лукашенко с семейством и обвиняет во всем треклятый Запад. Либо соглашается, лезет в клетку, вскоре теряет власть в пользу какого-нибудь путинского губернатора, попадает в Совет Федерации или просто на дачу на Рублевке - и вскоре умирает от сердечного приступа, мало ли у Путина запасов "Новичка", на всех хватит.

Впрочем, во втором случае Лукашенко хотя бы не узнает, что его убили.