Путинскую статью на историческую тему следует рассматривать как манифест имперской политики России на постсоветском пространстве. Путин пытается доказать, что Сталин и СССР нисколько не виноваты в развязывании Второй мировой, а главная вина лежит на Гитлере, западных державах и - особенно - на Польше, которая посмела аннексировать Тешинскую Силезию, ранее принадлежавшую Чехословакии. Как будто отсутствие этой аннексии могло хоть как-то повлиять на дальнейший ход событий, приведших к началу войны.

Путин отрицает какую-либо роль пакта Молотов - Риббентроп, утверждая вслед за советской пропагандой, что война была уже предрешена Мюнхенским соглашением, отдавшим Германии Судетскую область Чехословакии. Непонятно, правда, зачем Гитлеру понадобилось заключать договор о ненападении со Сталиным, да еще делить с ним Восточную Европу, если для того чтобы начать Вторую мировую войну, хватало соглашения с Англией и Францией в Мюнхене. А ведь фюрер прямо говорил в узком кругу, что если бы не удалось достичь соглашения с Россией, он не стал бы нападать на Польшу.

Самым скандальным пассажем стало утверждение Путина о том, что Литва, Латвия и Эстония вошли в состав СССР добровольно и в полном соответствии с нормами международного права. Столь откровенное возвращение к советскому пропагандистскому штампу шокировало многих, и не только в странах Балтии и других постсоветских государствах. Этот тезис получил еще более опасное развитие в интервью Путина телеканалу "Россия 1". Там прозвучала откровенно реваншистская тирада: "При создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода, а поскольку не была прописана процедура, то возникает вопрос: если та или иная республика вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционно российских исторических территорий, а потом вдруг решила выйти из состава этого Союза, но хотя бы тогда выходила с тем, с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки от русского народа. Ведь ничего из этого не было прописано".

Разумеется, все это ничего общего с действительностью не имеет. Например, те же Латвия и Эстония, будучи насильственно включены в состав СССР после более чем 20-летнего существования в качестве независимых государств, не только не приобрели никаких новых территорий, но, наоборот, лишились соответственно Пыталовского района (Абренского уезда) и Печорского района (уезда Петсери).

Если же исходить из истории изменения границ между республиками в составе РСФСР и СССР, то Путин при желании может претендовать на самые разные территории. От Украины можно отторгнуть не только Крым, до 1954 года входивший в состав РСФСР, но и большую часть левобережья Днепра и часть правобережья, сославшись на существование в 1918-1919 годах Донецко-Криворожской Республики. Вся Центральная Азия входила в состав РСФСР на правах автономных республик (Казахстан и Киргизия - до 1936 года, Узбекистан - до 1925 года, Таджикистан - до 1929 года, Туркмения - до 1924 года). Так что в зависимости от того, в границах какого года рассматривать РСФСР, к России можно присоединить либо все нынешние государства Центральной Азии, либо только некоторые из них.

Кстати сказать, Северный Казахстан, где после голода 1930-х годов стало преобладать русскоязычное население, всегда оставался в составе Казахстана, начиная с момента вхождения в XVIII веке казахских земель в состав Российской империи.

Если же принять во внимание, что договор о создании СССР в 1922 году подписывали не Армения, Грузия и Азербайджан, а Закавказская Федерация, в которую все они входили, можно сказать, что, раз эти три республики выходили из состава Советского Союза в разное время и порознь, то это незаконно, поскольку им для выхода надо было сначала воссоздать Закавказскую Федерацию. Под этим предлогом можно забрать все три государства в состав нынешней России как правопреемницы СССР.

Что же касается Белоруссии, то Гомельская и Могилевская области были включены в ее состав только в 1924-1926 годах, так что и тут можно найти повод для аннексии. В общем, если высказывание Путина трактовать достаточно широко, то от постсоветских государств почти ничего не останется.

Путина историческая правда не волнует. Тезис о "незаконности" выхода союзных республик из СССР позволяет ему оправдывать перед населением России любые попытки военным путем или под угрозой применения силы отторгнуть от постсоветских государств их территории или даже попытаться вновь целиком включить то или иное государство в состав России.

Никто не питает иллюзий по поводу истинных намерений Путина. Его манипуляции с историей, оправдание пакта Молотов - Риббентроп и совершенных на его основе оккупаций и аннексий получили заслуженную оценку. Но вот претензии насчет использования фейковой цитаты Гитлера оказались несостоятельными. Речь идет о следующем высказывании Гитлера: "Наша политика в отношении народов, населяющих широкие просторы России, должна заключаться в том, чтобы поощрять любую форму разногласий и раскола". Российский исследователь Игорь Петров, живущий в Мюнхене, утверждает, что в наиболее вероятном источнике этой цитаты, немецком издании книги Генри Пикера "Застольные разговоры Гитлера", она не обнаруживается. Наиболее близкой по смыслу цитатой, встречающейся в работах советских историков начиная с 1960-х годов, Петров считает следующее высказывание фюрера: "И поэтому, властвуя над покоренными нами на восточных землях рейха народами, нужно руководствоваться одним основным принципом, а именно: предоставить простор тем, кто желает пользоваться индивидуальными свободами, избегать любых форм государственного контроля и тем самым сделать все, чтобы эти народы находились на как можно более низком уровне культурного развития".

На самом деле приведенная Путиным цитата в "Застольных разговорах Гитлера" присутствует, причем в том же самом разговоре от 11 апреля 1942 года, из которого Игорь Петров взял вторую цитату. В переводе англоязычного издания "Застольных разговоров" цитата о разногласиях и расколе звучит так: "Если в каких-то деревнях пожелают практиковать черную магию на манер негров или индусов, мы никак не будем им в этом мешать. Короче говоря, наша политика на обширных пространствах России должна состоять в поддержке любой и всякой формы раскола и разногласий". (Тревор-Ропер, Хью. Застольные беседы Гитлера. 1941—1944 гг. / Пер. с англ. А.С. Цыпленкова. М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. С. 397). Английский текст в издании 2008 года звучит так: "If some villages as a result wish to practice black magic, after the fashion of negroes or Indians, we should do nothing to hinder them. In short, our policy in the wide Russian spaces should be to encourage any and every form of dissension and schism".

В переводе с немецкого этот пассаж тоже текстуально близок к процитированному Путиным, и это совсем не тот текст, который приводит Игорь Петров. Вот этот текст в том же разговоре от 11 апреля 1942 года: "Даже если таким образом жители отдельных деревень станут, подобно неграм или индейцам, приверженцами магических культур, мы это можем только приветствовать, поскольку тем самым разъединяющие тенденции в русском пространстве еще более усилятся". (Пикер Генри. Застольные разговоры Гитлера. Пер. с нем. И.В. Розанова. Смоленск: Русич; М.: Прогресс-Литера, 1993. С. 198). А вот цитата из немецкого оригинала: "Selbst wenn sich auf diese Weise in einzelnen Dörfern Zauberkulte, wie bei den Negern und Indianern, bilden sollten, könnten wir das nur begrüßen, weil es die Zahl der trennenden Momente im russischen Raum nur vermehre". Этот текст находится на следующей странице после той, с которой привел цитату Петров. Перевод Розанова вполне точен. Очевидно, Игорь Петров просто поленился перелистнуть страницу книги Пикера. Скорее всего, советские историки брали эту цитату из английского перевода. Но смысл ее и в немецком, и в английском варианте полностью совпадает.

Основываясь на статье немецкого историка Микаэля Нильссона, Петров пишет, что в "Застольных разговорах" "передаются не аутентичные слова Гитлера, а отредактированные задним числом воспоминания о них, на которые далеко не всегда можно положиться", поэтому "историкам следует подходить к этому источнику с максимальной осторожностью и ни в коем случае не представлять цитаты из них как дословные высказывания Гитлера". Мне представляется, что Петров грешит гиперкритицизмом. Хорошо известно, что Генри Пикер действительно был сотрудником юридической службы в Ставке Гитлера и в 1942 году стенографировал "застольные беседы" фюрера. То, что не сохранились черновики стенограмм и конспектов, вполне объяснимо, поскольку расшифровать их, кроме самого стенографа, как правило, никто не в состоянии и их обычно не сохраняют. А то, что свои записи Пикер, за редким исключением, не мог давать на авторизацию Гитлеру, тоже не вызывает подозрений. У фюрера было много других забот, чтобы еще и править стенограммы, к немедленной публикации не предназначавшиеся. Возможно, он бы сделал это, если бы собрался написать на их основе книгу, но до этого, как известно, не дошло. Вынести же эти записи, которые к тому же делались отнюдь не втайне, не представляло никакого труда. До покушения 20 июля 1944 года посетителей и сотрудников "Волчьего логова" не обыскивали. Конечно, эти первичные записи при подготовке к печати неизбежно подверглись какой-то редактуре со стороны Пикера, но так бывает практически с любой стенограммой.

Таким образом, Путина напрасно обвинили в использовании фейковой цитаты. Что не отменяет лживости многих других его утверждений в статье для The National Interest.