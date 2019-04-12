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Президент Белоруссии Александр Лукашенко опять обрушился с критикой на братскую Россию, которая "попросту обнаглела", и пригрозил закрыть на ремонт нефтепровод "Дружба". В Кремле посоветовали сменить "тональность", в "Транснефти" занервничали. Действительно ли Лукашенко готов к резким шагам? Чем закончатся эти публичные перебранки?

Объединение двух братских народов - процесс непростой. Особенно в том случае, когда руководителю одного из братских народов хочется переизбраться на очередной срок и заодно прирасти братьями, а второй в гробу видел и этот срок, и этот аншлюс. Точнее, он не прочь соединиться, но при условии, что сам возглавит новое государство. Увы, это исключено, потому иногда он отпускает разные смешные шутки на заданную тему, хотя вообще-то ему не до смеха. Поскольку брата своего знает как облупленного. Знает как самого себя. И еще он знает, что старший братан любит прирастать чужими землями. На деле ему страшновато, младшему братцу.

Однако выказывать страх нельзя, иначе и вправду присоединят и не поперхнутся. В диалогах с настырным ближайшим родственником надо, наоборот, имитировать бесстрашие и даже дерзость. Противясь интеграционным планам, с которыми связаны и попытки обанкротить его страну, необходимо постоянно скандалить, крича, что "впихнуть белорусов в Россию" никому не удастя и что не быть Беларуси "российской провинцией" никогда.

Вот и вчера Александр Лукашенко опять наорал на Владимира Путина. Яблоки и груши не желаете у нас брать? Бесстыдно обкладываете санкциями, как Запад вас обложил? Мечтаете, чтобы мы сами к вам приползли? Получается, братья "обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки"? "Нам закрывают рынок"? Тогда, сообщает батька своим министрам, российским "партнерам" и целому свету, он готов приступить к немедленному ремонту нефтепровода "Дружба", по которому Москва, между прочим, гонит углеводороды в Германию, Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию. А ремонт - это ведь тоже процесс непростой, типа насильственной интеграции. Александр Григорьевич намекает, что ремонт может затянуться.

Скорее всего, он блефует, насчет длительной приостановки "Дружбы" в узком и широком смысле, как уже бывало не раз. Однако ненависть, которую при этом выказывает, вовсе не кажется напускной. Предпоследний европейский диктатор яростно сражается с последним за личную независимость и свободу своего народа, и эти вербальные бои едва ли завершатся братанием. Слишком уж надрывается батька, объясняя Путину, что цену за объединение придется платить непомерную. Не исключено, что в Кремле его в конце концов услышат.