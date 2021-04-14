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"Москва, кафе торгового центра "У Горбушки". <...> Выходим из комплекса - со всех сторон метнулись четыре тени, схватив под руки. <...> Один из men in black успокаивает: "Это мы вашим помогаем". Хм, эти "наши" - ваши, а не наши. <...> Шапка на глаза; одна машина, затем другая, между собой люди в черном - фсбшники - не переговариваются, пишут текст на телефоне и передают друг другу. <...> Граница с Беларусью. Голову втапливают в пол, значит операция - нелегальная. Передача местным в бусик. Московские говорят:

- Больше такой хуйни не подкидывайте.

- Конечно, за нами долг, мужики, - отвечают тутэйшыя".

Это цитата из написанной в тюрьме книги Игоря Олиневича "Еду в Магадан". Спецоперация по его захвату в Москве - один из самых известных эпизодов работы московского филиала репрессивного аппарата Лукашенко. Случай был особый: Олиневича искали в 2010 году по делу об атаке на посольство России в Минске. И даже он, убежденный анархист, подпольщик и конспиратор, воспринимал тогда Москву как безопасное место, где можно укрыться от преследования. Отсутствие границы между государствами делало ее как минимум удобным транзитным пунктом для бегства в случае необходимости. "Няма таго, што раньш было", как писал белорусский поэт Максим Богданович, а потом пели "Песняры". Москва окончательно стала задним двором лукашенковских силовиков. Такую "хуйню" они теперь подкидывают регулярно. И никто, судя по всему, не жалуется: действуют как одна команда.

Вспомним недавние случаи задержаний белорусских граждан в России. Андрей Прилуцкий - рабочий, член стачкома "Беларуськалия", выехал в Россию, надеясь получить политическое убежище и найти работу. В декабре прошлого года задержан в аэропорту "Пулково". Алексей Кудин - известный спортсмен, многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу. Участник протестных акций в родном Молодечно. Защищался от нападения силовиков, был обвинен в нападении на них. Бежал в одно из государств ЕС. Но оттуда со временем решил перебраться в Россию - чтобы быть ближе к семье, детям и друзьям. Да и страна, мол, "братская". Задержан в Москве 21 января этого года.

Если два упомянутых выше эпизода происходили с соблюдением неких "нормальных" процедур, то два свежих – захват политконсультанта и пушкиниста Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича, белоруса с американским гражданством, - выглядят как чистый политический киднеппинг, со спецслужбами двух государств в роли подельников. Зенкович и Федута были схвачены неизвестными и немедленно вывезены в Беларусь.

Что делает последние два эпизода еще более одиозными - это личности Федуты и Зенковича. Оба - фигуры кабинетные, довольно далекие от "уличной политики", умеренных взглядов. Можно с уверенностью сказать, что большинство арестованных за последние полугодие в Беларуси не имели никакого отношения к преступной деятельности. И все же бывают моменты, когда невольно спрашиваешь: "А их-то за что?" Вот это как раз тот случай. Их захват в стиле охоты на Усаму бин Ладена с участием российских спецслужб символизирует выход на новый уровень - политической folie à deux, совместного безумия. Не то чтобы путинский режим был в каком-либо смысле "нормальным" до этого, просто у его сумасшествия был свой собственный почерк и стиль, теперь произошло смешение стилей до степени неразличения.

Что означает для Беларуси этот политический киднеппинг и для чего он понадобился? На первом уровне - это уже очевидное применение тактики выжженной земли: преследуется все живое, все, что движется, уничтожаются любые носители выраженного политического инакомыслия невзирая на то, насколько они "опасны". Политики быть не должно. "Сядут все". Дальше могут прийти за карманными оппозиционерами: инициативны, много говорят, остаются чужими по духу. Могут прийти даже за Лидией Ермошиной, бессменной главой ЦИК, архитектором всех "элегантных побед" Лукашенко в предыдущие пятилетки. Предъявят за организацию выборов. И так до тех пор, пока Лукашенко не поймет, что "все дело в нем": тогда ему придется самоарестоваться, чтобы, не дай бог, не провести новые выборы и не раскачать лодку.

На втором уровне - это демонстрация того, что России в виде тыла для белорусов больше нет, создавать "декабристские" ячейки тут не выйдет. Да и просто в виде "коридора жизни" Россия не существует: тем, кому нужно будет бежать, бежать станет труднее.

Что означает этот политический киднеппинг для России и почему она (подразумеваем: Путин) на него пошла? Как было сказано выше, теперь у России и Беларуси наблюдается одно безумие на двоих. До 2020 года Путин разыгрывал роль старшего брата деревенского дурака и буяна, который снисходителен к выходкам родственника, но все же держит дистанцию и недолюбливает его, стараясь избавиться при случае. Иногда Лукашенко был его "существом в корзине": мерзким уродцем небольшого размера, живущим внутри брата-близнеца, которого вырезали врачи, но братья ищут способ соединиться снова.

Теперь Путин и Лукашенко - это один двухголовый и четырехрукий деревенский дурак и буян в состоянии параноидального делирия. Четырехрукий и двухголовый безумец в состоянии белой горячки размахивает дубиной, борясь с атакующими его со всех сторон злыми духами. Хотя этот симбиоз диктатур выглядит вполне закономерным, все же такой финал мало кто предвидел. Безусловно, он делает дурака и буяна вдвое сильнее. Но также вдвое глупее и безумнее. Поэтому и вероятность, что он в итоге сам себя погубит, тоже вдвое выше.