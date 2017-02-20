О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/mitrokhin/m.258944.html | http://mirror715.graniru.info/opinion/mitrokhin/m.258944.html
Также: Митрохин, Религия, Президент, Регионы, Телевидение, Антисемитизм, Культура, Госдума, Колонки, Общество, Россия, СМИ, Ксенофобия, Парламент, Политика | Персоны: Николай Митрохин, Владимир Путин, Георгий Полтавченко, Дмитрий Киселев, Кирилл, Евгений Федоров, Виталий Милонов

статья Храм и церковь

Николай Митрохин, 20.02.2017
Николай Митрохин. Фото из личного архива
Николай Митрохин. Фото из личного архива
Реклама
статья Статья

Бегущие по волне

Выступает Толстой, потом извиняется, и выпавшее у героя знамя подхватывает Милонов. А вслед за Милоновым, тоже умученным на финише, поднимается новый герой. Вчера вот поднялся Владимир Василик, диакон и доцент Института истории СПбГУ, и есть надежда, что хоть ему-то повезет. Его не заставят, потея от унижения и явно кривя душой, отрекаться от своих искренних слов.

Илья Мильштейн
17.02.2017
статья Статья

Разжигание под котлами

"Христиане выжили, - сообщил Милонов, - несмотря на то что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям". Неосторожное упоминание имен, отчеств, фамилий противников образовывало гремучую смесь. То есть подпадало под 282-ю статью УК.

Илья Мильштейн
13.02.2017
статья Статья

Каторга, какая благодать!

Выяснилось, что Толстой не зря недоумевает, страдая от людского непонимания. Окруженный экспертами по черте оседлости, Володин указал, что этот термин применялся и к каторжанам, и если кто из читателей носит шляпу, я бы посоветовал немедленно снять ее перед спикером в знак восхищения.Что-то даже в таком хитроумии проглядывает чужеплеменное, лукавое, иудейское.

Илья Мильштейн
25.01.2017
статья Статья

ТЕЛЕПРОПАГАНДА. ФЕВРАЛЬ 2017

Лучшие цитаты из ток-шоу Владимира Соловьева и еженедельной программы Дмитрия Киселева. Хронику ведет Николай Руденский.

05.02.2017

Конфликт вокруг передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви перерос городские рамки и превратился во всероссийский скандал. На прошлой неделе в СМИ прозвучала реплика некоего "высокопоставленного федерального чиновника" о том, что передача не была согласована с Путиным. Показательно и время, уделенное этому вопросу в программе "Вести недели" на канале "Россия-1": блок сюжетов об Исаакии занял там 17 минут! На удивление широкой публике, ведущий Дмитрий Киселев позволил себе довольно жестко обругать сторонников передачи храма - депутатов Госдумы Евгения Федорова (и его организацию НОД) и Виталия Милонова. Первый был раскритикован за нападки на самого Киселева, второй - за антисемитское заявление, сделанное для журналистов в ходе борьбы за Исаакий.

Однако об "оттепели" в этом вопросе говорить преждевременно. Блок материалов в "Вестях" назывался "Малахольные" и был посвящен в равной мере политическим активистам, выступающим как за, так и против передачи храма. Киселев в целом пропагандировал точку зрения патриарха Кирилла, который после массовых протестов обещает сохранить музей и часть его персонала после передачи храма РПЦ. Между тем упомянутый выше "высокопоставленный федеральный чиновник" заявил, что судьба собора еще не решена и, возможно, он останется в совместном пользовании РПЦ и светских властей. То есть ситуация может и вернуться к исходной точке - ведь регулярные службы в соборе идут уже давно.

Реально проблема решается на улице. Первоначально власти просто вознамерились удовлетворить просьбу патриарха Кирилла о передаче Исаакия РПЦ (возможно, в качестве запоздалого подарка к юбилею предстоятеля). С вероятными протестами общественности было решено не считаться - предполагалось, что они будут незначительными. Однако митинги оказались масштабными и систематичными, а главное, к протесту подключились значимые общественные фигуры. Подвижки в позиции федеральных властей произошли после крупного митинга 12 февраля, когда протестующие выстроили вокруг собора тройную живую цепь.

По размаху эти протесты в Петербурге не меньше, чем против начала войны в Украине три года назад. По значению они превосходят их - поскольку показали, что от Путина и тем более от имевшего в городе скандальную репутацию губернатора Полтавченко начало отдаляться то самое "путинское большинство". Скромные музейные работники во главе с лояльнейшим директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским оказались способны на масштабный протест, крайне значимый для петербургского городского сообщества и без шуток грозящий "новой Болотной".

Именно поэтому власти если и не пошли на попятную (об этом они тоже подумывают), то попытались утихомирить страсти привычными методами. Во-первых, они одернули зарвавшихся - в первую очередь вылезших с антисемитскими речами - неумных сторонников; во-вторых, попытались в свою очередь продемонстрировать усомнившимся общественную поддержку своих действий. В минувшее воскресенье Петербургская митрополия организовала в Исаакии службу и крестный ход, мобилизовав для этого прихожан и духовенство со всей епархии. На службе присутствовало 3-4 тысячи человек, в крестном ходе участвовало, судя по видеозаписи, человек 500 (отчитались о 8 тысячах). По мнению властей, это было достаточно, чтобы Киселев вечером того же дня мог настаивать на правильности идеи передачи храма. Перебороть почти принятое "окончательное решение" противники РПЦ могут только еще одной действительно массовой демонстрацией. Сумеют они ее организовать или нет - вопрос открытый.

Как бы то ни было, общественная дискуссия вокруг внутреннего состояния и социальных амбиций РПЦ переживает новый важный этап. Раз за разом инициативы, связанные с "возрождением православия", встречают все большее возмущение широкой общественности, ранее относившейся к ним если не с восторгом, то хоття бы терпимо. Патриарху Кириллу приходится в полной мере использовать свой личный ресурс в битве за конкретные объекты недвижимости и привлекать к делу все более сомнительных союзников - праворадикалов из личной гвардии "Сорок сороков" и юных футбольных фанатов из "Невского фронта".

Тем временем стоящая за ним и кажущаяся единой громада церкви начинает рассыпаться. И дело тут даже не в дрейфе Украинской православной церкви от Москвы, сколько в усиливающемся процессе разложения РПЦ в самой России. Надежды, которые возлагались первоначально на патриарха "церковным народом", давно уже утрачены. Несмотря на успехи церковного пиара и лоббирование церковных инициатив в аппарате власти, за последние годы сотни, если не тысячи священников и монашествующих задумались о том, стоит ли им оставаться в "системе", где мало Христа и много мамоны (зажатой в кулаке у немногих обладающих в церкви реальной властью). Интернет полнится историями и обличающих РПЦ "бывших" клириков - разочаровавшихся, ищущих себе нового места в жизни. На днях для выражения их взглядов создан весьма активный сайт. Он будет конкурировать с другими быстро растущими "антицерковными" проектами. Например, группа "Атеисты" в социальной сети "ВКонтакте" насчитывает до шестисот тысяч участников.

История вокруг Исаакия, как бы она дальше ни развивалась, не пройдет для имиджа и организационной структуры РПЦ бесследно. Те миллионы рублей, которые в случае передачи храма получат церковные и околоцерковные бизнесмены от эксплуатации общенационального музея, вполне могут оказаться той соломинкой, которая переломит верблюду хребет, - во всяком случае, в отдельно взятом городе. Губернатор Полтавченко и митрополит Петербургский Варсонофий давно уже снискали себе и нелюбовь горожан. Посмотрим, какими административными выводами для них закончится это "богоугодное дело".

Оставить комментарий Обсудить
Николай Митрохин, 20.02.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 25.01.2017
в блоге Еврей как провокатор
59
Александр Скобов 14.01.2017
в блоге За собор против церкви
383
Пара фраз 23.01.2017
в блоге Исаакий и евреи

Loading...
новость Новости по теме
20.02.2017 Основатель НОД подаст иск против Киселева и ВГТРК →
17.02.2017 Источник: Решение о передаче Исаакия РПЦ не было согласовано с Путиным →
17.02.2017 Патриарх Кирилл: Возвращение РПЦ Исаакия - символ примирения →
15.02.2017 Милонов извинился за юдофобский выпад →
14.02.2017 Посол Израиля призвал российские власти пресекать проявления антисемитизма →
12.02.2017 Милонов: Предки Резника и Вишневского варили христиан в котлах →
12.02.2017 У Исаакиевского собора задержан пресвитер с плакатом против передачи здания РПЦ →
10.02.2017 Полиция не сочла акцию в Исаакиевском соборе нарушением общественного порядка →
01.02.2017 Депутаты питерского ЗакСа потребовали наказать участников акции в защиту Исаакия →
30.01.2017 Милонов организует крестный ход в подержку передачи Исаакия РПЦ →
28.01.2017 В Петербурге прошли акции сторонников и противников передачи Исаакия РПЦ →
27.01.2017 Суд отказался принимать иск о законности передачи Исаакия РПЦ →
26.01.2017 Глава ФЕОР: Инцидент с высказываниями Толстого исчерпан →
26.01.2017 Петербургская епархия посоветовала Пиотровскому не заниматься провокациями →
26.01.2017 Директор Эрмитажа попросил патриарха приостановить передачу Исаакия РПЦ →
24.01.2017 Володин: Толстой говорил не о евреях, а о каторжанах →
20.01.2017 Передачу Исаакиевского собора в пользование РПЦ оспорят в суде →
18.01.2017 Заксобрание Петербурга попросило ускорить передачу Исаакиевского собора РПЦ →
13.01.2017 Петербургские музейщики расценили передачу Исаакиевского собора РПЦ как ликвидацию музея →
12.01.2017 Исаакиевский собор передадут в пользование РПЦ на 49 лет →
11.01.2017 Активисты "Весны" попытались вывесить растяжку на Исаакиевском соборе →
11.01.2017 Одно из зданий Российской национальной библиотеки передадут РПЦ →
10.01.2017 Полтавченко подтвердил передачу Исаакиевского собора РПЦ →
Фото и Видео
28505
Play own
Не оскорбляйте Путина!
28504
Play own
Блокада Донбасса
Авдеевка после обстрела. Фото: Иван Любыш-Кирдей для Граней
Авдеевка после обстрела (20 фото)
28407
Play own
Майдан за Курбединова
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья Фобия как парадигма
новость Российских советников взорвали
Российские военные на базе Хмеймим. Фото: mil.ru
статья Трамп ворочает мешки
Илья Мильштейн
статья Рада для колорада
Александр Скобов
РЕКЛАМА
Loading...
новость Грэм: Дадим России по жопе
Линдси Грэм. Фото: senate.gov
в блоге Путин и ртуть
383
новость Лавров: Нас прослушивают
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
новость Прокурор: Москва готовила переворот
Миливое Катнич. Фото: vijesti.me
статья Депутат - враг народа
Виталий Портников
в блоге Депутат Курбский
383
новость План для Путина
Андрей Артеменко. Фото: pravda.com.ua
новость Дела за Кобзона не будет
Руслан Зинатуллин. Источник: idelreal.org
новость Умер академик Шафаревич
Игорь Шафаревич. Кадр "Вестей"
новость Срок невиновному инвалиду
Марк Яворский. Источник: kavkaz-uzel.eu
в блоге Тридцатая любовь Никиты
383
новость Пенс обвиняет Россию
Майк Пенс. Фото: in.gov
новость Кировское УФСБ против ИГ
УФСБ по Кировской области. Фото: kirovnet.ru
статья Антисемитская эстафета
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Россия признала документы ДНР и ЛНР
Паспорт ДНР. Фото: dnr-lnr.info
новость Дела о российских кибератаках
Штаб-квартира ФБР в Вашингтоне. Фото: Википедия