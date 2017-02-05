На соловьевском вечере перешли на урегулирование в Сирии. Соловьев: "Вот уж давно идут консультации в Женеве - а толку никакого". Сергей Станкевич: "А наш МИД говорит, что Женева - это хорошо". Соловьев (с мягкой укоризной): "Сергей Борисович, ну как вы не можете понять - у нас свободная страна, каждый говорит что хочет".

Жириновский: "Я с детства жертва дискриминации! У моей матери роды начались преждевременно! Дядя тупым ножом пуповину обрезал! Но несмотря на это я окончил с отличием лучший в мире университет Московский - и не один факультет, а два! Таких людей больше нет!"

Жириновский: "Я не был коммунистом". Так на партсобрание в своей конторе в 1985 году он пришел специально, чтобы заявить протест против назначения Шеварднадзе министром иностранных дел? В интересном каком-то месте он работал.

Соловьев: "Ведь именно Анатолий Борисович Чубайс, который боится прийти ко мне на передачу, - именно он торпедировал создание единого государства".

Бывает же такое. Развалить Союз и не дать ему возродиться не побоялся, а на передачу к Соловьеву прийти боится.

Жириновский рассказывает, что он еще в 1985 году выступал на партсобрании по месту работы против назначения Шеварднадзе министром иностранных дел.

Соловьев завершает дискуссию на украинскую тему: "Мне неважно, что делает Америка, что делает Европа, - важно то, что делает Россия. А мы будем делать то, что умеем, - воевать, поддерживать и добиваться своих целей дипломатическим путем. А кому не нравится - улыбочки сотрем с их наглых морд!"

Ирина Яровая (в сильном волнении): "Пусть Европа посмотрит на Украину: это какой же костер вы рядом с собой жгете?!"

Семен Багдасаров завершает бурную речь так: "Украина будет дезинтегрирована в военном и военно-политическом плане, а в Киеве установится демократический режим, и Ковтун будет при нем служить!"

Политолог Сергей Михеев (страстно): "Порошенко гонит солдат на убой, он совершенно точно знает, что эти солдаты будут убиты, - но ему наплевать!"

Он что - пацифист?

Боевитый политолог Семен Багдасаров: "Что надо делать нашим братьям на Донбассе, чтобы принудить Киев к капитуляции? Надо менять тактику - перенести боевые действия на территорию противника! Создавать разведывательно-диверсионные группы, чтобы они действовали по всей Украине!.. В истории Украины был один великий человек, украинец этнический, - Павел Судоплатов, генерал НКВД-МГБ! И никто ему не говорил, что он что-то плохое делает!"

Соловьев гневно обращается к кроткому украинскому гостю Ковтуну: "Ваш президент разговаривал с Трампом не на национальном языке своей страны, а по-английски - как раб! Этот ваш Петро, который всюду говорит по-английски, - это позор украинского народа!"

Ну да. А что с Путиным Порошенко говорил по-русски - это правильно. И что Путин в бундестаге выступал по-немецки - это вообще круто.

Соловьев (торжественно): "Трамп не сказал ни слова о российской агрессии! Трамп не сказал ни слова о санкциях!"

Как все меняется. Не сказал ни слова о санкциях (и об их отмене) - уже хорошо.

Соловьев (серьезно): "В Америке будет большое расследование по вмешательству украинских спецслужб в президентские выборы. Трамп не такой человек, он этого просто так не оставит".

Ирина Яровая: "Порошенко - это же парень такой по понятиям. Это же нравы организованных преступных группировок - вы, Владимир, должны хорошо это знать..." Соловьев (пытаясь свести последнюю реплику на шутку): "Я-то? Ого!" Яровая (неловко): "Ну, как человек, изучивший всякое преступное поведение..."





Соловьев начинает вечер на трагической ноте: "Я не отношусь к гибели украинских солдат как к гибели врагов-врагов. Меня раздражает бездарность политического руководства. Но особенно сердце кровью обливается за мирных жителей Донбасса. И, конечно, бесконечная подлость ОБСЕ".

А вот еще из репортажа "Вестей недели" на тему деградации Евросоюза: "Окраина Бухареста. Район железнодорожного вокзала. Буквально в нескольких метрах от проезжей части находится так называемый лаз. Внутри очень много вещей. Здесь довольно тепло. Повсюду разбросаны куски еды - хлеб, творог, - бумага с испражнениями - видимо, люди не выходили подолгу. Если присмотреться, здесь несколько комнат. Жуткий запах. Огромные тараканы. Страшно представить, но здесь живут люди".

"Еще недавно Северная Осетия была в лидерах по производству левой водки. Сейчас ситуация иная", - несколько туманно собщает Киселев. Кто же сейчас в лидерах-то?

Киселев дает мастер-класс геополитики: "Лидеры Евросоюза понуро, словно на заклание, следуют за меняющимся курсом Америки... Америке теперь Евросоюз просто-напросто не нужен. Есть НАТО, а Евросоюз зачем? Да незачем. Так, какой-то политический мусор. Нежизнеспособная забюрократизированная утопия. Да и евро президенту Трампу ни к чему. Нужна ли еврозона? Тоже не нужна... Но угробить Евросоюз - лишь промежуточная цель США. Их основной экономический, а в перспективе и военный соперник - Китай. Если так, то Россия оказывается в положении, когда в ней как союзнике в глобальном раскладе заинтересованы все. То есть у России в этом треугольнике потенциально "золотая акция". Разумеется, если будем соответствовать скорости завязывающейся игры. Что же до Евросоюза, то там настроение кислое, если не сказать похоронное... Еще один симптом деградации Евросоюза - коррупция".

А пока Трамп борется за правду, Путин оделяет народ землей: "В Дальневосточном федеральном округе начал осуществляться грандиозный общефедеральный проект - бесплатное выделение одного гектара земли каждому гражданину России... Интерес у народа есть... лишь в первый день поступило 3 тысячи 300 заявок на "путинский гектар". Восхваляя Путина за это благодеяние, Киселев вспоминает о наследии Столыпина и совершает головокружительный экскурс в историю: "Благодаря столыпинской реформе к началу Великой Отечественной Советский Союз уже располагал значительными людскими ресурсами. За годы войны из Сибири на фронт отправились 2 миллиона 600 тысяч человек. Появление сибирских полков в белых полушубках на Красной площади, прямо с парада уходящих бить немцев под Москвой в 1941 году, вдохновляло наш народ, а врагов ошеломляло. Сибиряки как раз и были наследниками столыпинских крестьян-переселенцев. Да и сталинский приказ эвакуировать промышленность на восток стал возможен благодаря реформе Столыпина. Тысячи заводов и миллионы людей переселялись уже в обжитые места".

Киселев: "В контексте, когда большинству американцев пресса внушила, что их страна девственно невинна, интересен фрагмент телеинтервью Трампа... Когда обозреватель на канале Fox News спросил Трампа о Путине - мол, тот "убийца", - Трамп невозмутимо предложил Америке посмотреть на себя: "У нас в США есть много убийц. Вы думаете, что наша страна так уж невинна?" Это была многозначительная фраза. Тем самым Трамп предложил всем, как говорится, начать с себя... Да и тема неконституционного вмешательства американских спецслужб с подачи националистов из украинской СБУ в ход президентской избирательной кампании в США тоже дает Трампу повод заново осмыслить сложившуюся там систему. Трампа это волнует даже больше, чем то, что происходит за границей, - ведь America First".

Все это весьма благородно - только вот почему высоконравственный Трамп не стал спорить с тем, что Путин убийца? Но этим вопросом Киселев не задается.

Киселев: "Еще недавно только и разговоров в Америке и мире было про русских хакеров, повлиявших на ход избирательной кампании в США... Если же спокойно покопаться, то вырисовывается совсем другая картина. Украинские спецслужбы и украинские лоббисты в США тесно сотрудничали с ЦРУ по дискредитации Трампа как одного из кандидатов в президенты США, а якобы "московский след" всплыл с подачи СБУ. История похлеще Watergate".

Тут нам истопник и открыл глаза.

"Вести недели": "Похоже, ярость по отношению к России притупила у майданной власти даже элементарное чувство самосохранения. Невзирая на последствия, делается все, чтобы представить Москву агрессором в глазах Вашингтона и Брюсселя".

Киселев: "Даже если 100% граждан Украины будут за НАТО, то членства там все равно не будет. Первая причина: в НАТО не принимают страны, имеющие территориальные претензии к кому-либо, так что от Крыма Порошенко придется отказаться". Претензии.