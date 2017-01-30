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Депутат Госдумы Виталий Милонов организует в Петербурге крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Как пишет Фонтанка.Ру, в понедельник Милонов подал заявку в Смольный на организацию десятитысячного мероприятия 11 февраля. По словам парламентария, он планирует провести шествие от Казанского собора до Исаакиевского.

"Это делается не в пику тем, кто собирался на Марсовом поле. Мы просто хотим показать свою мирскую радость от передачи храма", – отметил он.

По словам Милонова, он также обратился к митрополиту Варсонофию с просьбой благословить проведение крестного хода.

В субботу на Марсовом поле в Петербурге прошли акции сторонников и противников передачи РПЦ собора. Городские власти отказались согласовать акцию защитников музея "Исаакиевский собор" на том основании, что Национально-освободительное движение уже подала заявку на акцию в этом месте против политики Центробанка и его кредитной ставки. Еще одно мероприятие с заявленной численностью в 50 человек намеревался провести православный активист Иван Паньков.

В результате акция противников передачи собора РПЦ прошла в форме встречи с депутатами Законодательного собрания. В ней приняли участие депутаты Борис Вишневский ("Яблоко"), Алексей Ковалев ("Справедливая Россия") и Максим Резник ("Партия роста"). Акция прошла без использования звукоусиливающей аппаратуры и партийной символики. Некоторые участники держали в руках белые воздушные шары с надписью "Не РПЦ". На акцию пришли около двух тысяч человек.

Полиция наблюдала за происходящим, но проведению акции не мешала.

Выступая перед собравшимися, Вишневский объявил о создании общественного движения в защиту Исаакиевского собора. Противники передачи собора подчеркивают, что намерены проводить новые акции. После окончания мероприятия некоторые участники отправились в Исаакиевский собор. Порядка 150 билетов в музей во время акции раздал правозащитник Динар Идрисов.

Члены НОДа и православные также провели свои акции.Стычек между сторонниками и противниками передачи собора церкви не было.

12 января стало известно, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. Договор должен быть заключен с РПЦ не позднее, чем через два года после подписания распоряжения, то есть до конца 2018 года. До этого должна быть проведена инвентаризация всех музейных фондов.

В четверг в Василеостровский райсуд поступило исковое заявление от двадцати жителей Петербурга, в в том числе Вишневский. В качестве заинтересованных лиц к делу привлечены комитет по культуре Петербурга, РПЦ в лице Московского Патриархата и государственный музей-памятник "Исаакиевский собор".

Однако суд отказался принять иск к рассмотрению, сославшись на то, что распоряжение комитета имущественных отношений Петербурга "не является решением о передаче" собора в безвозмездное пользование РПЦ. Суд счел, что комитет всего лишь утвердил план передачи музея-памятника "Исаакиевский собор". На каком уровне должно быть принято решение, в определении суда не сказано. Заявители намерены оспорить определение суда.