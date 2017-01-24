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Также: Ксенофобия, Госдума, Общество, Россия, Политика, Парламент | Персоны: Вячеслав Володин

новость Володин: Толстой говорил не о евреях, а о каторжанах

24.01.2017
Вячеслав Володин и Петр Толстой. Коллаж Граней.Ру
Вячеслав Володин и Петр Толстой. Коллаж Граней.Ру
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383
Пара фраз 23.01.2017
в блоге Исаакий и евреи

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, говоря о потомках людей, "выскочивших из-за черты оседлости" и рушивших храмы, мог иметь в виду не евреев, а каторжан. Как передает РБК, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он призвал внимательно проанализировать заявление Толстого о протестующих против передачи Исаакаиевского собора православной церкви, прежде чем обвинять его в антисемитизме.

По словам Володина, он внимательно ознакомился с заявлением Толстого, но обвинений в адрес евреев там не нашел.

"Это слишком серьезные обвинения. Есть и эксперты, есть и те, кто может провести лингвистическую экспертизу, и дальше сказать, есть это или нет. Но если завтра окажется, что этого нет, то надо найти в себе силы сказать, что это все притянуто. И необоснованно делаются такие обвинения в адрес уважаемого человека", - добавил спикер Госдумы.

"Этот термин (черта оседлости. - Ред.) применялся и к каторжанам. Потом каторжане стали занимать руководящие должности. А если он (Толстой. - Ред.) имел в виду вот это? Его кто-то спросил?" - предположил Володин.

"Я, прочитав то, что он заявил, больше исходил из того, что это скорее всего может иметь отношение к той категории, которая отбыла каторгу, дальше сняли это ограничение... дальше, после революции, понимаете, какие процессы происходили в отношении служителей церкви, храмов", - сказал Володин. "Обвинения, в которых каждый увидел свой потаенный смысл, недопустимы", - добавил он.

При этом сам Толстой обвинил в антисемитизме журналистов. "Мне кажется, что как раз эти заголовки, которые вышли на "Эхе Москвы" и в "Независимой газете" - это как раз и есть антисемитизм. Я, честно говоря, сильно был удивлен. Люди с какой-то потревоженной спецификой, они почему-то это приняли в адрес национальностей, ничего такого я не имел в виду", - заявил Толстой Интерфаксу.

"Слушайте, а если бы я сказал "комиссары в пыльных шлемах", то обиделись бы те, кто носит шлемы, а если бы я сказал, что "в кожанках", то обиделись бы все, кто носит кожаные куртки. Ну что это за дурь?", - сказал вице-спикер.

Ранее Федерация еврейских общин России обвинила Толстого в подрыве межнационального мира, призвав парламент отреагировать на его заявления. "Я надеюсь на соответствующую реакцию руководства Государственной Думы и партии "Единая Россия". Подобные заявления обычно приходится слышать от безответственных разжигателей антисемитских кампаний. Когда мы слышим такое из уст вице-спикера Госдумы на официальной пресс-конференции, это прямой подрыв межнационального мира в стране и нагнетание напряженности", - заявил президент ФЕОР Александр Борода.

Он отметил, что слова Толстого - "это старый и лживый, как и все подобные истории, антисемитский миф, причем его лживость очевидна любому мало-мальски образованному человеку". Борода подчеркнул, что основную массу тех, кто разрушал храмы, составляло местное население - "те же рабочие и крестьяне, а не мифические "выскочившие из-за черты оседлости с наганами".

Накануне Толстой, выступая на пресс-конференции в Москве, заявил, что против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступают потомки тех, кто "рушил наши храмы, выскочив та... из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году". "Сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах - на радиостанциях, в законодательных собраниях - продолжают дело своих дедушек и прадедушек", - заключил вице-спикер.

При этом он подчеркнул, что им не удастся остановить передачу Исаакия РПЦ, а "главный православный собор Петербурга будет действующим собором".

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24.01.2017

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