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Также: Акции протеста, Регионы, Право, Религия, Культура, Россия, Общество, Политика | Персоны: Борис Вишневский, Максим Резник

новость Не передать словами

В Петербурге прошли акции сторонников и противников передачи Исаакия РПЦ
28.01.2017
Акция на Марсовом поле. Кадр видеозаписи
Акция на Марсовом поле. Кадр видеозаписи
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В Петербурге на Марсовом поле прошли акции сторонников и противников передачи РПЦ Исаакиевского собора. Об этом сообщает Фонтанка.Ру.

Городские власти отказались согласовать акцию защитников музея "Исаакиевский собор" на том основании, что Национально-освободительное движение уже подала заявку на акцию в этом месте против политики Центробанка и его кредитной ставки. Еще одно мероприятие с заявленной численностью в 50 человек намеревался провести православный активист Иван Паньков.

В результате акция противников передачи собора РПЦ прошла в форме встречи с депутатами Законодательного собрания. В ней приняли участие депутаты Борис Вишневский ("Яблоко"), Алексей Ковалев ("Справедливая Россия") и Максим Резник ("Партия роста"). Акция прошла без использования звукоусиливающей аппаратуры и партийной символики. Некоторые участники держалит в руках белые воздушные шары с надписью "Не РПЦ".

Полиция наблюдала за происходящим, но проведению акции не мешала.

Выступая перед собравшимися, Вишневский объявил о создании общественного движения в защиту Исаакиевского собора. Противники передачи собора подчеркивают, что намерены проводить новые акции. После окончания мероприятия некоторые участники отправились в Исаакиевский собр. Порядка 150 билетов в музей во время акции раздал правозащитник Динар Идрисов.

Члены НОДа и православные также провели свои акции.Стычек между сторонниками и противниками передачи собора церкви не было.

12 января стало известно, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. Договор должен быть заключен с РПЦ не позднее, чем через два года после подписания распоряжения, то есть до конца 2018 года. До этого должна быть проведена инвентаризация всех музейных фондов.

В четверг в Василеостровский райсуд поступило исковое заявление от двадцати жителей Петербурга, в в том числе Вишневский. В качестве заинтересованных лиц к делу привлечены комитет по культуре Петербурга, РПЦ в лице Московского Патриархата и государственный музей-памятник "Исаакиевский собор".

Однако суд отказался принять иск к рассмотрению, сославшись на то, что распоряжение комитета имущественных отношений Петербурга "не является решением о передаче" собора в безвозмездное пользование РПЦ. Суд счел, что комитет всего лишь утвердил план передачи музея-памятника "Исаакиевский собор". На каком уровне должно быть принято решение, в определении суда не сказано. Заявители намерены оспорить определение суда.

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Илья Мильштейн

Каторга, какая благодать!

Илья Мильштейн, 25.01.2017

Выяснилось, что Толстой не зря недоумевает, страдая от людского непонимания. Окруженный экспертами по черте оседлости, Володин указал, что этот термин применялся и к каторжанам, и если кто из читателей носит шляпу, я бы посоветовал немедленно снять ее перед спикером в знак восхищения.Что-то даже в таком хитроумии проглядывает чужеплеменное, лукавое, иудейское.


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