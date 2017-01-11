О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/activism/m.257945.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/activism/m.257945.html
Также: Акции протеста, Регионы, Партии, Полиция, Право, Религия, Культура, Россия, Общество, Политика

новость Активисты "Весны" попытались вывесить растяжку на Исаакиевском соборе

11.01.2017
Растяжка "не РПЦ" на колоннаде Исаакиевского собора. Фото: @merr1k
Растяжка "не РПЦ" на колоннаде Исаакиевского собора. Фото: @merr1k
Реклама

В Петербурге полиция сорвала акцию молодежного демократического движения "Весна", члены которого попытались вывесить на колоннаде Исаакиевского собора растяжку с текстом "Слава Богу, не РПЦ". Об этом сообщается на ВК-странице движения.

По причинам, не указанным в публикации, силовики поджидали активистов на площади перед собором. Оппозиционеры успели вывесить только правую часть составленного из двух полотнищ баннера - со словами "не РПЦ". После этого полицейские изъяли пресекли акцию, изъяв оба полотнища.

При этом задерживать оппозиционеров силовики не стали.

"Мы считаем неправильным передачу одного из символов нашего города в руки общественной организации с достаточно сомнительной репутацией, которой собор никогда до этого не принадлежал, - говорится в публикации "Весны". - Нам кажется, что эта инициатива направлена сугубо на обогащение руководства РПЦ, которое безвозмездно получит в собственность один из важнейших объектов туристской инфраструктуры, приносящих в бюджет города десятки миллионов рублей, но когда речь зайдет об уходе за памятником, платить все равно будут вынуждены горожане".

Между тем в интернете начался сбор подписей под обращением против передачи Исаакиевского собора клирикам. По состоянию на 17:44 мск документ подписал 4691 человек.

О передаче собора РПЦ во вторник объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. При этом он пообещал, что доступ посетителей в собор останется неограниченным, а дальнейшее содержание здание будет вестись за счет клириков.

Между тем в среду начальница юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявила, что в РПЦ ожидают субсидий на содержание собора. "Поскольку это объект ЮНЕСКО, возможно, здесь городские субсидии должны быть задействованы", - заметила игуменья.

О желании Петербургской митрополии получить здание в пользование стало известно в июле 2015 года. Директор музея-памятника "Исаакиевский собор" Михаил Буров выразил протест в связи с претензиями клириков. В августе 2015-го Бурова поддержал глава Минкульта Владимир Мединский, а в сентябре того же года администрация города ответила РПЦ отказом.

Однако, как писала Фонтанка.Ру, прошлой осенью Полтавченко пообещал передать собор церкви, если с соответствующей просьбой к нему обратится лично патриарх Кирилл. Встреча Кирилла с губернатором состоялась в середине декабря.

Между тем 9 января сообщалось, что депутат петербургского заксобрания Максим Резник предложил вынести вопрос о передаче собора клирикам на референдум. Кроме того, он обратился в администрацию Петербурга с инициативой обсудить проблему в городском парламенте. Другой депутат, яблочник Борис Вишневский, направил Полтавченко письмо с просьбой уточнить информацию о передаче памятника, а также созвать комиссию для урегулирования разногласий.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
11.01.2017

новость Новости по теме
10.01.2017 Полтавченко подтвердил передачу Исаакиевского собора РПЦ →
09.01.2017 СМИ: Исаакиевский собор в Петербурге до конца года передадут РПЦ →
07.12.2016 В Петербурге вывесили баннер к годовщине приговора Дадину →
07.04.2016 Петербург: активист Артеменко получил ожог глаз в результате нападения нодовца →
02.09.2015 Власти Петербурга отказались передавать РПЦ Исаакиевский собор →
31.08.2015 Директор музея "Исаакиевский собор" подает в прокуратуру заявление о клевете →
11.08.2015 Мединский выступил против передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ →
23.07.2015 РПЦ просит передать ей Исаакиевский собор →
Фото и Видео
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
27673
Play own
Русский марш за политзеков
27633
Play own
Марш против ненависти в Петербурге
Пикет против разгрома ОНК. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Протест против разгрома ОНК (5 фото)
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Компромат на Трампа
Дональд Трамп. Фото: donaldjtrump.com
новость Европа предупреждает Трампа
Флаг НАТО
статья Йога и иго
Николай Митрохин. Фото из личного архива
статья Пархоменко и агитпроп
Илья Мильштейн
РЕКЛАМА
Loading...
статья Голый народ
Виталий Портников
новость Госдума за побои в семье
Госдума. Фото Д.Борко/Грани.Ру
новость Россию оставят без чемпионатов
Логотип Института национальных антидопинговых организаций
новость Делимханов пришел в суд
Алибек Делимханов. Фото: chechnyatoday.com
статья Русские хакеры: конец саги
Владимир Абаринов
новость Тайный Герой России
Марат Ахметшин. Источник: shahrikazan.com
в блоге Пархоменко и Троцкий
383
новость Сенаторы за расширение санкций
Бен Кардин. Фото: senate.gov
новость Прощальная речь Обамы
Барак Обама выступает с прощальной речью в Чикаго. Кадр трансляции
новость Савченко: списки на обмен
Надежда Савченко в Москве. Фото: Грани.Ру
новость Умер Алексей Яблоков
Алексей Яблоков. Фото с сайта www.greenworld.org.ru
новость Путин потребовал соблюдать права зеков
Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Фото: kremlin.ru
новость Арестовано имущество Улюкаева
Алексей Улюкаев. Фото: premier.gov.ru
новость Кадыров: В Чечне готовились теракты
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
новость Хасанов: на зону на носилках
Тагир Хасанов и его адвокат. Кадр трансляции из СИЗО
новость Трамп помог Тимченко
Геннадий Тимченко. Фото: ccifr.ru