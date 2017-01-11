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В Петербурге полиция сорвала акцию молодежного демократического движения "Весна", члены которого попытались вывесить на колоннаде Исаакиевского собора растяжку с текстом "Слава Богу, не РПЦ". Об этом сообщается на ВК-странице движения.

По причинам, не указанным в публикации, силовики поджидали активистов на площади перед собором. Оппозиционеры успели вывесить только правую часть составленного из двух полотнищ баннера - со словами "не РПЦ". После этого полицейские изъяли пресекли акцию, изъяв оба полотнища.

При этом задерживать оппозиционеров силовики не стали.

"Мы считаем неправильным передачу одного из символов нашего города в руки общественной организации с достаточно сомнительной репутацией, которой собор никогда до этого не принадлежал, - говорится в публикации "Весны". - Нам кажется, что эта инициатива направлена сугубо на обогащение руководства РПЦ, которое безвозмездно получит в собственность один из важнейших объектов туристской инфраструктуры, приносящих в бюджет города десятки миллионов рублей, но когда речь зайдет об уходе за памятником, платить все равно будут вынуждены горожане".

Между тем в интернете начался сбор подписей под обращением против передачи Исаакиевского собора клирикам. По состоянию на 17:44 мск документ подписал 4691 человек.

О передаче собора РПЦ во вторник объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. При этом он пообещал, что доступ посетителей в собор останется неограниченным, а дальнейшее содержание здание будет вестись за счет клириков.

Между тем в среду начальница юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявила, что в РПЦ ожидают субсидий на содержание собора. "Поскольку это объект ЮНЕСКО, возможно, здесь городские субсидии должны быть задействованы", - заметила игуменья.

О желании Петербургской митрополии получить здание в пользование стало известно в июле 2015 года. Директор музея-памятника "Исаакиевский собор" Михаил Буров выразил протест в связи с претензиями клириков. В августе 2015-го Бурова поддержал глава Минкульта Владимир Мединский, а в сентябре того же года администрация города ответила РПЦ отказом.

Однако, как писала Фонтанка.Ру, прошлой осенью Полтавченко пообещал передать собор церкви, если с соответствующей просьбой к нему обратится лично патриарх Кирилл. Встреча Кирилла с губернатором состоялась в середине декабря.

Между тем 9 января сообщалось, что депутат петербургского заксобрания Максим Резник предложил вынести вопрос о передаче собора клирикам на референдум. Кроме того, он обратился в администрацию Петербурга с инициативой обсудить проблему в городском парламенте. Другой депутат, яблочник Борис Вишневский, направил Полтавченко письмо с просьбой уточнить информацию о передаче памятника, а также созвать комиссию для урегулирования разногласий.