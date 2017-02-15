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Также: Антисемитизм, Госдума, Религия, История, Ксенофобия, Парламент, Общество, Россия, Политика | Персоны: Виталий Милонов, Борис Вишневский, Максим Резник

новость Милонов извинился за юдофобский выпад

15.02.2017
Виталий Милонов. Фото с ФБ-страницы Ильи Арзейкина
Виталий Милонов. Фото с ФБ-страницы Ильи Арзейкина
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Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов извинился за свой недавний юдофобский выпад. Соответствующее заявление помещено на ФБ-странице единороса.

"Хочу сказать, что не имел никаких намерений касаться темы национальностей и тем более кого-либо обижать по национальному признаку, - заверил Милонов. - В пылу споров мы можем обронить не слишком удачную фразу, и если кого-то мои слова задевают в национальном контексте - приношу мои извинения".

В то же время единорос заметил, что его юдофобский демарш "попытались использовать" - кто и для чего, он не пояснил.

12 февраля Милонов участвовал в организованном им крестном ходе в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ. По окончании мероприятия он заявил: "Христиане выжили, несмотря на то что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника (депутатов заксобрания Петербурга. - Ред.) варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям".

Между тем в тот же день у собора состоялась заранее проанонсированная акция противников передачи здания РПЦ. Она проходила в форме встречи с депутатами Вишневским и Резником.

Во вторник посол Израиля в Москве Гарри Корен заметил, что юдофобские высказывания наносят вред двусторонним отношениям. Он выразил надежду, что российское руководство будет пресекать подобные выпады, и заметил, что приветствовал бы извинения со стороны Милонова.

Своим выпадом Милонов спровоцировал уже второй с начала года скандал вокруг юдофобских высказываний единоросов из Госдумы. 23 января вице-спикер нижней палаты Петр Толстой заявил, что против передачи Исаакия клирикам выступают "внуки и правнуки тех, кто рушил наши храмы, выскочив там... из-за черты оседлости с наганом в 17 году". На фоне разгоревшегося в обществе возмущения спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что его зам, вероятно, имел в виду не евреев, а каторжан.

26-го числа президент Федерации еврейских общин России Александр Борода назвал инцидент исчерпанным. Толстой, заверил Борода, принес извинения и пояснил, что его неправильно поняли.

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Илья Мильштейн

Разжигание под котлами

Илья Мильштейн, 13.02.2017

"Христиане выжили, - сообщил Милонов, - несмотря на то что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям". Неосторожное упоминание имен, отчеств, фамилий противников образовывало гремучую смесь. То есть подпадало под 282-ю статью УК.


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