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новость Собор и содом

Заксобрание Петербурга попросило ускорить передачу Исаакиевского собора РПЦ
18.01.2017
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
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Заксобрание Петербурга приняло обращение к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой обеспечить скорейшую передачу Исаакиевского собора РПЦ, сообщает "Интерфакс". Проект документа поддержал 41 депутат, восемь голосовали против, один воздержался. Обращение не стали поддерживать парламентские фракции "Яблока", "Партии роста" и "Справедливой России".

Во время обсуждения депутат от "Яблока" Михаил Амосов попросил дать время на поправки, чтобы уточнить формулировки. Спикер парламента единорос Вячеслав Макаров, который и внес проект обращения, отказался это сделать. Уже после голосования Амосов встал со своего места, вышел в проход и начал обвинять спикера в неуважении к коллегам. Единоросы попытались насильно вывести Амосова из зала заседаний. После этого Макаров остановил заседание и призвал парламентариев к порядку. Все депутаты, включая Амосова, вернулись на рабочие места, и заседание продолжилось.

Меду тем в среду Петербургский союз ученых выступил против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Заявление опубликовано на сайте организации.

"Построенный в середине XIX века на средства государственной казны, Исаакиевский собор никогда не принадлежал собственно церкви. Не следует бросаться из крайности в крайность: в годы тоталитаризма храмы уничтожали, сейчас стали передавать церкви давно ставшие музеями соборы. Принадлежащие городу соборы-музеи, являющиеся историко-культурными памятниками мирового значения и его "визитной карточкой", должны оставаться светскими государственными учреждениями, в случае с Исаакиевским собором - "двойного назначения", - говорится в тексте заявления. По мнению ученых, сложившаяся практика проведения в Исаакиевском соборе богослужений учитывает интересы верующих.

10 января передаче собора РПЦ объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. При этом он пообещал, что доступ посетителей в собор останется неограниченным, а дальнейшее содержание здание будет вестись за счет клириков.

Между тем 11 января начальница юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявила, что в РПЦ ожидают субсидий на содержание собора. "Поскольку это объект ЮНЕСКО, возможно, здесь городские субсидии должны быть задействованы", - заметила игуменья.

12 января стало известно, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. Договор должен быть заключен с РПЦ не позднее, чем через два года после подписания распоряжения, то есть до конца 2018 года. До этого должна быть проведена инвентаризация всех музейных фондов.

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18.01.2017
в блоге Блоги
59
Александр Скобов 14.01.2017
в блоге За собор против церкви

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