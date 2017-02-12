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Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов после организованного им крестного хода в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ выступил с юдофобским заявлением. "Христиане выжили, несмотря на то что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника (депутатов заксобрания Петербурга. - Ред.) варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям", - передает "Мой район" слова единороса.

"Если бы не новые антипопы, антигапоны, провокаторы, то ничего бы не было, никаких протестов", - сказал Милонов. Противники передачи здания клирикам, по словам единороса, занимаются дешевым политическим пиаром.

Также Милонов заявил, что руководство государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" "получает зарплаты по полмиллиона".

Как можно предположить, под "антипопами, антигапонами, провокаторами" единорос подразумевал пресвитера Ассоциации христианских евхаристических общин Александра Хмелева, который был задержан, за то что во время крестного хода встал у собора в одиночном пикете с плакатом "Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет (Деяния 7:49). Музей - городу!". В городском ОП-1 на пресвитера фабрикуют протокол по статье 5.38 КоАП (воспрепятствование проведению шествия), предусматривающей для граждан штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

По окончании крестного хода у собора состоялась заранее проанонсированная акция противников передачи здания РПЦ. Она проходила в форме встречи с депутатами Вишневским и Резником. Депутаты потребовали провести референдум о судьбе собора и о доверии губернатору Георгию Полтавченко, который санкционировал передачу.

Затем более 1000 протестующих встали вокруг Исаакия живым кольцом и начали водить хоровод.

23 января вице-спикер Госдумы единорос Петр Толстой заявил, что против передачи собора клирикам выступают "внуки и правнуки тех, кто рушил наши храмы, выскочив там... из-за черты оседлости с наганом в 17 году". Выходка Толстого вызвала скандал. Между тем спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что его зам, вероятно, имел в виду не евреев, а каторжан.

26-го числа президент Федерации еврейских общин России Александр Борода назвал инцидент исчерпанным. Толстой, заверил Борода, принес извинения и пояснил, что его неправильно поняли.