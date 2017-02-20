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Депутат Госдумы и основатель Национально-освободительного движения Евгений Федоров намерен подать судебный иск в отношении ведущего передачи "Вести недели" на телеканале "Россия 1" и генерального директора агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Об этом депутат рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Киселев, по мнению Федорова, часто обращаясь к зарубежным темам, способствует антироссийской пропаганде.
"Наши юристы посмотрят. Если там есть возможности юридического характера, они будут использованы. Господин Киселев за государственные деньги снижает возможности России в переговорной позиции с США и, по сути, участвует в антипрезидентском заговоре", - уверен Федоров.
По его словам, упоминание президента США Дональда Трампа в два раза превысило частоту упоминания на ВГТРК Владимира Путина. "На государственном телевидении за госсчет раскручивается президент иностранного государства, и я говорю об официальных цифрах медиарейтинга за прошлый месяц. Притом, что российский президент ежедневно работает в России, а Трамп там занимается каким-то "Домом 2", - добавил Федоров.
15 февраля, нодовцы провели акцию протеста у здания "России сегодня". Активисты держали в руках плакаты с лозунгами: "Нет культу Трампа в наших СМИ", а также: "Киселев, вы трампоман".
Сам журналист в эфире "Вестей недели" 19 февраля назвал митинг "глупостью и информационным шумом". "Удивительным образом эти малахольные пробираются в какие-то структуры, обретают хоть и эфемерный, но вроде вес, и с умным видом навязывают нам глупые дискуссии", - также заявил Киселев. При этом, отмечает агентство, на официальном YouTube-канале "Вестей недели" сюжет про НОД из программы вырезан.
В минувший четверг Bloomberg, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники, написал, что администрация российского президента потребовала от государственных СМИ выпускать меньше материалов с похвалами Дональду Трампу. Как отметило агентство, приказ Кремля отражает его "растущее беспокойство" по поводу того, что новая администрация США будет менее дружелюбной, чем Москва предполагала изначально.
О существовании подобного распоряжения для госканалов также сообщил журналист Константин Эггерт. По его данным, холдинг ВГТРК получил указание, суть которого "сводится к короткой фразе: "Трампа больше нет".
"В ближайшее время главный российский государственный телеканал сведет освещение происходящего в Соединенных Штатах Америки к минимуму. Прокремлевские участники политических ток-шоу начнут говорить, что всегда были уверены – никаких особенных изменений с приходом Дональда Трампа в Белый дом не произойдет (хотя еще неделю назад они говорили обратное)", - отметил Эггерт.
В среду Трамп заявил, что президент США Барак Обама проявил чрезмерную мягкость по отношению к России в вопросе об аннексии Крыма. "Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России?" - написал Трамп в твиттере.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп занимает "жесткую" позицию по отношению к России. Президент США ожидает, что Россия свернет агрессию против Украины, а также возвратит этой стране аннексированный Крым, сказал Спайсер. Трамп, подчеркнул чиновник, дал это понять "предельно ясно". После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что слова Трампа противоречат его предвыборным обещаниям.
Можно себе представить реакцию Пенса. Его использовали втемную, причем уже не в первый раз. Все политики лгут - но не работающие в одной команде друг другу. Это грубое нарушение аппаратной этики. Трампу пришлось пожертвовать Флинном - с формулировкой, с какой когда-то Медведев уволил Лужкова: "в связи с утратой доверия".