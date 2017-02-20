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Также: Телевидение, Право, Россия, Общество, Российско-американские отношения, СМИ, Политика, США, Мир | Персоны: Евгений Федоров, Дмитрий Киселев, Дональд Трамп

новость Основатель НОДа подаст иск против Киселева и ВГТРК

20.02.2017
Евгений Федоров и Дмитрий Киселев
Евгений Федоров и Дмитрий Киселев
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Депутат Госдумы и основатель Национально-освободительного движения Евгений Федоров намерен подать судебный иск в отношении ведущего передачи "Вести недели" на телеканале "Россия 1" и ​генерального директора агентства "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Об этом депутат рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Киселев, по мнению Федорова, часто обращаясь к зарубежным темам, способствует антироссийской пропаганде.

"Наши юристы посмотрят. Если там есть возможности юридического характера, они будут использованы. Господин Киселев за государственные деньги снижает возможности России в переговорной позиции с США и, по сути, участвует в антипрезидентском заговоре", - уверен Федоров.

По его словам, упоминание президента США Дональда Трампа в два раза превысило частоту упоминания на ВГТРК Владимира Путина. "На государственном телевидении за госсчет раскручивается президент иностранного государства, и я говорю об официальных цифрах медиарейтинга за прошлый месяц. Притом, что российский президент ежедневно работает в России, а Трамп там занимается каким-то "Домом 2", - добавил Федоров.

15 февраля, нодовцы провели акцию протеста у здания "России сегодня". Активисты держали в руках плакаты с лозунгами: "Нет культу Трампа в наших СМИ", а также: "Киселев, вы трампоман".

Сам журналист в эфире "Вестей недели" 19 февраля назвал митинг "глупостью и информационным шумом". "Удивительным образом эти малахольные пробираются в какие-то структуры, обретают хоть и эфемерный, но вроде вес, и с умным видом навязывают нам глупые дискуссии", - также заявил Киселев. При этом, отмечает агентство, на официальном YouTube-канале "Вестей недели" сюжет про НОД из программы вырезан.

В минувший четверг Bloomberg, ссылаясь на знакомые с ситуацией источники, написал, что администрация российского президента потребовала от государственных СМИ выпускать меньше материалов с похвалами Дональду Трампу. Как отметило агентство, приказ Кремля отражает его "растущее беспокойство" по поводу того, что новая администрация США будет менее дружелюбной, чем Москва предполагала изначально.

О существовании подобного распоряжения для госканалов также сообщил журналист Константин Эггерт. По его данным, холдинг ВГТРК получил указание, суть которого "сводится к короткой фразе: "Трампа больше нет".

"В ближайшее время главный российский государственный телеканал сведет освещение происходящего в Соединенных Штатах Америки к минимуму. Прокремлевские участники политических ток-шоу начнут говорить, что всегда были уверены – никаких особенных изменений с приходом Дональда Трампа в Белый дом не произойдет (хотя еще неделю назад они говорили обратное)", - отметил Эггерт.

В среду Трамп заявил, что президент США Барак Обама проявил чрезмерную мягкость по отношению к России в вопросе об аннексии Крыма. "Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России?" - написал Трамп в твиттере.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп занимает "жесткую" позицию по отношению к России. Президент США ожидает, что Россия свернет агрессию против Украины, а также возвратит этой стране аннексированный Крым, сказал Спайсер. Трамп, подчеркнул чиновник, дал это понять "предельно ясно". После этого спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что слова Трампа противоречат его предвыборным обещаниям.

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20.02.2017
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Владимир Абаринов

Увольнительная для генерала

Владимир Абаринов, 16.02.2017

Можно себе представить реакцию Пенса. Его использовали втемную, причем уже не в первый раз. Все политики лгут - но не работающие в одной команде друг другу. Это грубое нарушение аппаратной этики. Трампу пришлось пожертвовать Флинном - с формулировкой, с какой когда-то Медведев уволил Лужкова: "в связи с утратой доверия".


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