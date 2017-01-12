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новость Исаакиевский собор передадут в пользование РПЦ на 49 лет

12.01.2017
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
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Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование Русской православной церкви сроком на 49 лет. Об этом говорится в приложении к распоряжению о передаче собора, опубликованному на сайте комитета имущественных отношений Петербурга. Распоряжение датировано 30 декабря.

Как говорится в документе, договор должен быть заключен с РПЦ не позднее, чем через два года после подписания распоряжения, то есть до конца 2018 года.

В четверг вице-губернатор Петербурга Михаил Мокрецов заявил на пресс-конференции, что бюджетное учреждение Государственный музей-памятник "Исаакиевский собор" продолжит работу после передачи храма в пользование РПЦ. "Музей будет вести деятельность с учетом Спаса на Крови, с учетом переданных ему помещений", - сказал Мокрецов. По словам вице-губернатора, от РПЦ не поступало никаких заявок на передачу собора Воскресения Христова (Спаса на Крови), построенного на месте убийства террористами императора Александра II. "Я не слышал ни о каких действиях по этому объекту", - сказал он.

Вице-губернатор подчеркнул, что власти Петербурга не смогут выделять субсидии РПЦ на содержание Исаакиевского собора после его передачи. По его словам, подобные действия не предусмотрены законодательством.

РПЦ может лишиться права пользования Исаакиевским собором, если не будет соблюдать договор о сохранности музейных объектов, отметил Мокрецов. "Практически все интерьерные решение, неотделимые предметы и иконостас являются частью музейного фонда РФ. Оборот этих предметов регулируется специальными нормами. Мы не можем осуществлять действия, связанные с передачей самого здания собора, игнорируя требования, которые касаются музейных предметов. Должен быть заключен договор с новым пользователем объекта на сохранность музейных предметов. Договор очень жесткий. Неисполнение этих обязательств, безусловно, приводит к расторжению договора пользования объектом", - сказал Мокрецов.

"Пока не будут описаны музейные фонды, прописана ответственность сторон, не будет заключен договор и не пройдет процедуру утверждения в Минкультуры, процедура передачи не может быть произведена, - рассказал вице-губернатор. - Объект из казны не уходит, Петербург остается собственником собора. Все права и ответственность собственника вытекают из этого статуса. Мы обязаны объект содержать в надлежащем состоянии".

В свою очередь председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на пресс-конференции заявил, что музейная деятельность в соборе будет продолжена и расширена. Он заверил, что вход в храм будет свободным.

"Никто не взимает плату за вход в храм. Будет свободный доступ для тех, кто хочет посетить храм. Конечно, там есть и экскурсионная деятельность, она будет продолжаться", - сказал Легойда.

"Я не знаю случаев, когда кого-то не пускали в храм в силу конфессиональных причин. Естественно, РПЦ не собирается вводить никаких ограничений. Конечно, когда будет проводиться литургия, будут вводиться ограничения, будет рекомендоваться обойти. Эти ограничения существуют в любом храме", - отметил глава Патриаршего совета по культуре епископ Тихон (Шевкунов).

О передаче собора РПЦ во вторник объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. При этом он пообещал, что доступ посетителей в собор останется неограниченным, а дальнейшее содержание здание будет вестись за счет клириков.

Между тем в среду начальница юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявила, что в РПЦ ожидают субсидий на содержание собора. "Поскольку это объект ЮНЕСКО, возможно, здесь городские субсидии должны быть задействованы", - заметила игуменья.

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12.01.2017

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