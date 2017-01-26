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Директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому следует больше заниматься историческими традициями музея, а не устраивать провокационные выставки. Как передает Интерфакс, об этом заявил глава епархиального отдела по взаимоотношениям церкви и общества протоиерей Александр Пелин.

"Вообще Михаилу Борисовичу, если он ратует за Исаакиевский собор как за исторический памятник, может быть, имеет смысл больше заниматься историческими традициями Эрмитажа как одного из лучших музеев мира, а не устраивать там провокационные выставки, подобные выставке Яна Фабра? Может, стоит озаботиться этим?" - сказал Пелин.

"Очень печально, что такой высокий чиновник не понимает самого смысла и символического значения Исаакиевского собора. Оставлять Исаакиевский собор в статусе, в котором он сейчас находится, в статусе прежде всего музея и чуть-чуть храма, есть кощунство и продолжение традиции атеизма", - добавил протоиерей.

При этом представитель епархии напомнил, что никто не говорит о передаче собора в собственность. По словам Пелина, собственником остается государство, "которое будет следить за надлежащим содержанием здания, будет определять, что нужно сделать, чтобы собор по-прежнему продолжал радовать нас своей красотой и во всей своей полноте".

Накануне вечером на сайте Союза музеев России появилось сообщение о письме, которое Пиотровский направил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. В нем директор Эрмитажа просил патриарха временно отозвать ходатайство Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора в введение Русской православной церкви.

Предполагаемая передача собора вызвала противоречивую реакцию в обществе, спровоцировала публичные конфликты и противостояние людей с разным отношением к этой проблеме, отмечалось в сообщении.

Временный отзыв ходатайства епархии, по мнению директора Эрмитажа, позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение, поскольку "мир в душах людей и согласие в обществе важнее любого имущества".

10 января о передаче собора РПЦ объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. При этом он пообещал, что доступ посетителей в собор останется неограниченным, а дальнейшее содержание здание будет вестись за счет клириков. Между тем 11 января глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявила, что в РПЦ ожидают субсидий на содержание собора. "Поскольку это объект ЮНЕСКО, возможно, здесь городские субсидии должны быть задействованы", - заметила игуменья.

В ноябре 2016 года Пелин раскритиковал выставку работ современного бельгийского художника Яна Фабра "Рыцарь отчаяния - воин красоты", открывшуюся в Эрмитаже. По его словам, все, представленное на выставке, "выглядит достаточно позорно".

"Дело не в том, что церковь против, - оговорился Пелин. - Нам до Яна Фабра особого дела нет, но для чего нам в России такое искусство?!" По утверждению клирика, "даже сами сотрудники Эрмитажа возмущены, они говорят, что такое неуместно", а "в интернете много протестов простых людей".

Свои работы Фабр изготавливает из чучел животных, панцирей жуков, скелетов и рогов. Одна из работ - кошка, висящая на кресте. Как указывается, животные, трупы которых использованы художников, были сбиты на автострадах.

В соцсетях был запущен хэштэг #позорэрмитажу. Против выставки выступил, в частности, депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов. Между тем администрация Эрмитажа заявила, что не намерена закрывать выставку, а Минкульт отказался вмешиваться в ситуацию, пояснив, что выставка относится к зоне ответственности музея.