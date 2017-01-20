О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Regions/m.258166.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Regions/m.258166.html
Также: Регионы, Право, Религия, Культура, Россия, Общество, Политика | Персоны: Борис Вишневский

новость Собор подписей

Передачу Исаакиевского собора в пользование РПЦ оспорят в суде
20.01.2017
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
Реклама

В Василеостровский районный суд Петербурга подан иск о правомочности передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, сообщает Фонтанка.Ру. Документ подписали около 20 заявителей.

"Мы полагаем, что оспариваемое нами распоряжение, а также действие комитета по имущественным отношениям по изданию этого распоряжения, незаконны и нарушают наше право на доступ и сохранность объекта культурного наследия федерального значения памятник градостроительства и архитектуры "Исаакиевский собор", право на участие в культурной жизни, в том числе: право на приобщение к культурным ценностям, право на гуманитарное и художественное образование в части самообразования, а также право на благоприятную среду обитания, которое обеспечивается, среди прочего, соблюдением законодательства об охране объектов культурного наследия", – заявил один из истцов, депутат заксобрания города от партии "Яблоко" Брис Вишневский.

По его словам, в иске отмечается и тот факт, что Смольный предпринял действия по передачи Исаакиевского собора РПЦ до того, как от патриархии поступило такое заявление. 12 января вице-губернатор Михаил Мокрецов заявил, что документ от РПЦ пока не поступал и будет оформлен во второй половине января. В сентябре 2015 года на предыдущее заявление губернатор Петербурга ответил отказом.

10 января о передаче собора РПЦ объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. При этом он пообещал, что доступ посетителей в собор останется неограниченным, а дальнейшее содержание здание будет вестись за счет клириков. Между тем 11 января глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявила, что в РПЦ ожидают субсидий на содержание собора. "Поскольку это объект ЮНЕСКО, возможно, здесь городские субсидии должны быть задействованы", - заметила игуменья.

12 января стало известно, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. Договор должен быть заключен с РПЦ не позднее, чем через два года после подписания распоряжения, то есть до конца 2018 года. До этого должна быть проведена инвентаризация всех музейных фондов.

В среду Петербургский союз ученых выступил против передачи собора. "Построенный в середине XIX века на средства государственной казны, Исаакиевский собор никогда не принадлежал собственно церкви. Не следует бросаться из крайности в крайность: в годы тоталитаризма храмы уничтожали, сейчас стали передавать церкви давно ставшие музеями соборы. Принадлежащие городу соборы-музеи, являющиеся историко-культурными памятниками мирового значения и его "визитной карточкой", должны оставаться светскими государственными учреждениями, в случае с Исаакиевским собором - "двойного назначения", - говорится в тексте заявления. По мнению ученых, сложившаяся практика проведения в Исаакиевском соборе богослужений учитывает интересы верующих.

В тот же день заксобрание Петербурга приняло обращение к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой обеспечить скорейшую передачу собора. Проект документа поддержал 41 депутат, восемь голосовали против, один воздержался. Обращение не стали поддерживать парламентские фракции "Яблока", "Партии роста" и "Справедливой России". Уже после голосования в зале произошла потасовка между единоросами и депутатом от "Яблока" Михаилом Амосовым.

Оставить комментарий Обсудить
20.01.2017
в блоге Блоги
59
Александр Скобов 14.01.2017
в блоге За собор против церкви

новость Новости по теме
18.01.2017 Заксобрание Петербурга попросило ускорить передачу Исаакиевского собора РПЦ →
13.01.2017 Петербургские музейщики расценили передачу Исаакиевского собора РПЦ как ликвидацию музея →
12.01.2017 Исаакиевский собор передадут в пользование РПЦ на 49 лет →
11.01.2017 Активисты "Весны" попытались вывесить растяжку на Исаакиевском соборе →
11.01.2017 Одно из зданий Российской национальной библиотеки передадут РПЦ →
10.01.2017 Полтавченко подтвердил передачу Исаакиевского собора РПЦ →
09.01.2017 СМИ: Исаакиевский собор в Петербурге до конца года передадут РПЦ →
02.09.2015 Власти Петербурга отказались передавать РПЦ Исаакиевский собор →
31.08.2015 Директор музея "Исаакиевский собор" подает в прокуратуру заявление о клевете →
11.08.2015 Мединский выступил против передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ →
23.07.2015 РПЦ просит передать ей Исаакиевский собор →
Фото и Видео
27633
Play own
Марш против ненависти в Петербурге
26446
Play own
Ария Милонова
26409
Play own
Питер против моста Кадырова
26363
Play own
Пикеты в Питере: настроения меняются?
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья С мигалкой в жопе
Илья Мильштейн
статья Джентльмен и наперсточник
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
новость Мингазова отправили в ОАЭ
Равиль Мингазов. Фото: islamreview.ru
в блоге Трамп и Апокалипсис
383
новость Марш против нацизма: ВИДЕО
Антифашистское шествие. Фото Грани.Ру
новость Панфилов: Мои права нарушили
Марина Данилкина и Максим Панфилов в Замоскворецком суде. Фото: Грани.Ру
статья Америка, верни бабки!
РЕКЛАМА
Loading...
новость Клиника для президента
Центральная клиническая больница. Фото: cchp.ru
новость Песков надеется на второй срок Путина
Дмитрий Песков в интервью Би-Би-Си. Кадр видео
новость Семьи боевиков будут выселять
Шали. Фото: islamrf.ru
новость Васильева о возврате в СССР
Ольга Васильева. Фото: mggeu.ru
в блоге Что русскому надо
383
новость Леонтьев посылает журналистов
Михаил Леонтьев. Фото: er.ru
новость Митинг против Трампа
Алек Болдуин выступает на митинге против Трампа в Нью-Йорке. Кадр трансляции
новость Турция: Асад может остаться
Башар Асад. Фото: sana.sy
новость ИГ разрушило театр в Пальмире
Римский театр в Пальмире. Фото: sana.sy
новость Судью обвинили в убийстве
Судья Сергей Москаленко. Фото: om1.ru
новость Горбачев ответил суду в Литве
Михаил Горбачев. Кадр интервью Би-Би-Си 07.03.13
новость Атака в Мельбурне
Автомобиль врезается в толпу на улице Мельбурна. Кадр видео
статья Бывшев против Бродского
Илья Мильштейн. Courtesy photo