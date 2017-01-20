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В Василеостровский районный суд Петербурга подан иск о правомочности передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ, сообщает Фонтанка.Ру. Документ подписали около 20 заявителей.

"Мы полагаем, что оспариваемое нами распоряжение, а также действие комитета по имущественным отношениям по изданию этого распоряжения, незаконны и нарушают наше право на доступ и сохранность объекта культурного наследия федерального значения памятник градостроительства и архитектуры "Исаакиевский собор", право на участие в культурной жизни, в том числе: право на приобщение к культурным ценностям, право на гуманитарное и художественное образование в части самообразования, а также право на благоприятную среду обитания, которое обеспечивается, среди прочего, соблюдением законодательства об охране объектов культурного наследия", – заявил один из истцов, депутат заксобрания города от партии "Яблоко" Брис Вишневский.

По его словам, в иске отмечается и тот факт, что Смольный предпринял действия по передачи Исаакиевского собора РПЦ до того, как от патриархии поступило такое заявление. 12 января вице-губернатор Михаил Мокрецов заявил, что документ от РПЦ пока не поступал и будет оформлен во второй половине января. В сентябре 2015 года на предыдущее заявление губернатор Петербурга ответил отказом.

10 января о передаче собора РПЦ объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. При этом он пообещал, что доступ посетителей в собор останется неограниченным, а дальнейшее содержание здание будет вестись за счет клириков. Между тем 11 января глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявила, что в РПЦ ожидают субсидий на содержание собора. "Поскольку это объект ЮНЕСКО, возможно, здесь городские субсидии должны быть задействованы", - заметила игуменья.

12 января стало известно, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. Договор должен быть заключен с РПЦ не позднее, чем через два года после подписания распоряжения, то есть до конца 2018 года. До этого должна быть проведена инвентаризация всех музейных фондов.

В среду Петербургский союз ученых выступил против передачи собора. "Построенный в середине XIX века на средства государственной казны, Исаакиевский собор никогда не принадлежал собственно церкви. Не следует бросаться из крайности в крайность: в годы тоталитаризма храмы уничтожали, сейчас стали передавать церкви давно ставшие музеями соборы. Принадлежащие городу соборы-музеи, являющиеся историко-культурными памятниками мирового значения и его "визитной карточкой", должны оставаться светскими государственными учреждениями, в случае с Исаакиевским собором - "двойного назначения", - говорится в тексте заявления. По мнению ученых, сложившаяся практика проведения в Исаакиевском соборе богослужений учитывает интересы верующих.

В тот же день заксобрание Петербурга приняло обращение к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой обеспечить скорейшую передачу собора. Проект документа поддержал 41 депутат, восемь голосовали против, один воздержался. Обращение не стали поддерживать парламентские фракции "Яблока", "Партии роста" и "Справедливой России". Уже после голосования в зале произошла потасовка между единоросами и депутатом от "Яблока" Михаилом Амосовым.