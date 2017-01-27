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новость Суд отказался принимать иск о законности передачи Исаакия РПЦ

27.01.2017
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
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Василеостровский районный суд не принял к рассмотрению иск о законности передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на материалы картотеки суда.

"Отказано в принятии административного искового заявления", - следует из материалов. Основания отказа не уточняются.

Накануне в суд поступило исковое заявление от двадцати жителей Петербурга, в числе которых общественные активисты и депутаты Заксобрания города Борис Вишневский и Александр Кобринский. В качестве заинтересованных лиц к делу привлечены комитет по культуре Петербурга, РПЦ в лице Московского Патриархата и государственный музей-памятник "Исаакиевский собор".

Как ранее сообщал Вишневский, активисты оспаривают распоряжения комитета имущественных отношений от 30 декабря 2016 года "Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 4, литера А" с приложением, а также действия городского имущественного ведомства по изданию этого распоряжения.

По оценке заявителей, действия КИО нарушают их право "на доступ и сохранность объекта культурного наследия", а также право на участие в культурной жизни, в том числе право на приобщение к культурным ценностям и право на гуманитарное и художественное образование в части самообразования. Также заявители считают нарушенным их право на благоприятную среду обитания, которое обеспечивается, среди прочего, соблюдением законодательства об охране объектов культурного наследия.

10 января о передаче собора РПЦ объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. При этом он пообещал, что доступ посетителей в собор останется неограниченным, а дальнейшее содержание здание будет вестись за счет клириков. Между тем 11 января глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявила, что в РПЦ ожидают субсидий на содержание собора. "Поскольку это объект ЮНЕСКО, возможно, здесь городские субсидии должны быть задействованы", - заметила игуменья.

12 января стало известно, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. Договор должен быть заключен с РПЦ не позднее, чем через два года после подписания распоряжения, то есть до конца 2018 года. До этого должна быть проведена инвентаризация всех музейных фондов.

Против передачи собора РПЦ выступил Петербургский союз ученых. "Построенный в середине XIX века на средства государственной казны, Исаакиевский собор никогда не принадлежал собственно церкви. Не следует бросаться из крайности в крайность: в годы тоталитаризма храмы уничтожали, сейчас стали передавать церкви давно ставшие музеями соборы. Принадлежащие городу соборы-музеи, являющиеся историко-культурными памятниками мирового значения и его "визитной карточкой", должны оставаться светскими государственными учреждениями, в случае с Исаакиевским собором - "двойного назначения", - говорится в тексте заявления. По мнению ученых, сложившаяся практика проведения в Исаакиевском соборе богослужений учитывает интересы верующих.

При этом Заксобрание Петербурга приняло обращение к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой обеспечить скорейшую передачу собора. Проект документа поддержал 41 депутат, восемь голосовали против, один воздержался. Обращение не стали поддерживать парламентские фракции "Яблока", "Партии роста" и "Справедливой России". Уже после голосования в зале произошла потасовка между единоросами и депутатом от "Яблока" Михаилом Амосовым.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
27.01.2017
в блоге Блоги
59
Александр Скобов 14.01.2017
в блоге За собор против церкви

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