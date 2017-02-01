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Депутаты Законодательного собрания Петербурга попросили губернатора Георгия Полтавченко привлечь к ответственности участников акции в защиту Исаакиевского собора, которая прошла в нем в минувшую субботу. Как передает ТАСС, за обращение к губернатору проголосовали 39 из 50 парламентариев. Аналогичные запросы подготовлены запрос на имя глав Генпрокуратуры, МВД и Следственного комитета.
"Это вопиющий случай в православном храме, это действие не только вне закона, но и всяких моральных норм. Не вызывает сомнение, что их действия были заранее спланированы, чтобы сорвать богослужение либо в рамках уголовного права нарушить общественный порядок и оскорбить чувства верующих", - заявил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.
В обращении группа депутатов "Единой России" и ЛДПР просит губернатора провести проверку по факту проведения акции в стенах Исаакия, а также провести проверку работы сотрудников музея, "фактически поощрявших проведение акции".
По мнению питерских единоросов, акция в соборе сравнима с "панк-молебном" Pussy Riot в храме Христа Спасителя. "Это вопиющий случай, когда в православном храме проведению богослужения мешают действия активистов, в том числе представителей ЛГБТ-сообщества", - отмечается в запросе. Действия пришедших в Исаакий "были спланированы заранее", а их целью был срыв богослужения и оскорбление чувств верующих, уверены подписавшиеся под запросом депутаты.
По словам Макарова, случившееся в Исаакии возмутило "миллионы православных". "Эти люди находятся вне человеческой зоны морали", - заявил единорос.
Между тем, как стало известно в среду, петербургская епархия Русской православной церкви высказалась против проведения крестного хода в поддержку передачи Исаакиевского собора, которую подал накануне депутат Государственной думы Виталий Милонов.
"Епархия не согласовала инициативу Виталия Милонова о проведении крестного хода", - приводит ТАСС слова представителя епархии. По его словам, без благословения РПЦ это будет светское шествие, а не крестный ход.
В субботу на Марсовом поле в Петербурге прошли акции сторонников и противников передачи РПЦ собора. Городские власти отказались согласовать акцию защитников музея "Исаакиевский собор" на том основании, что Национально-освободительное движение уже подала заявку на акцию в этом месте против политики Центробанка и его кредитной ставки. Еще одно мероприятие с заявленной численностью в 50 человек намеревался провести православный активист Иван Паньков.
В результате акция противников передачи собора РПЦ прошла в форме встречи с депутатами Законодательного собрания. В ней приняли участие депутаты Борис Вишневский ("Яблоко"), Алексей Ковалев ("Справедливая Россия") и Максим Резник ("Партия роста"). Акция прошла без использования звукоусиливающей аппаратуры и партийной символики. Некоторые участники держали в руках белые воздушные шары с надписью "Не РПЦ". На акцию пришли около двух тысяч человек.
Полиция наблюдала за происходящим, но проведению акции не мешала.
После окончания мероприятия некоторые участники отправились в Исаакиевский собор: около 150 билетов в музей во время акции раздал правозащитник Динар Идрисов. Группа из 30 активистов во время богослужения подняла вверх листки бумаги с надписью "Музей-городу!". Полиция не стала задерживать активистов, завершить действо их уговорили музейные работники.
Выяснилось, что Толстой не зря недоумевает, страдая от людского непонимания. Окруженный экспертами по черте оседлости, Володин указал, что этот термин применялся и к каторжанам, и если кто из читателей носит шляпу, я бы посоветовал немедленно снять ее перед спикером в знак восхищения.Что-то даже в таком хитроумии проглядывает чужеплеменное, лукавое, иудейское.