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Передача Исаакиевского собора Русской православной церкви повлечет за собой "ликвидацию одного из самых успешных музеев России". Об этом говорится в заявлении президиума Творческого союза музейных работников Петербурга и Ленинградской области, опубликованном на сайте Союза музеев России.

"Невозможно не задать вопрос, ради чего уничтожается музей? В том, что уничтожается, - сомнений нет, так как работа любого музея - это работа его коллектива, а понятно, что далеко не все сотрудники государственного учреждения культуры готовы стать работниками религиозной организации", - говорится в заявлении.

Союз музейных работников подчеркивает, что Исаакиевский собор - "это уникальный музей, который не только не получает ни копейки из бюджета на текущие расходы, но и все работы по реставрации выполняет за счет своих доходов". По данным Союза, в прошлом году общие доходы музея-памятника составили 783 миллиона рублей. Из них более 100 миллионов рублей было потрачено на реставрацию, примерно такая же сумма поступила в бюджет в виде налогов.

В 2016 году в Исаакиевском соборе побывали почти 2,4 миллиона человек, весь музейный комплекс "четырех соборов" принял 3,8 миллиона посетителей.

При этом, как отметили в Союзе музейных работников, за прошлый год в Исаакиевском соборе было проведено 640 богослужений, "то есть почти каждый день проходили 2 богослужения, при этом, естественно, что прихожане на службы заходят в собор бесплатно". "Благодаря прекрасно организованной системе контроля в музее можно точно сказать, что на одну службу в среднем приходит менее 30 человек, а общее количество верующих, пришедших на службы, составляет менее одного процента от всех посетителей собора", - говорится в заявлении.

"В годы блокады в подвалах собора жили десятки музейных сотрудников из разных музеев, которые в труднейших условиях сохраняли для потомков и изучали доверенное им культурное наследие, готовили многочисленные выставки, поднимавшие боевой дух ленинградцев и приближавшие Победу", - отмечается в заявлении.

Накануне стало известно, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. Договор должен быть заключен с РПЦ не позднее, чем через два года после подписания распоряжения, то есть до конца 2018 года.

О передаче собора РПЦ во вторник объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. При этом он пообещал, что доступ посетителей в собор останется неограниченным, а дальнейшее содержание здание будет вестись за счет клириков.

Между тем в среду начальница юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявила, что в РПЦ ожидают субсидий на содержание собора. "Поскольку это объект ЮНЕСКО, возможно, здесь городские субсидии должны быть задействованы", - заметила игуменья.