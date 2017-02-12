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новость У Исаакиевского собора за пикет против передачи здания РПЦ задержан пресвитер

12.02.2017
Задержание пресвитера Александра Хмелева. Фото: @merr1k
Задержание пресвитера Александра Хмелева. Фото: @merr1k
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В Петербурге у Исаакиевского собора задержан пресвитер Ассоциации христианских евхаристических общин Александр Хмелев, стоявший в одиночном пикете против передачи здания РПЦ. Об этом сообщил на своей ФБ-странице гражданский активист Динар Идрисов.

Пресвитер вышел в пикет во время крестного хода сторонников передачи собора. По информации NevexTV, акцию устроил депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов.

Хмелев держал плакат с надписью "Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет (Деяния 7:49). Музей - городу!". Один из полицейских бросился к пресвитеру с криком "Провокатор!". Следом задерживать пикетчика кинулись еще несколько силовиков.

Пресвитер написал, что доставлен в городской ОП-1. ОВД-Инфо со ссылкой на Хмелева передает, что ему вменяют статью 5.38 КоАП (воспрепятствование проведению шествия), предусматривающую для граждан штраф от 10 до 20 тысяч рублей.

Позже, Хмелев, приехавший в Петербург из кузбасского Междуреченска, заметил: "Снова докопались до прописки, сволочи".

По окончании крестного хода, передает Фонтанка.Ру, у собора собрались противники его передачи клирикам. Акция проходила в формате встречи с депутатами городского заксобрания Борисом Вишневским ("Яблоко") и Максимом Резником (Партия роста). Депутаты потребовали провести референдум о судьбе собора и о доверии губернатору Георгию Полтавченко, который санкционировал передачу.

Свыше 1000 протестующих встали вокруг Исаакия живым кольцом и стали водить хоровод. Полиция не вмешивалась.

Акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ проходят с середины января, когда власти города официально объявили о своем решении. Граждане настаивают, чтобы в здание по-прежнему оставалось музеем.

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12.02.2017

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