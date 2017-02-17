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новость Патриарх Кирилл: Возвращение РПЦ Исаакия - символ примирения

17.02.2017
Патриарх Кирилл. Фото: patriarchia.ru
Патриарх Кирилл. Фото: patriarchia.ru
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статья Статья

Каторга, какая благодать!

Выяснилось, что Толстой не зря недоумевает, страдая от людского непонимания. Окруженный экспертами по черте оседлости, Володин указал, что этот термин применялся и к каторжанам, и если кто из читателей носит шляпу, я бы посоветовал немедленно снять ее перед спикером в знак восхищения.Что-то даже в таком хитроумии проглядывает чужеплеменное, лукавое, иудейское.

Илья Мильштейн
25.01.2017
59
Александр Скобов 14.01.2017
в блоге За собор против церкви

Возвращение Исаакиевского собора Русской православной церкви в год столетия революции станет "символом примирения нашего народа". Как передает Интерфакс, об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета.

По его словам, когда-то разрушение храмов и массовые убийства верующих "стали ужаснейшей страницей национального разделения". "Теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения "белых" с "красными", верующих с неверующими, богатых с бедными, ведь красота Исаакиевского собора, открытого для всех, одинаково доходит до сердца каждого человека, независимо от национальности, убеждений, веры, языка, на котором он говорит", - подчеркнул патриарх.

Как отметил он, церковь молится, чтобы возвращение Исаакия "остановило злые помыслы людей, делающих из дома молитвы причину раздора". "Верим, что Всемилостивый Господь принесет мир и рассеет сомнения, создаваемые по незнанию и неведению", - сказал патриарх.

10 января о передаче собора РПЦ объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. При этом он пообещал, что доступ посетителей в собор останется неограниченным, а дальнейшее содержание здание будет вестись за счет клириков. Между тем 11 января глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявила, что в РПЦ ожидают субсидий на содержание собора. "Поскольку это объект ЮНЕСКО, возможно, здесь городские субсидии должны быть задействованы", - заметила игуменья.

12 января стало известно, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. Договор должен быть заключен с РПЦ не позднее, чем через два года после подписания распоряжения, то есть до конца 2018 года. До этого должна быть проведена инвентаризация всех музейных фондов.

18 января Заксобрание Петербурга приняло обращение к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой обеспечить скорейшую передачу собора. Проект документа поддержал 41 депутат, восемь голосовали против, один воздержался. Обращение не стали поддерживать парламентские фракции "Яблока", "Партии роста" и "Справедливой России". Уже после голосования в зале произошла потасовка между единоросами и депутатом от "Яблока" Михаилом Амосовым.

Против передачи собора РПЦ выступил Петербургский союз ученых. Временно отозвать ходатайство Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора в введение РПЦ просил и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

28 января на Марсовом поле прошли акции сторонников и противников передачи РПЦ собора. Городские власти отказались согласовать акцию защитников музея "Исаакиевский собор" на том основании, что Национально-освободительное движение уже подала заявку на акцию в этом месте против политики Центробанка и его кредитной ставки.

В результате акция противников передачи собора РПЦ прошла в форме встречи с депутатами Законодательного собрания. На акцию пришли около двух тысяч человек.Полиция наблюдала за происходящим, но проведению акции не мешала.

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17.02.2017
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Илья Мильштейн

Разжигание под котлами

Илья Мильштейн, 13.02.2017

"Христиане выжили, - сообщил Милонов, - несмотря на то что предки Бориса Лазаревича Вишневского и Максима Львовича Резника варили нас в котлах и отдавали на растерзание зверям". Неосторожное упоминание имен, отчеств, фамилий противников образовывало гремучую смесь. То есть подпадало под 282-ю статью УК.


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