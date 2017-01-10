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Также: Регионы, Право, Религия, Культура, Россия, Общество, Политика | Персоны: Георгий Полтавченко, Кирилл

новость Полтавченко подтвердил передачу Исаакиевского собора РПЦ

10.01.2017
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
Исаакиевский собор. Фото: cathedral.ru
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Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко официально объявил о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Об этом сообщает ТАСС. "Вопрос решен", - передает агентство слова чиновника.

В то же время Полтавченко заверил: "По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию". Доступ посетителей туда ограничиваться не будет, пообещал губернатор.

Дальнейшее содержание собора будет вестись за счет РПЦ, добавил чиновник.

Между тем пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов заметил, что передача собора потребует сложных согласований, на которые могут уйти месяцы. В частности, речь идет о согласованиях с Минкультом. Собор, пояснил Кибитов, находится под охраной ЮНЕСКО и в нем хранится множество музейных объектов.

Детали относительно передачи здания и его будущего использования предполагается сообщить в ближайшее время, добавил чиновник.

О предстоящей передаче Исаакиевского собора РПЦ в понедельник сообщила Фонтанка.Ру. Как писало издание, Полтавченко потребовал завершить процесс к декабрю нынешнего года, однако "из-за бумажной волокиты" это вряд ли удастся сделать раньше 2019-го.

Между тем, продолжало издание, депутат петербургского заксобрания Максим Резник предложил вынести вопрос о передаче собора клирикам на референдум. Кроме того, он обратился в администрацию Петербурга с инициативой обсудить проблему в городском парламенте. Другой депутат, яблочник Борис Вишневский, направил Полтавченко письмо с просьбой уточнить информацию о передаче памятника, а также созвать комиссию для урегулирования разногласий.

Сейчас Исаакиевский собор имеет статус музея, однако зарегистрированная в июне 1991 года церковная община имеет возможность совершать богослужение по особым дням с разрешения дирекции.

О желании Петербургской митрополии получить здание в пользование стало известно в июле 2015 года. Директор музея-памятника "Исаакиевский собор" Михаил Буров выразил протест в связи с претензиями клириков. В августе 2015-го Бурова поддержал глава Минкульта Владимир Мединский, а в сентябре того же года администрация города ответила РПЦ отказом.

Однако, как писала Фонтанка.Ру, прошлой осенью Полтавченко пообещал передать собор церкви, если с соответствующей просьбой к нему обратится лично патриарх Кирилл. Встреча Кирилла с губернатором состоялась в середине декабря.

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10.01.2017

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