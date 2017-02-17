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Евреи есть, а вопроса нету.

Знаменитая фраза из знаменитого романа всегда считывалась в том смысле, что в России нет государственного антисемитизма, и в разные годы звучала по-разному. Довольно правдиво применительно к той эпохе, которую описывали Ильф и Петров. Глумливой ложью в послевоенные времена, когда, впрочем, их книги не переиздавались. Анекдотом при Брежневе.

При Путине фраза звучит загадочно. С одной стороны, антисемитов полно, и в коридорах власти они тоже пасутся - не то чтобы стадами, как в пору борьбы с космополитизмом, но некое поголовье просматривается. С другой стороны, сам по себе Владимир Владимирович, будучи советским чекистом-интернационалистом, "вопросом" не тяготится, и это учитывается истеблишментом. Жидоеды есть, а вопроса нету.

Тому способствуют и обстоятельства, связанные с внутри- и внешнеполитическими проблемами, которые государству приходилось и приходится решать при Путине - раннем, зрелом и нынешнем. Тут всякий раз выяснялось, что имеются нации, которые на данном историческом этапе гораздо хуже евреев, и фобии обрушивались преимущественно на них. На чеченцев, грузин, прибалтов, поляков, украинцев, американцев. При этом с Израилем как таковым сохранялись и сохраняются неплохие отношения, так что с проклятыми сионистами бедняга Максим Шевченко сегодня сражается чуть ли не в одиночку. Исход сражения предрешен.

Более того. Евреи ныне вписаны в элиту, и речь тут не только о могущественных друзьях Путина - братьях, допустим, Ротенбергах. Или о Жириновском, которого выбирает уже второе поколение россиян. Многих можно вспомнить. Соловьева, окормляющего путинизмом миллионы российских телезрителей, и разного рода эскиных, неутомимых его помощников. Ямпольскую, которая заведует тем, что в наши дни принято называть "культурой". Что же касается еврейских организаций, то они прямо изнемогают от преданности режиму, и в Кремле это ценят.

Короче, отношения начальства с отдельными товарищами евреями и целыми сообществами образуют некое гармоническое единство, которое иногда проверяется на разрыв и выдерживает проверку. Когда, например, диссидентствующий Шендерович пытается вбить клин в тандем Путина с благодарными евреями и те прорабатывают его на своем партсобрании. Они, хочется сказать, проходят это испытание с честью, но что-то останавливает.

Тем не менее случаи квазигосударственного антисемитизма имеют место, и это легко объяснить. Потому как вопроса вроде нет, а запрос наличествует. Запрос, освященный многовековой традицией, который из толщи народной пробивается задорным голосом Ульяны Скойбеды с ее абажурами, а в устах мужей чиновных обретает ноты суровые. Мужья чиновные или там церковные, противоборствуя с теми же современными диссидентами, поминают евреям давние, а то и первородные грехи, и тут на миг может показаться, что опять вернулись времена погромные либо сталинские.

Но это лишь минутное впечатление. Ибо запрос есть, а вопроса все еще нету, и юдофобы федерального значения внезапно огребают по голове и вынуждены даже как-то оправдываться. В обстановке довольно громкого скандала.

Так, вице-спикер Толстой, казалось бы, ничем не рисковал, разъясняя правнуков, но вышло нехорошо. Не помог и Володин с его каторжанами, населявшими черту оседлости. Спасибо помог мудрый Борода, глава ФЕОР, борец с диссидентами, который сперва обличил вице-спикера, но после смягчился сердцем и счел инцидент исчерпанным. Открылось, что не все средства хороши при защите Исаакиевского собора от смутьянов-безбожников, и его сиятельству пришлось извиняться. И похоже было на то, что кто-то сидящий повыше лояльных евреев убедил Толстого в его неправоте. Словами скупыми, но доходчивыми.

До недавнего времени казалось, что депутату Милонову дозволено вообще все. В том числе и бесконечно смелые экскурсы в историю Древнего Рима, где пращуры будущих каторжан и грядущих депутатов питерского Заксобрания варили в котлах христианских мучеников (между нами говоря, евреев). Однако просить прощения заставили и Милонова, что нельзя не воспринять как чудо. Не исключено, правда, что пещерный единорос как-то сам допер, что промахнулся и попал не в тех пращуров. Но скорее всего ему опять-таки объяснили, что вопроса нет и незачем его ставить. Без тебя, дурака, забот хватает. И он проникся начальственными заботами.

Отчасти это похоже на эстафету. Выступает Толстой, потом извиняется, и выпавшее у героя знамя подхватывает Милонов. А вслед за Милоновым, тоже умученным на финише, поднимается новый герой. Вчера вот поднялся Владимир Василик, диакон и доцент Института истории СПбГУ, и есть надежда, что хоть ему-то повезет. Его не заставят, потея от унижения и явно кривя душой, отрекаться от своих искренних слов.

Шансы имеются. Поскольку указанный Василик государственных постов не занимает, а церковь у нас, как известно, от государства отделена. Кроме того, диакон, удовлетворяя любопытство читателей "Русской народной линии", типа синтезировал все предыдущие выступления. Просвещенный доцент соединил их всех - и римлян, и комиссаров, и жидов. А главное, подстелил себе мягкой соломки, чтобы не больно было падать.

Он же не просто так возвысил свой голос против "познеров, быковых, вишневских, резников и прочих", но бранил их, вдохновленный речами спикера Володина. Спикер на днях анонсировал принятие закона о защите чести и достоинства президента, и Василик откликнулся, приуготавливая "место у параши" всем, кто посягает на Путина. Имена же их ведомы, и если Познера диакон внес в список, что называется, для красного словца, то про остальных сказал чистую правду. Они и впрямь совсем не любят Владимира Владимировича.

Теперь будем ждать, чем кончится эта заварушка. Опять юдофильствующее начальство поморщится и даже диакону придется взять свои слова назад. Или же на сей раз антисемит устоит и свобода слова, освященная древним обычаем, не будет попрана. Ну в самом деле, как это так: евреи есть, а вопроса нету? Люди недоумевают и переспрашивают, один за другим встают и интересуются, и не надо им затыкать рты.