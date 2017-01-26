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Глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Александр Борода счел исчерпанным инцидент, связанный с высказываниями вице-спикера Госдумы Петра Толстого, передает ТАСС. "Мне кажется, что мы сняли вопрос. Он сказал, что сожалеет, что неправильно был понят, и он просит прощения у тех, кого он обидел", - сказал Борода. При этом глава ФЕОР отметил, что "у Петра Толстого нет истории, системы антисемитской", нет репутации антисемита.

Примирение произошло в ходе осмотра организованной в нижней палате парламента выставки "Достояние России. Страницы истории и духовные традиции". "Хотел два слова сказать по поводу тех обвинений, которые в мой адрес раздаются по поводу антисемитизма, - сказал Толстой. - Конечно, никакой национальности я не имел в виду и говорил об истории нашей страны и о тех людях, которые разрушали и храмы, и синагоги, и речь шла не о национальностях". "Поэтому прошу вас, если это кого-то задело, то я сожалею, прошу вас правильно понять", - обратился он к собеседнику.

"Это наша общая с вами история, общая наша с вами страна, и мы, конечно, должны беречь межнациональное согласие и межконфессиональный мир", - подчеркнул также вице-спикер.

По словам Толстого, шумиха была поднята "по вине недобросовестных журналистов", которые приписали ему "некоторый набор понятий". "Надеюсь, что вы правильно поймете", - заключил он.

23 января Толстой, выступая на пресс-конференции в Москве, заявил, что против передачи Исаакиевского собора РПЦ выступают потомки тех, кто "рушил наши храмы, выскочив та... из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году". "Сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах - на радиостанциях, в законодательных собраниях - продолжают дело своих дедушек и прадедушек", - заключил вице-спикер.

ФЕОР обвинила Толстого в подрыве межнационального мира, призвав парламент отреагировать на его заявления. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь заявил, что Толстой, говоря о потомках людей, "выскочивших из-за черты оседлости" и рушивших храмы, мог иметь в виду не евреев, а каторжан.