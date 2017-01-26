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Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский направил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу письмо с просьбой временно отозвать ходатайство Петербургской епархии о передаче Исаакиевского собора в введение Русской православной церкви. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Союза музеев России.

Предполагаемая передача собора вызвала противоречивую реакцию в обществе, спровоцировала публичные конфликты и противостояние людей с разным отношением к этой проблеме, отмечается в сообщении.

В настоящий момент РПЦ переданы практически все храмы и иные сооружения, необходимые для возрождения полноценной религиозной жизни в России и речь сегодня идет о считанных объектах, имеющих знаковое, особое значение не только для церкви, но и для всего многоконфессионального, многонационального российского общества, подчеркивается в документе.

Временный отзыв ходатайства епархии, по мнению директора Эрмитажа, позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение, поскольку "мир в душах людей и согласие в обществе важнее любого имущества".

В четверг стало известно, что Василеостровский районный суд Петербурга зарегистрировал коллективный административный иск к комитету имущественных отношений (КИО) города о признании незаконным распоряжения, позволяющего передать храм в пользование РПЦ.

Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на материалы суда, административными истцами выступили 20 человек, в числе которых - депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский и Александр Кобринский. В качестве заинтересованных лиц к делу привлечены комитет по культуре Петербурга, РПЦ в лице Московского Патриархата и государственный музей-памятник "Исаакиевский собор".

Как ранее сообщал Вишневский, активисты оспаривают распоряжения КИО от 30 декабря 2016 года "Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, д. 4, литера А" с приложением, а также действия городского имущественного ведомства по изданию этого распоряжения.

По оценке заявителей, действия КИО нарушают их право "на доступ и сохранность объекта культурного наследия", а также право на участие в культурной жизни, в том числе право на приобщение к культурным ценностям и право на гуманитарное и художественное образование в части самообразования. Также заявители считают нарушенным их право на благоприятную среду обитания, которое обеспечивается, среди прочего, соблюдением законодательства об охране объектов культурного наследия.

10 января о передаче собора РПЦ объявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. При этом он пообещал, что доступ посетителей в собор останется неограниченным, а дальнейшее содержание здание будет вестись за счет клириков. Между тем 11 января глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега) заявила, что в РПЦ ожидают субсидий на содержание собора. "Поскольку это объект ЮНЕСКО, возможно, здесь городские субсидии должны быть задействованы", - заметила игуменья.

12 января стало известно, что Исаакиевский собор будет передан в безвозмездное пользование РПЦ сроком на 49 лет. Договор должен быть заключен с РПЦ не позднее, чем через два года после подписания распоряжения, то есть до конца 2018 года. До этого должна быть проведена инвентаризация всех музейных фондов.

Против передачи собора РПЦ выступил Петербургский союз ученых. "Построенный в середине XIX века на средства государственной казны, Исаакиевский собор никогда не принадлежал собственно церкви. Не следует бросаться из крайности в крайность: в годы тоталитаризма храмы уничтожали, сейчас стали передавать церкви давно ставшие музеями соборы. Принадлежащие городу соборы-музеи, являющиеся историко-культурными памятниками мирового значения и его "визитной карточкой", должны оставаться светскими государственными учреждениями, в случае с Исаакиевским собором - "двойного назначения", - говорится в тексте заявления. По мнению ученых, сложившаяся практика проведения в Исаакиевском соборе богослужений учитывает интересы верующих.

При этом Заксобрание Петербурга приняло обращение к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой обеспечить скорейшую передачу собора. Проект документа поддержал 41 депутат, восемь голосовали против, один воздержался. Обращение не стали поддерживать парламентские фракции "Яблока", "Партии роста" и "Справедливой России". Уже после голосования в зале произошла потасовка между единоросами и депутатом от "Яблока" Михаилом Амосовым.