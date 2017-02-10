Реклама

Полиция не нашла в акции противников передачи Исаакиевского собора РПЦ признаков нарушения общественного порядка. Об этом сообщил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в ответ на запрос депутатов заксобрания города.

На сайте Смольного приводятся объяснения ключаря Исаакиевского собора, из которых следует, что 28 января около 17:00 группа граждан в количестве 15-20 человек "стала активно проводить фотографирование богослужения, чем привлекла внимание верующих". Выстроившись в ряд в западной части собора, граждане подняли плакаты с буквами, из которых складывались слова "Музей - городу". Представители епархии не обращались с заявлениями в правоохранительные органы.

Между тем, по словам Полтавченко, комитет по культуре проведет проверку в отношении руководства и сотрудников музея, которые не препятствовали проведению акции. Губернатор уточняет, что в это время в соборе находились сотрудники полиции.

28 января на Марсовом поле в Петербурге прошли акции сторонников и противников передачи РПЦ собора ( ВИДЕО). Городские власти отказались согласовать акцию защитников музея "Исаакиевский собор" на том основании, что Национально-освободительное движение уже подала заявку на акцию в этом месте против политики Центробанка и его кредитной ставки. Еще одно мероприятие с заявленной численностью в 50 человек намеревался провести православный активист Иван Паньков.

В результате акция противников передачи собора РПЦ прошла в форме встречи с депутатами Законодательного собрания. На акцию пришли около двух тысяч человек.Полиция наблюдала за происходящим, но проведению акции не мешала.

После окончания мероприятия некоторые участники отправились в Исаакиевский собор: около 150 билетов в музей во время акции раздал правозащитник Динар Идрисов. Группа из 30 активистов во время богослужения подняла вверх листки бумаги с надписью "Музей-городу!". Полиция не стала задерживать активистов, завершить действо их уговорили музейные работники.

1 февраля депутаты заксобрания попросили Полтавченко привлечь к ответственности участников акции в защиту Исаакиевского собора, а также провести проверку работы сотрудников музея, "фактически поощрявших проведение акции". За обращение к губернатору проголосовали 39 из 50 парламентариев. Аналогичные запросы подготовлены на имя глав Генпрокуратуры, МВД и Следственного комитета.

"Это вопиющий случай в православном храме, это действие не только вне закона, но и всяких моральных норм. Не вызывает сомнение, что их действия были заранее спланированы, чтобы сорвать богослужение либо в рамках уголовного права нарушить общественный порядок и оскорбить чувства верующих", - заявил спикер Заксобрания Вячеслав Макаров.

По мнению питерских единоросов, акция в соборе сравнима с "панк-молебном" Pussy Riot в храме Христа Спасителя. "Это вопиющий случай, когда в православном храме проведению богослужения мешают действия активистов, в том числе представителей ЛГБТ-сообщества", - отмечалось в запросе. Действия пришедших в Исаакий "были спланированы заранее", а их целью был срыв богослужения и оскорбление чувств верующих, уверены подписавшиеся под запросом депутаты.